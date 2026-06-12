El Ministerio de Sanidad de Bolivia traslada seis toneladas de oxígeno a La Paz y El Alto con un puente aéreo

Miembros del ejército boliviano descargan alimentos no perecederos enviados por Paraguay con destino a las ciudades de La Paz y El Alto, debido a la escasez de alimentos provocada por los continuos bloqueos de protesta, en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia, el 29 de mayo de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

El Ministerio de Sanidad de Bolivia logró transportar seis toneladas de oxígeno medicinal líquido mediante un puente aéreo durante la madrugada del viernes para abastecer hospitales de La Paz y El Alto, ciudades sitiadas por bloqueos de carreteras que ya acumulan 38 días y se extienden por seis de las nueve regiones del país.

La ministra de Sanidad, Marcela Flores Zambrana, señaló en un comunicado que el volumen trasladado “permitirá garantizar el abastecimiento de los establecimientos de salud de las ciudades de La Paz y El Alto durante los próximos cinco días”. La funcionaria describió el oxígeno medicinal líquido como “un insumo estratégico e irremplazable” para unidades de terapia intensiva, emergencias, quirófanos, neonatología y medicina interna.

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Las protestas, promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales, han dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica. Las pérdidas económicas se estiman en USD 2.500 millones.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contabilizó este viernes 92 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en el departamento de Cochabamba con 30 cortes, seguido de La Paz con 22, Oruro con 16 y Potosí con 14. Los cierres en el oeste del país afectan las rutas que conectan con las fronteras de Chile y Perú.

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Tanques de oxígeno usados ​​se almacenan cerca de un quirófano en el Hospital de Clínicas, que sufre escasez de suministros médicos y oxígeno debido a los bloqueos provocados por las protestas antigubernamentales, en La Paz, Bolivia, 3 de junio de 2026. REUTERS/Sara Aliaga

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que en los últimos dos días camiones cisternas lograron ingresar a El Alto y La Paz con gasolina y diésel por rutas alternas. En el centro de La Paz se registró este viernes una mayor presencia de transporte público respecto a jornadas anteriores, aunque las filas en estaciones de combustible se mantenían, según constató EFE.

Las movilizaciones comenzaron con demandas sectoriales de mejoras en las condiciones de vida, en el contexto de una prolongada crisis social y económica, pero con el paso de los días derivaron en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, informó que campesinos de 12 de las 20 provincias andinas habían suspendido su participación en las protestas debido al impacto económico sufrido por sus propias comunidades.

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Agentes de la policía militar caminan mientras intentan abrir "corredores humanitarios" en medio de protestas a nivel nacional que buscan presionar al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz para que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de vida, en El Alto, Bolivia, 23 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Revilla expresó confianza en que las movilizaciones cederán incluso sin que se concrete un diálogo formal entre los manifestantes y el Gobierno. El Ministerio de Sanidad indicó que continuará supervisando la situación para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos críticos y asegurar “el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de salud”.

(Con información de EFE y Europa Press)