América Latina

El presidente Boric rechazó el retiro de visas a funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos

“Nuestro gobierno jamás ha realizado algún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, aseguró el mandatario

Boric confirmó que el gobierno
Boric confirmó que el gobierno llamó a consulta al embajador norteamericano en Santiago, Brandon Judd, a fin de que entregue los nombres de los funcionarios afectados y explique las razones de una medida que calificó de “arbitraria, unilateral y sorpresiva".

En medio de su gira por Isla de Pascua, el presidente Gabriel Boric reaccionó enérgicamente a la decisión del Departamento de Estado norteamericano de revocar las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos -quienes no fueron identificados-, debido a “actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”.

“Como jefe de Estado, como presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado algún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, sostuvo taxativo el mandatario.

A renglón seguido, agregó que “no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto de las decisiones soberanas que se tomen en Chile”.

“Nosotros siempre tomamos todos los resguardos, analizamos todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional. Y yo puedo, con total tranquilidad, descartar que haya algún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado”, manifestó Boric taxativo.

Finalmente, confirmó que el Canciller, Alberto van Klaveren, llamó a consulta al embajador norteamericano en Santiago, Brandon Judd, a fin de que entregue los nombres de los funcionarios afectados y explique las razones de una medida que calificó de “arbitraria, unilateral y sorpresiva que no tiene justificación”.

“Como gobierno y como país, espero que todos nos pongamos del lado de la bandera chilena”, remató el mandatario.

La información emanó del Departamento
La información emanó del Departamento de Estado estadounidense y está firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

La decisión del Departamento de Estado

Mediante una declaración de prensa firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el Departamento de Estado anunció esta jornada “que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, proporcionaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio“, se lee en el comunicado.

“Estas personas y sus familiares directos serán, por lo general, inelegibles para ingresar a los Estados Unidos, y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada”, prosigue el escrito.

“Estas acciones reafirman el compromiso del Presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”, agregaron.

Al cierre, criticaron al gobierno saliente de Gabriel Boric:

“El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno (...) Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio”, remata el documento.

