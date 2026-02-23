De la propaganda al campo de batalla: desinformación rusa y reclutamiento de brasileños para invadir a Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin, en una reunión en el Kremlin en septiembre de 2025. Su gobierno es señalado como el principal impulsor de la red Storm-1516, una operación de desinformación con alcance global que incluye a Brasil como blanco de cara a las elecciones presidenciales de octubre. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La denuncia llega desde Alemania. Según el portal de noticias Tagesschau, la organización nacionalista brasileña Nova Resistência y su líder, Raphael Machado, forman parte de una red global de desinformación al servicio del gobierno ruso. “Nova Resistência está vinculada a una campaña de desinformación rusa llamada Storm-1516, un grupo propagandístico ruso que utiliza noticias falsas para atacar a los enemigos del Kremlin y que ha tenido, entre sus objetivos, al gobierno alemán”, se lee en el artículo.

En particular, la denuncia hace referencia a un artículo publicado en el sitio de Nova Resistência el pasado mes de enero en el que se afirmaba que “según informaciones preliminares compartidas por fuentes cercanas a los asuntos de Estado en Alemania”, el canciller federal alemán Friedrich Merz habría planeado financiar con 1.400 millones de euros la construcción de un “gran estadio de fútbol” en Belém, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña, una información completamente falsa.

El brazo brasileño de la desinformación rusa

Raphael Machado, líder de la organización nacionalista brasileña Nova Resistência, señalado por Alemania y Estados Unidos como parte de una red global de desinformación al servicio del gobierno ruso. (Foto: X/Raphael Machado)

Nova Resistência ya había entrado en 2023 en el radar del Global Engagement Center del Departamento de Estado de EEUU. En su informe titulado “Exportación de desinformación pro-Kremlin: el caso de Nova Resistência en Brasil”, se denunciaba que seguidores brasileños del principal ideólogo de Putin, Alexandr Dugin, estarían intentando infiltrarse en el Partido Democrático Laborista (PDT), que tiene en el gobierno de Lula al ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi. “La Nueva Resistencia”, dice el informe, “representa un riesgo para América Latina porque es una organización proactiva que representa la ideología neofascista y desestabilizadora de Aleksandr Dugin”. También preocupa el “éxito de la iniciativa de Nova Resistência de formar un amplio grupo de organizaciones latinoamericanas que apoyen los ideales nacionalistas y revolucionarios rusos”. Por ello se vigilarán “los esfuerzos del grupo por enviar soldados a luchar junto a Rusia en el Donbás, en el este de Ucrania”. Asimismo, según el informe, “miembros del grupo se han reunido en repetidas ocasiones con representantes de Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela y han expresado abiertamente su apoyo a la organización terrorista Hezbollah, respaldada por Irán. El grupo también ha promovido y elogiado las actividades del Grupo Wagner”.

La denuncia alemana añade ahora una pieza importante. “Storm-1516 es el término genérico para indicar una red de influencers y think tanks o fundaciones rusas que desde hace años difunden en Internet desinformación sobre Ucrania y sus partidarios”, se lee en el artículo de Tagesschau. Según el portal alemán, el brasileño “Machado apunta repetidamente contra Alemania: a finales de diciembre publicó un artículo sobre el supuesto ‘nuevo totalitarismo’ alemán en el sitio web de la Fundación rusa para la Cultura Estratégica”. La Fundación para la Cultura Estratégica está sancionada por la Unión Europea desde 2022 por difundir desinformación y es sospechosa de tener estrechos vínculos con la inteligencia rusa.

Alexander Dugin, el principal ideólogo del Kremlin, en un congreso en Moscú en 2023. Seguidores brasileños de su doctrina nacionalista y eurasianista están detrás de Nova Resistência. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

El hecho de que la red Storm-1516 esté presente en Brasil preocupa a las autoridades también por una posible interferencia rusa, o de otros actores aliados como China e Irán, durante la campaña electoral para las presidenciales de octubre. Según el centro europeo de estudios European Policy Center (EPC), Storm-1516, activa desde agosto de 2023, es una red más peligrosa que los esfuerzos anteriores por su escala industrial y su evolución tecnológica. “Esta es desinformación en la era de la precisión de masas: una operación habilitada por inteligencia artificial, capaz de generar y amplificar contenidos multilingües utilizando cuentas desechables, deepfakes y sitios de información con dominios ‘typosquatteados’, es decir, que imitan fuentes legítimas”. Entre estos figuran hasta ahora sitios falsos que se hacen pasar por Le Monde, Bild, The Guardian y Deutsche Welle. “Se trata de operaciones especiales cognitivas que van mucho más allá de la simple propaganda. Apuntan contra nuestra confianza, las instituciones y el sentido compartido de la realidad”, concluye el documento del EPC.

Videojuegos, Discord e Instagram: los nuevos canales de reclutamiento del Kremlin

Soldados ucranianos operan un obús M777 en la región de Donetsk, en abril de 2024. En el frente de ese conflicto murieron al menos 22 brasileños, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. (Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS/archivo)

Rusia está utilizando sus técnicas de desinformación y engaño cada vez más complejas también a través de redes hasta ahora poco convencionales como los videojuegos en línea y plataformas sociales como Discord. Según un análisis reciente del centro de estudios británico RUSI – Royal United Services Institute, el uso de los videojuegos en línea por parte del Kremlin con fines de reclutamiento y propaganda se ha convertido en un componente concreto de la guerra híbrida rusa, con varios casos denunciados de jóvenes extranjeros captados en línea a través de videojuegos de simulación militar y canales de Discord para combatir junto a Rusia en Ucrania. La inteligencia rusa utiliza los videojuegos en línea aprovechando la escasa moderación de las plataformas que los gestionan para crear fuertes vínculos de confianza con quienes participan en ellos, condición sine qua non para distintos tipos de reclutamiento, desde el espionaje hasta el alistamiento en el conflicto contra Ucrania. Un caso emblemático que fue descubierto tuvo como protagonistas a dos jóvenes sudafricanos, aficionados a Arma 3, captados en comunidades de videojuegos en línea y luego reclutados a través de Discord y enviados a Rusia. Uno de ellos murió en combate en Ucrania.

En Brasil, los familiares de Chairon Vitor Sepulvida, de 23 años, de quien no se tienen más noticias desde julio del año pasado mientras combatía en las filas del ejército ruso, denunciaron el pasado enero que el joven se había alistado tras leer un anuncio en Instagram. Desde allí fue dirigido a un canal de alistamiento ruso en una aplicación de mensajería. Historias como la suya, lamentablemente, se cuentan por decenas también en el frente ucraniano. El conflicto, que mañana cumple el trágico aniversario de cuatro años, ha visto la participación de muchos jóvenes brasileños. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Itamaraty, en un comunicado de hace algunos días, declaró haber registrado, hasta el 10 de febrero, al menos 22 brasileños muertos y 45 desaparecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, datos monitoreados por el ministerio sobre la base de la información proporcionada por las autoridades ucranianas. Muchos de estos jóvenes fueron reclutados a través de Internet, atraídos por promesas de elevados ingresos, experiencia militar o una supuesta “gloria” personal. El Itamaraty ha lanzado en varias ocasiones advertencias públicas sobre los riesgos extremadamente elevados ligados a la participación en el conflicto.

Torturas y muerte en el frente: el testimonio de los brasileños en la unidad Advanced

El recluta brasileño Bruno Gabriel Leal da Silva, de 23 años, fallecido durante la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 en Ucrania, aparece en una foto sin fecha. (Instagram)

Una investigación reciente publicada por el sitio ucraniano de periodismo de investigación The Kyiv Independent reconstruyó la dramática muerte de un brasileño de 28 años, Bruno Gabriel Leal da Silva, ocurrida entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025 en Ucrania, dentro de una unidad compuesta en gran parte por brasileños y que operaba bajo el paraguas de la inteligencia militar ucraniana (HUR). Según numerosos testimonios recogidos entre exmiembros de la unidad, la muerte habría ocurrido tras un castigo violento infligido como forma de “disciplina”, en un contexto caracterizado por abusos sistemáticos asimilables a la tortura. La unidad, llamada Advanced Company, estaría dirigida por el brasileño Leanderson Paulino e integrada en una formación más amplia conocida como Revanche, parte de la Legión Internacional, que reúne a todos los combatientes extranjeros y que está bajo el control del HUR. Testigos declararon a The Kyiv Independent que dentro de Advanced prácticas como palizas colectivas, ataduras, privación de la libertad, quemaduras, waterboarding, descargas eléctricas, violencias sexuales con objetos y amenazas de muerte se habían vuelto rutinarias, utilizadas para castigar infracciones menores, desalentar deserciones o afirmar el poder de los comandantes.

Bruno Leal da Silva, que aún no había firmado un contrato militar y no tenía experiencia previa, estaba intentando abandonar Ucrania. La noche anterior a su muerte había regresado tarde y en estado de ebriedad a la base de Kiev, violando las rígidas normas internas. Según varias fuentes, inicialmente se le impuso un combate de boxeo como castigo, del cual habría salido sin heridas graves. Posteriormente, sin embargo, habría sido llevado a una sala aislada —llamada “el contenedor”— donde durante unos 40 minutos habría sido golpeado brutalmente, mientras otros soldados escuchaban sus gritos sin poder intervenir. A la mañana siguiente, su cuerpo, gravemente magullado, habría sido encontrado en el exterior, con señales de ataduras en las muñecas y numerosas lesiones en el torso. Las autoridades ucranianas confirmaron la muerte y anunciaron investigaciones, pero no hicieron públicos informes de autopsia o médicos debido a la investigación en curso. Algunos reclutas contaron al sitio The Kyiv Independent haber sido presionados por sus superiores para proporcionar a la policía una versión alternativa de los hechos, atribuyendo la muerte a una pelea externa o a un malestar repentino.

Además, ex miembros del grupo dijeron haber sufrido amenazas contra ellos mismos y sus familias si hablaban. Varios relataron episodios anteriores de torturas y humillaciones, definiendo la unidad como más similar a una organización criminal que a una formación militar regular. Un caso particularmente grave se refiere a otro brasileño, conocido como “Arcanjo”, que habría sido detenido y torturado. Videos de su interrogatorio, que circularon entre combatientes extranjeros, mostrarían amenazas de violencia sexual y descargas eléctricas. Las violencias ya habían sido denunciadas a los mandos ucranianos en 2024. El Itamaraty también confirmó, según The Kyiv Independent, que Leal da Silva había contactado al consulado brasileño en Kiev pocos días antes de morir, denunciando malos tratos y la confiscación de su pasaporte. Se le había aconsejado presentarse en el consulado, cosa que finalmente, sin embargo, no logró hacer.