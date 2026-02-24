Punta del Este reimpulsa su clásica avenida Gorlero con un proyecto de lujo que implica inversión de USD 30 millones

(Intendencia de Maldonado)

La intendencia de Maldonado considera que el final de la avenida Gorlero de Punta del Este no tiene la postal que ese destino top de la costa uruguaya merece. Desde hace años, en ese lugar emblemático del turismo uruguayo está abandonado el Hotel Palace, que ahora se transformará en un establecimiento cinco estrellas.

“La recuperación de Gorlero comienza a hacerse realidad”, destacó el gobierno departamental en un comunicado de prensa. Este hotel histórico de Punta del Este está ubicado sobre la calle Solís casi al final de la principal avenida. El terreno tiene una superficie de 3.300 metros cuadrados y se planean construir 10.436 metros cuadrados en varios pisos.

“En estado de abandono hace varios años, no era una postal como la Punta del Este merece y por este motivo, recibida la propuesta, la administración la estudió a fondo”, destacó la municipalidad.

El Hotel Palace, en el cierre de Gorlero, está abandonado (Intendencia de Maldonado)

Con este proyecto, Punta del Este busca no solo tener un hotel “de calidad” sino darle un nuevo impulso a una “zona deprimida”. Para la intendencia, este plan permitirá “la recuperación” del lugar.

La idea autorizada por la intendencia consiste en construir un hotel cinco estrellas con 43 habitaciones, dos niveles de subsuelos –uno destinado a un spa y otro a pubs–, y también estacionamientos. La iniciativa fue presentada por el arquitecto Diego Daglio y obtuvo el visto bueno de la administración.

Además, el Departamento de Gestión Territorial de la intendencia estudió el proyecto y destacó que “preservará parte de la edificación antigua”. El patio central del futuro edificio, en tanto, conservará las palmeras que están allí, que tienen “valor patrimonial”.

(Intendencia de Maldonado)

El diario El Observador informó que el lugar está abandonado hace más de 10 años y que el proyecto presentado tiene como inversor a un grupo estadounidense, que desembolsará entre USD 25 millones y USD 30 millones. Este grupo diversifica sus inversiones y en este caso tiene como gestor al chef y empresario gastronómico Marcelo Bentancourt, según declaró a ese medio el arquitecto Daglio.

El chef tiene otros dos emprendimientos gastronómicos en Punta del Este: Boulevar de las Palmeras y Picniquería.

La obra iniciaría en el segundo semestre de 2026 y se extendería por los próximos tres años, según información de la Dirección General de Gestión Territorial de Maldonado citada por el diario uruguayo. Todavía falta que se apruebe el permiso de construcción, un trámite que también se realiza ante la intendencia.

(RS Fotos)

La “sobredimensión” de los precios

La información difundida por la Intendencia de Maldonado fue sobre el cierre de la temporada de verano. Para las autoridades también es momento de hacer una evaluación. Hace algunos días, la Intendencia de Maldonado también difundió una evaluación realizada por el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal.

El líder del municipio consideró que hubo una sobredimensión de la temporada, algo que deriva en un “incremento de precios” y eso “conlleva a un daño a pequeños comerciantes que son los que apuestan a un destino todo el año”.

Caballal pidió ser “más cauto” a la hora de hacer evaluaciones y agregó que marzo será el mes para hacer un balance definitivo. Esta evaluación, adelantó, será diferente según el rubro.

El ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, habla durante una entrevista con EFE este 16 de septiembre de 2025, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Diego Lafalche

“Si le preguntan a los pescadores, no trabajaron bien; la gente de playa por el clima tampoco. Hay que destacar otras cosas que tiene Punta del este como eventos o emprendimientos rurales”, dijo hace unos días al ser consultado en el evento Maldonado 365 que muestra opciones de turismo rural del departamento.

Según la información difundida por la intendencia, el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, dijo que a fines de febrero será el momento de hacer evaluaciones. Para él, sin embargo, la temporada será “tan buena” o mejor que la del año pasado.