Autoridades sanitarias panameñas explican qué implica el distemper detectado en el país

Entre los síntomas del moquillo se incluyen fiebre, secreción nasal y ocular, tos y manifestaciones neurológicas en fases avanzadas. Foto: (Gobierno de la CDMX)

El Ministerio de Salud (Minsa) salió a aclarar que el distemper canino, también conocido como moquillo, no es una enfermedad zoonótica.

En otras palabras, no se transmite de los animales a los seres humanos, por lo que no representa un riesgo para la salud de las personas, según el comunicado oficial difundido por la entidad en medio de reportes y consultas ciudadanas sobre la presencia de casos en mascotas.

La comunicación del Minsa se concentró en dos mensajes: tranquilidad para la población y prevención para los dueños de mascotas.

El ministerio recomendó mantener actualizado el esquema de vacunación de los animales, especialmente perros y gatos, como una medida fundamental para prevenir esta y otras enfermedades dentro de la población canina y felina, insistiendo en que el manejo sanitario de las mascotas es un componente clave del control de enfermedades en animales.

El Minsa aclaró que el distemper canino es una enfermedad viral que afecta perros y no se transmite a humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distemper es una enfermedad viral que afecta principalmente a perros y se caracteriza por ser altamente contagiosa entre animales susceptibles.

El virus se transmite, sobre todo, por secreciones respiratorias y por el contacto cercano con animales infectados, además de la exposición a objetos o superficies contaminadas con fluidos.

En términos veterinarios, es una infección que puede impactar vías respiratorias, el sistema digestivo y, en cuadros más severos, el sistema nervioso, lo que explica por qué puede ser grave en cachorros o animales no vacunados.

Entre los síntomas que con mayor frecuencia se describen en distemper están la fiebre, la secreción nasal y ocular, tos, decaimiento y pérdida de apetito. También pueden aparecer vómitos y diarrea, además de signos neurológicos en etapas avanzadas, como temblores, descoordinación o convulsiones.

La evolución depende de factores como la edad, el estado inmunológico y, sobre todo, el nivel de protección por vacuna, razón por la cual los veterinarios suelen insistir en la prevención antes que en el tratamiento.

La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria explicó que zoonosis son enfermedades transmisibles de animales a humanos. Archivo

En paralelo a la aclaración por el distemper, el Minsa difundió una orientación más amplia para explicar qué sí es zoonosis y cómo prevenirla.

El ministerio, a través de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV), detalló que la zoonosis es toda enfermedad que puede transmitirse de los animales al ser humano y que estas infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos.

El subdirector de la DNCAVV y médico veterinario Filiberto Frago explicó que la transmisión de zoonosis puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, por el consumo de alimentos contaminados, por exposición a agua o suelos contaminados, y también mediante vectores e insectos.

Autoridades recomendaron mantener al día la vacunación de perros y gatos como principal medida preventiva. (Foto: Muni Surco)

Dentro de las zoonosis más frecuentes en Panamá, el Minsa mencionó la leptospirosis, el hantavirus, la brucelosis y el Gusano Barrenador, como parte del grupo de enfermedades que requieren vigilancia y prevención continua.

El Minsa también incluyó a la rabia dentro del marco de zoonosis, recordando que es una enfermedad prevenible mediante vacunación oportuna de perros y gatos.

En ese contexto, las autoridades sanitarias señalaron que en Panamá no se registran casos de rabia humana desde hace décadas, atribuyéndolo a campañas sostenidas de vacunación, y recalcaron que los propietarios de perros son responsables de mantener las vacunas al día.

La orientación del ministerio indicó que se desarrollan acciones coordinadas con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y con organismos internacionales como la OPS y OIRSA, bajo el enfoque de “Una Sola Salud”, que vincula la salud humana, animal y ambiental.

Además, se listaron recomendaciones preventivas concretas: lavado de manos con agua y jabón tras manipular animales o alimentos, vacunación al día de mascotas, evitar contacto con animales silvestres, respetar la cadena de frío en alimentos, lavar frutas y verduras, y acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular, diarrea o dificultad respiratoria.

Finalmente, Frago puntualizó que el país se mantiene en un momento estable en cuanto a la transmisión de enfermedades zoonóticas, según la evaluación sanitaria vigente, pero insistió en que la prevención inicia en el hogar con prácticas responsables.

En esa misma línea, el mensaje del Minsa sobre el distemper se mantuvo en un marco sanitario preciso: no es zoonosis, no afecta a humanos, y la herramienta principal para proteger a las mascotas sigue siendo la vacunación y el seguimiento veterinario ante signos compatibles.