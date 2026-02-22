América Latina

Nuevo giro en el caso del niño que murió tras sufrir un accidente en un parque de diversiones de Uruguay

Los médicos alertaron por “descuidos” de la madre en la atención que recibió el menor ante la infección que padecía. Sus problemas respiratorios no se atendieron a tiempo

Gusanito Manzana, un juego del Parque Rodó de Montevideo, de donde cayó un niño de dos años y su padre de 67 (Captura Subrayado/Canal 10)

El hombre de 67 años llegó con su hijo de dos al “Gusanito Manzana”, una de las atracciones del pequeño parque de diversiones ubicado en el Parque Rodó de Montevideo, un espacio que suele ser concurrido en la capital uruguaya. Era el 19 de julio del año del 2025. En determinado momento el pequeño y su padre cayeron de la atracción mecánica y debieron ser intervenidos.

El niño estuvo 10 días internado en terapia intensiva y luego fue dado de alta. Pero a los pocos días los medios uruguayos informaron que había fallecido. Su madre lo había encontrado en la casa sin vida. Con el tiempo se sabría que el fallecimiento no estuvo relacionado con el accidente y el caso se continuó investigando por la Fiscalía. La causa tuvo, en los últimos días, un giro. Pero volvamos a la tarde del accidente.

Un video que se había viralizado en redes sociales mostró los segundos antes del accidente y allí se observaba que el padre llevaba a su hijo en brazos, pese a la prohibición que había al respecto, informó entonces el Canal 12. Como consecuencia de la caída, el menor fue internado con fractura de cráneo mientras su padre sufrió varias fracturas.

Las normas del Gusanito Manzana, un juego del Parque Rodó de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

El caso derivó en que sea cancelado ese juego de manera momentánea y en la investigación en Fiscalía.

Axel, un operario que trabaja en el Parque Rodó hace 19 años, estaba en el lugar en el momento del accidente, pero atendía otro juego en ese momento. Cuando sintió el murmullo por el accidente, se acercó. “Cuando llego al juego, el comentario era que se había caído un niño. El papá parece que también se zafó de la normativa de seguridad y se tiró, en el desespero, a querer salvarlo. Cuando llegué ya había ocurrido lo peor, que era que el niño se había caído”, relató entonces al noticiero Subrayado de Canal 10.

Según señaló este trabajador, antes de que inicie el juego, se le advirtió al hombre que su hijo no podía ir en la falda sino sentado. Pero cuando comenzó a andar el Gusanito Manzana, volvió a colocar al pequeño sobre sí.

Alex explicó que el juego tiene “un sistema único de freno”. “No tiene otro tipo de sistema de frenado de emergencia como tenía la montaña rusa, que tenía trampas: era como el freno de este, pero en distintas partes de la pista. Ahí el operario tenía diferentes botones, dependiendo los sectores, y podía frenar el carrito”, reconoció.

Fiscalía de Uruguay investiga la muerte de un niño de dos años

Las pericias y el giro en la causa

Tras la muerte del menor, el caso avanzó en la Fiscalía. La fiscal María Falcomer buscó determinar si la caída del juego estuvo relacionado con la muerte del pequeño, dado que hay una prohibición para que esto ocurra. En paralelo se había abierto otra investigación, para saber las presuntas responsabilidades del permisario del juego y de la Intendencia de Montevideo, tal como informó Montevideo Portal.

La madre encontró a su hijo sin vida tras notar que hacía horas no se despertaba. Después del accidente que tuvo en el Parque Rodó, los médicos le habían dicho que, tras la cirugía cerebral que le hicieron, estaba fuera de peligro. Las pericias llevadas adelante por las autoridades establecieron que la causa de la muerte fue una infección respiratoria.

El pequeño había tenido previamente varias internaciones por este motivo. El caso no se cerró y esta semana tuvo un giro.

La investigación de Falcomer –según la información consignada por ese medio– se centraba en si la causa de muerte estuvo relacionada a la caída o a cuestiones externas. Y, tras recibir el informe de la junta médica, decidió seguir investigando responsabilidades.

Gusanito Manzana, un juego del Parque Rodó de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

En las últimas semanas la fiscal recibió un documento firmado por médicos que da cuenta que hubo “descuidos” en la atención que recibió el niño en la atención sobre la infección. Los antecedentes de los problemas respiratorios no fueron atendidos a tiempo ni se tomaron las acciones correspondientes por parte de la madre, que era con quien el pequeño vivía, consignó Montevideo Portal.

Hay otras denuncias que avanzan en la Justicia.

Por un lado, está la demanda contra la empresa permisaria del juego. El reclamo de ellos es que los trabajadores hayan dejado subir al menor en la falda cuando existe una normativa que lo impide.

Por otro lado, la madre del niño también radicó una denuncia contra el padre, de quien está separada y sobre quien antes había presentado una demanda por violencia de género.

