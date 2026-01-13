Sequía en Uruguay: lluvias dieron “alivio” a productores que siguen reclamando medidas al gobierno

Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Fue una lluvia “mansa” la que cayó en Uruguay en el último fin de semana, de esas que no tienen una intensidad grande que deje todo inundado sino de las que se parece más a un riego constante. Así la definió un productor rural uruguayo, para hablar del “alivio” que sienten en el sector agropecuario. Es que las precipitaciones llegaron en el momento que el sur del país más lo necesitaba: cuando la sequía comenzaba a generar preocupación.

Es que en Uruguay había algunas alarmas encendidas por la falta de lluvias de los últimos meses. Los departamentos del sur del país eran los que más sufrían el déficit hídrico y los productores rurales reclamaban que el gobierno tomara medidas de apoyo al sector para paliar la crisis.

Durante el fin de semana llovió en casi todo el país entre 30 milímetros y 100 milímetros, aproximadamente.

Productores alertan por déficit hídrico en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

“Indudablemente cambió el escenario del viernes a ahora. Hay zonas que el viernes estaban ya empezando a pasar a un estado más crítico y con estas lluvias se evitó eso”, dijo este lunes en rueda de prensa el viceministro de Ganadería, Matías Carámbula.

El funcionario destacó que para el 15 y el 22 de enero está pronosticado que vuelva a llover. “Se iría ordenando bastante el tema del agua”, celebró.

Pero para algunos sectores el agua llegó tarde. En la horticultura, por ejemplo, los cultivos ya estaban casi perdidos por el déficit hídrico. En el rubro ganadero, en tanto, se reporta falta de agua y alimentación para los animales.

Un establecimiento de Estación Tapia, en Uruguay, que padece la sequía (Captura Telenoche/Canal 4)

Esto provoca que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) defina este martes de mañana qué acciones de apoyo tomar para el campo. Una de las medidas que se analiza, dijo Carámbula, es otorgar complementos de alimentación, como fardos y ración.

“Puede ser esa medida y también hay otras gestiones con otras esferas del Estado que las estamos encaminando, hablando, como la postergación de pagos del BPS [el Banco de Previsión Social], por ejemplo, y algunas herramientas del BROU [el Banco República]”, señaló.

Esto quiere decir que entre las posibilidades está sobre la mesa que se exonere tributos y que ese banco estatal otorgue facilidades para acceso al financiamiento. Estas dos medidas forman parte de los reclamos del sector productivo.

Ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Intendencia de Maldonado)

Los productores rurales sintieron “alivio” este fin de semana. “Fue un agua muy mansa que entró en el suelo. Fue una lluvia muy importante”, dijo el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Rafael Normey, al noticiero Telemundo de Canal 12.

El agua del fin de semana ayudó a revertir la situación en algunos casos, pero en otros las pérdidas ya eran irrecuperables, dijo el representante de esta gremial de productores. La lluvia llegó tarde para algunos rubros como los cultivos de maíz.

“Sigue habiendo un bolsón de productores que requieren medidas. Pasan por corrimientos en los vencimientos. Creo que ahí está claro que hay medidas que están en la tapa del libro”, expresó.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el presidente Yamandú Orsi, reunidos para analizar situación hídrica (IDM)

“Desde el ministerio creo que han estado evaluando quizás con demasiada lentitud esta situación. Y quizás ya tendríamos que tener algún paquete de medidas tomadas. Este episodio trae alivio, pero en realidad también todos sabemos que hay medidas que se deberían tomar”, agregó Normey.

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo que no descarta “ninguna herramienta”. “Lo que no hago es vender humo. Por tanto, no arriesgo medidas que no sé si las podemos tomar. Está todo encima de la mesa”, dijo Fratti en una rueda de prensa.

Por su parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) advierte que el episodio del fin de semana no alcanza. “Por un día solo de lluvia no se soluciona la situación de déficit que venían enfrentando muchos productores”, dijo al noticiero Subrayado de Canal 10 la coordinadora del INIA, Guadalupe Tiscornia.