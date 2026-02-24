América Latina

El Fovial mantiene inspecciones constantes en los túneles del litoral salvadoreño

Las acciones contemplan monitoreo continuo de túneles, revisión de filtraciones y grietas, coordinación con otras instituciones y despliegue de equipos especializados para responder a incidentes que afecten la circulación de automovilistas.

El monitoreo en túneles incluye la revisión de filtraciones, grietas y sistemas de iluminación para garantizar la seguridad vial./ (Redes Ministerio de Obras Públicas)

La inspección permanente de túneles y la intervención en más de 7,000 kilómetros de vías forman parte de las acciones prioritarias del Fondo de Conservación Vial (Fovial) para garantizar condiciones de seguridad a miles de automovilistas que utilizan la red vial nacional. Según confirmó Alexander Beltrán, director ejecutivo de la institución, los túneles reciben monitoreo constante para detectar cualquier señal de deterioro estructural y evitar riesgos en la circulación.

Durante la entrevista radial en el programa de Diana Verónica y Tony, Beltrán detalló que estos trabajos incluyen la revisión de filtraciones, la presencia de grietas, el desprendimiento de material y las verificaciones de iluminación. Si se detecta alguna anomalía que pueda comprometer la seguridad, el Fovial cierra el paso y recomienda rutas alternas.

“Quiero que sepan, para tranquilidad de todos, que los túneles son inspeccionados constantemente. Si apareciera una grieta, una filtración o algo, seríamos los primeros en cerrar ese túnel”, afirmó.

El monitoreo en los túneles tiene, además de fines preventivos, el objetivo de mantener en óptimas condiciones los sistemas lumínicos y de señalización. El director de Fovial señaló que se ejecutó un plan de iluminación en los túneles de la carretera del Litoral antes del evento internacional Ironman 70.3. “Se tomó la decisión de iluminar los túneles y creo que ha funcionado. Esto no solo se hace por el evento, sino que nos motiva a acelerar la programación de proyectos que ya están en agenda”, apuntó.

Las autoridades iluminaron los túneles previo a la realización del Ironman 70.3 en el país./(Redes Ministerio de Obras Públicas)

La inspección estructural cubre también la revisión de taludes, ramas de árboles y cualquier elemento que pueda representar un peligro para los usuarios, especialmente durante la temporada de lluvias o en condiciones de sismos. Beltrán destacó que el personal de Fovial permanece alerta ante cualquier reporte de la población y mantiene habilitado el canal de WhatsApp de la institución para recibir denuncias y reportes en tiempo real.

En el marco del trabajo regular, Fovial lleva a cabo tareas de bacheo, recarpeteo, limpieza y remoción de obstáculos en diversos puntos del país. Actualmente, más de 66 equipos realizan labores simultáneas de limpieza y recolección de desechos, mientras otros 46 equipos se dedican a trabajos de bacheo en puntos críticos. “Esto nos permite no parar. Cuando nosotros subcontratamos, se nos hace más eficiente la intervención y el manejo de los fondos públicos”, declaró Beltrán.

Las intervenciones nocturnas tienen prioridad en las arterias de alto tráfico del área Metropolitana de San Salvador (AMSS) para evitar la congestión en horarios diurnos. Entre las vías atendidas recientemente figuran la avenida Bernal y la calle San Antonio Abad. Los equipos de Fovial realizan el fresado técnico, el retiro de material deteriorado y la colocación de nuevas capas asfálticas, además de ejecutar obras complementarias de drenaje y señalización.

El monitoreo constante en las infraestructuras subterráneas y el resto de carreteras busca anticipar problemas antes de que representen amenazas para la circulación. La institución mantiene coordinación permanente con Protección Civil y alcaldías para responder con agilidad a cualquier emergencia. “Nuestra prioridad ahora, y esto es un mandato también del presidente (Nayib Bukele), es que hagamos lo que sea necesario para disminuir los atrasos en el tráfico”, especificó Beltrán.

El Fovial también ejecuta trabajos nocturnos en la zona de los túneles para garantizar la movilidad vial en este tramo./(Redes del Ministerio de Obras Públicas)

Según informó el funcionario, la revisión sistemática de túneles y carreteras continuará en los próximos meses, con énfasis en las rutas estratégicas y de mayor flujo vehicular.

Ayer, en una entrevista televisiva, el funcionario indicó que “7,252 kilómetros de vías están recibiendo el mantenimiento adecuado desde el inicio del año”. Beltrán destacó que el Fovial no solo se encarga del mantenimiento de las calles, sino también “de limpieza, prevención, drenajes, obras de mitigación, señalización y seguridad vial, mantenimiento de puentes, entre otros”.

