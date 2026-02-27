América Latina

Accidente aéreo en Bolivia: un avión se estrelló contra una carretera cuando intentaba aterrizar

Ocurrió en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país. Se trata de una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana. Por el momento las autoridades no informaron de muertos o heridos

Guardar

Una aeronave militar se precipitó en El Alto

Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un accidente este viernes cerca del aeropuerto internacional de El Alto, segunda ciudad más poblada de Bolivia, aproximadamente a las 18:00.

Una aeronave militar se precipitó en El Alto

Una fuente oficial dijo a EFE que el avión tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, aunque la información oficial sobre el accidente será brindada en las próximas horas por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

Una aeronave militar se precipitó en El Alto

Por el momento no hay información oficial de muertos o heridos.

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, “se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista” que no pertenece a esa compañía.

Cayó un avión en Bolivia
Cayó un avión en Bolivia

BoA señaló que, si bien la situación es “completamente ajena” a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto “podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones” en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz “hasta que se restablezcan las condiciones normales” en la terminal aeroportuaria.

“Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros”, agregó la aerolínea.

En los videos grabados por vecinos de la zona y difundidos a través de redes sociales, se observa cómo la nave impactó contra varios automóviles, incluidos camiones y vehículos de servicio público, algunos de los cuales resultaron destruidos. Testigos afirman que más de una decena de vehículos fueron alcanzados por el avión durante el siniestro.

Cayó un avión en Bolivia
Cayó un avión en Bolivia

Las imágenes muestran parte del fuselaje del Hércules y a personas que, en medio de la confusión, solicitaban ayuda para los heridos. A pesar de la gravedad del accidente, no se registró una explosión de la aeronave, aunque un camión cisterna del aeropuerto acudió de inmediato para prevenir incendios.

Cayó un avión en Bolivia
Cayó un avión en Bolivia

Uno de los elementos que más llamó la atención, de acuerdo con los reportes visuales y testimonios, fue la presencia de dinero esparcido en el lugar del impacto. Tanto billetes como cajas se hallaban dispersos en la carretera, lo que generó que varias personas se acercaran para recoger el efectivo antes de que las autoridades lograran asegurar el área. Este hecho alimentó la presunción de que la nave transportaba valores, aunque este punto no ha sido confirmado oficialmente por la FAB.

Efectivos militares y policiales llegaron rápidamente para acordonar la zona y facilitar la labor de los equipos de emergencia. Bomberos y rescatistas trabajaron para atender a las personas heridas, que fueron trasladadas a centros de salud cercanos, aunque hasta el momento no existe un reporte oficial sobre el número exacto de lesionados ni sobre posibles víctimas mortales.

En desarrollo

Temas Relacionados

boliviaaviónaccidenteel alto

Últimas Noticias

El Canal de Panamá estrena portal de empleos en plena etapa de expansión e inversiones

La plataforma integra etapas de reclutamiento desde la publicación hasta la contratación e inducción

El Canal de Panamá estrena

El Salvador abre convocatorias de inversión social y educativa con el respaldo de la Fundación Gloria Kriete

El programa incluye fondos de hasta 100,000 dólares para organizaciones no gubernamentales y apoyo a más de 42,000 usuarios mediante alianzas educativas, fortaleciendo la empleabilidad, la innovación y el talento joven de cara a 2026

El Salvador abre convocatorias de

La bicicleta resurge como salvavidas en La Habana ante la crisis de combustible

Esta situación energética también causó apagones, afectó a comercios y disparó los precios del transporte

La bicicleta resurge como salvavidas

El gobierno de Guatemala concreta el noveno detenido requerido por narcotráfico internacional

El país centroamericano ha reforzado este año la cooperación judicial con Estados Unidos con más capturas, incluyendo la reciente de Audías Juncos Vásquez en una zona limítrofe con México, según informaron voceros oficiales

El gobierno de Guatemala concreta

La Federación de Fútbol de Honduras nombra a José Francisco Molina como seleccionador nacional

El ex guardameta español asumirá también el puesto de director deportivo con la misión de encabezar un ciclo orientado a la calificación de Honduras al Mundial de 2030, tras la salida de Reinaldo Rueda

La Federación de Fútbol de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asistentes de evento político sufrieron

Asistentes de evento político sufrieron de una intoxicación tras recibir platos de lechona en mal estado, en Villavicencio

Hallan cuerpo de mujer policía desaparecida desde hace seis días en Huaraz: suboficial detenido confesó crimen

Estos son los tres casos de sarampión que confirmó el Ministerio de Salud y que activa la vigilancia epidemiológica en el país

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero: Mujer de la tercera edad habría fallecido tras caer a las vías en la estación Zócalo/Tenochtitlán, según reportes

Donald Trump presume en Texas el cambio de nombre del Golfo de América

INFOBAE AMÉRICA
El Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno de Nueva York presenta una instalación de IA que desafía los límites de la imaginación

EEUU apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a ataques de los talibán en Afganistán

EEUU incluye a Irán como primer estado en la lista de países que cometen detenciones arbitrarias

Carlo Costanzia: "El entorno familiar ha presionado para que no demande a Laura"

Alemany ve a Griezmann hasta final de temporada: "Todo lo demás son especulaciones”

ENTRETENIMIENTO

“Casi me dispara mi padre”:

“Casi me dispara mi padre”: la dura confesión de Richard E. Grant y cómo transformó su dolor en resiliencia

¿La dinastía Russell-Hawn en el MonsterVerse? Kurt imagina a Goldie, Kate, Oliver y Meredith enfrentado a monstruos legendarios

Salieron a la luz los detalles de la ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs, el escándalo que estalló tras el Super Bowl

Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

Paris Jackson y Debbie Rowe: así fue la lenta reconciliación madre-hija tras la muerte de Michael Jackson