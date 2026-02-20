Estados Unidos retiró visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

La información emanó del Departamento de Estado estadounidense y está firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Departamento de Estado estadounidense informó este viernes que revocará las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos -quienes no fueron identificados-, debido a “actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”.

Mediante una declaración de prensa firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se indicó que “hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, proporcionaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio“, se lee en el comunicado.

“Estas personas y sus familiares directos serán, por lo general, inelegibles para ingresar a los Estados Unidos, y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada”, prosigue el escrito.

“Estas acciones reafirman el compromiso del Presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”, agregaron.

Gabriel Boric, presidente de Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Al cierre, criticaron al gobierno saliente de Gabriel Boric:

“El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno (...) Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio”, remata el documento.