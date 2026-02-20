América Latina

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportaron uso de balas de goma, gas pimienta y refuerzos policiales para controlar la protesta

Guardar
Video cortesía de Prisoners Defenders

Un motín en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, Cuba, desencadenó la intervención de fuerzas policiales que emplearon balas de goma, gas pimienta y fuerza física para contener a los internos, según confirmaron las organizaciones Prisoners Defenders y Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).

El incidente, ocurrido este jueves, se originó por denuncias de hambre, malos tratos y descontento generalizado con el régimen cubano, conforme a testimonios recogidos por estos colectivos.

Un recluso de Canaleta, citado por las ONG, relató que “distintos refuerzos policiales acudieron a la cárcel y están empleando balas de goma, gas pimienta y violencia física para contener el motín”.

Prisoners Defenders señaló en redes sociales que “los presos se han levantado exigiendo libertad para Cuba”, mientras que el CDPC reportó que ha recibido informes de muertes durante la represión, aunque hasta el momento no ha podido confirmar esta información de manera independiente.

El CDPC, con sede en México y dedicado a la documentación de violaciones a los derechos humanos en cárceles cubanas, ha subrayado en informes recientes la gravedad de la situación penitenciaria en la isla.

Prisoners Defenders informando sobre un
Prisoners Defenders informando sobre un motín en la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila, Cuba, donde presos políticos denuncian represión violenta y malas condiciones

Datos recopilados por la organización indican que, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, se registraron al menos 60 muertes en centros de reclusión. De ese total, 47 estuvieron vinculadas a la falta de atención médica oportuna y deterioro físico o mental de las víctimas, mientras que 7 se relacionaron con episodios de violencia física directa contra los presos.

En ese mismo periodo, el CDPC documentó 1.330 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba. Entre los abusos predominan el hostigamiento y la represión, con 1.045 casos; la negación de asistencia médica, con 402; las condiciones inadecuadas de vida, con 297; y la insuficiencia alimentaria, con 224 reportes.

Además, la organización ha denunciado prácticas como el “aislamiento prolongado”, traslados punitivos y trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas, junto con el uso de métodos de tortura como “la cama turca” y “la bicicleta”.

Un cartel con los lemas
Un cartel con los lemas "SOS SOS Patria y Vida" y "Libertad para el cuartico" cuelga en una litera en un cárcel de Cuba

Sobre la prisión de Canaleta, el CDPC ha advertido en reiteradas ocasiones acerca de problemas estructurales, como el hacinamiento, la insalubridad, la deficiente calidad y cantidad de la comida, la precariedad en la atención médica y la corrupción interna. A esto se suma la represión sistemática contra detenidos, especialmente aquellos identificados como presos políticos.

Prisoners Defenders mantiene un registro actualizado de personas detenidas por motivos políticos en Cuba, contabilizando hasta la fecha 1.207 presos bajo esa categoría. La organización sostiene que el uso de la represión por parte de las autoridades cubanas no solo busca controlar los penales, sino también limitar las expresiones de disconformidad política dentro y fuera de las prisiones.

Durante el motín de Canaleta, los internos reclamaron mejores condiciones de vida y pidieron cambios en la gestión carcelaria. El CDPC contextualiza estos episodios dentro de un patrón prolongado de denuncias por negligencia, maltratos y castigos, que según sus reportes han provocado muertes y agravado la situación de vulnerabilidad de los privados de libertad.

Una sábana blanca escrita a
Una sábana blanca escrita a mano muestra las consignas 'Cuba Primero', 'Libertad para El Cuartico' y 'SOS Patria y Vida'

En sus últimos informes, el CDPC ha criticado la persistencia de prácticas como el aislamiento prolongado y los traslados punitivos, así como la existencia de trabajo forzoso bajo amenazas. “Existen métodos de tortura como la cama turca, la bicicleta y el uso de grilletes que inmovilizan completamente a las personas”, sostuvo la organización en sus publicaciones.

La falta de confirmación oficial sobre el número de víctimas mortales durante el motín mantiene la preocupación de familiares y defensores de derechos humanos. Los colectivos insisten en la necesidad de una investigación independiente y el fin de las prácticas represivas en el sistema penitenciario cubano.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaPrisoners DefendersRepresión en CubaCentro de Documentación de Prisiones CubanasCanaletaÁvilaÚltimas Noticias AméricaCárcel de máxima seguridadDictadura cubanaMotín en cárcel de Cuba

Últimas Noticias

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión

El ex mandatario participó en la presentación de candidatos para los comicios regionales y municipales del 22 de marzo, pese a que su organización política no se encuentra habilitada para competir

Evo Morales reapareció en su

El gobierno de Estados Unidos destaca presencia de El Salvador en evento internacional por la paz en Gaza

El reconocimiento fue emitido tras la intervención de la ministra Alexandra Hill Tinoco en la jornada inaugural de una plataforma internacional que busca abordar la situación en la zona de conflicto con apoyo de más de 20 delegaciones internacionales

El gobierno de Estados Unidos

Las autoridades salvadoreñas intensifican controles viales tras repunte de siniestros en el país

El director general de Tránsito, Félix Serrano informó sobre la ampliación de dispositivos de vigilancia y la aplicación de sanciones, así como la adopción de tecnología y campañas para prevenir conductas riesgosas al volante

Las autoridades salvadoreñas intensifican controles

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

La iniciativa unifica normas y plantea rendición de cuentas periódica, archivos obligatorios y participación de comités de control.

Proyecto de ley endurece reglas

Bolivia autorizó la importación excepcional de petróleo para enfrentar la escasez de combustibles

La norma señala que la importación y la comercialización de estos productos en el mercado interno no estarán sujetas a subsidios

Bolivia autorizó la importación excepcional
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los efectos de

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Cada vez son más los niños peruanos en TikTok, YouTube e Instagram antes de los 13 años: Ocho de cada diez usan redes sociales

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

Paola Dalay, esposa de José Eduardo Derbez, asegura estar cansada y toma nueva decisión sobre su hija menor

INFOBAE AMÉRICA
Uber gastará 84,6 millones de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

El líder norcoreano abre el noveno Congreso del partido único alabando progreso económico

Petro firma un nuevo decreto del salario mínimo y mantiene de 23,7 % el incremento

Irán pide a la ONU presión para frenar las amenazas de Trump e indica que atacaría bases de EEUU ante una agresión

0-0. Juventud y Guaraní empatan a cero y el avance en Libertadores se decidirá en Asunción

ENTRETENIMIENTO

‘Baywatch’: Miles de aspirantes se

‘Baywatch’: Miles de aspirantes se presentan en trajes de baño rojo para la audición abierta del reboot

Eddie Van Halen y el misterio de “Learning to See”: la canción que nunca pudo tocar en vivo

Giselle Blondet anuncia su despedida de Telemundo tras enfrentar varios problemas de salud

Daniel Radcliffe y su decisión de ocultar Harry Potter en casa: “Quiero ser solo su papá el mayor tiempo posible”

Final explicado de ‘El arte de Sarah’: ¿Sarah Kim realmente murió?