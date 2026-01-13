América Latina

Sequía en Uruguay: lluvias dieron “alivio” a productores que siguen reclamando medidas al gobierno

La administración de Yamandú Orsi evalúa definir postergaciones de pago para los más afectados por el déficit hídrico y otorgar facilidades financieras; para algunos empresarios, el agua llegó tarde

Guardar
Falta de alimentación y de
Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Fue una lluvia “mansa” la que cayó en Uruguay en el último fin de semana, de esas que no tienen una intensidad grande que deje todo inundado sino de las que se parece más a un riego constante. Así la definió un productor rural uruguayo, para hablar del “alivio” que sienten en el sector agropecuario. Es que las precipitaciones llegaron en el momento que el sur del país más lo necesitaba: cuando la sequía comenzaba a generar preocupación.

Es que en Uruguay había algunas alarmas encendidas por la falta de lluvias de los últimos meses. Los departamentos del sur del país eran los que más sufrían el déficit hídrico y los productores rurales reclamaban que el gobierno tomara medidas de apoyo al sector para paliar la crisis.

Durante el fin de semana llovió en casi todo el país entre 30 milímetros y 100 milímetros, aproximadamente.

Productores alertan por déficit hídrico
Productores alertan por déficit hídrico en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Indudablemente cambió el escenario del viernes a ahora. Hay zonas que el viernes estaban ya empezando a pasar a un estado más crítico y con estas lluvias se evitó eso”, dijo este lunes en rueda de prensa el viceministro de Ganadería, Matías Carámbula.

El funcionario destacó que para el 15 y el 22 de enero está pronosticado que vuelva a llover. “Se iría ordenando bastante el tema del agua”, celebró.

Pero para algunos sectores el agua llegó tarde. En la horticultura, por ejemplo, los cultivos ya estaban casi perdidos por el déficit hídrico. En el rubro ganadero, en tanto, se reporta falta de agua y alimentación para los animales.

Un establecimiento de Estación Tapia,
Un establecimiento de Estación Tapia, en Uruguay, que padece la sequía (Captura Telenoche/Canal 4)

Esto provoca que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) defina este martes de mañana qué acciones de apoyo tomar para el campo. Una de las medidas que se analiza, dijo Carámbula, es otorgar complementos de alimentación, como fardos y ración.

“Puede ser esa medida y también hay otras gestiones con otras esferas del Estado que las estamos encaminando, hablando, como la postergación de pagos del BPS [el Banco de Previsión Social], por ejemplo, y algunas herramientas del BROU [el Banco República]”, señaló.

Esto quiere decir que entre las posibilidades está sobre la mesa que se exonere tributos y que ese banco estatal otorgue facilidades para acceso al financiamiento. Estas dos medidas forman parte de los reclamos del sector productivo.

Ministro de Ganadería de Uruguay,
Ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Intendencia de Maldonado)

Los productores rurales sintieron “alivio” este fin de semana. “Fue un agua muy mansa que entró en el suelo. Fue una lluvia muy importante”, dijo el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Rafael Normey, al noticiero Telemundo de Canal 12.

El agua del fin de semana ayudó a revertir la situación en algunos casos, pero en otros las pérdidas ya eran irrecuperables, dijo el representante de esta gremial de productores. La lluvia llegó tarde para algunos rubros como los cultivos de maíz.

Sigue habiendo un bolsón de productores que requieren medidas. Pasan por corrimientos en los vencimientos. Creo que ahí está claro que hay medidas que están en la tapa del libro”, expresó.

El intendente de Maldonado, Miguel
El intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el presidente Yamandú Orsi, reunidos para analizar situación hídrica (IDM)

Desde el ministerio creo que han estado evaluando quizás con demasiada lentitud esta situación. Y quizás ya tendríamos que tener algún paquete de medidas tomadas. Este episodio trae alivio, pero en realidad también todos sabemos que hay medidas que se deberían tomar”, agregó Normey.

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo que no descarta “ninguna herramienta”. “Lo que no hago es vender humo. Por tanto, no arriesgo medidas que no sé si las podemos tomar. Está todo encima de la mesa”, dijo Fratti en una rueda de prensa.

Por su parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) advierte que el episodio del fin de semana no alcanza. “Por un día solo de lluvia no se soluciona la situación de déficit que venían enfrentando muchos productores”, dijo al noticiero Subrayado de Canal 10 la coordinadora del INIA, Guadalupe Tiscornia.

Temas Relacionados

SequíaUruguayYamandú OrsiMontevideoSur de UruguaySector agropecuarioInstituto Nacional de Investigaciones AgropecuariasÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Marco Rubio recibió al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura

El secretario de Estado norteamericano mantuvo una reunión con el flamante mandatario hondureño, quien asumirá el cargo el próximo 27 de enero

Marco Rubio recibió al presidente

Militares disidentes exigieron a las fuerzas armadas de Cuba no reprimir a quienes protesten por la crisis económica y social

Un comunicado encabezado por Rafael del Pino insta a los militares cubanos a rechazar la represión y señala a quienes obedezcan órdenes de violencia como traidores a la patria

Militares disidentes exigieron a las

El CNE de Honduras declaró ilegal el nuevo recuento de votos ordenado por Xiomara Castro y ratificó el triunfo de Asfura

La autoridad electoral advirtió que la orden del Ejecutivo carece de efecto legal, denunció una posible usurpación de funciones y reafirmó que los resultados proclamados no pueden ser modificados fuera de los mecanismos constitucionales

El CNE de Honduras declaró

Marco Rubio recibe en Washington al presidente electo de Honduras Nasry “Tito” Asfura

El encuentro, que se realizará en la sede del Departamento de Estado, abordará la cooperación en seguridad, el tema migratorio y el comercio, en un momento de alta tensión institucional tras las elecciones hondureñas

Marco Rubio recibe en Washington

Así operaba en Chile la “mafia china” que estafó por USD 200 millones a unos 400 jubilados

Tras una alerta del FBI, esta jornada 49 detenidos serán formalizados en Iquique

Así operaba en Chile la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Destruyen 12 minas utilizadas por

Destruyen 12 minas utilizadas por el Clan del Golfo en Chocó

Cotización de apertura del dólar en México HOY 13 de enero de 2026: así amaneció el “súper peso”

Mi Beca para Empezar 2026: qué significa el estatus “Pendiente de validación”

Marta Lucía Ramírez cuestionó a la canciller Yolanda Villavicencio por situación en Irán: “Indignante y estruendoso silencio”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: carga vehicular en avenida Constituyentes por tráiler descompuesto

INFOBAE AMÉRICA
Somalia mata a más de

Somalia mata a más de 15 supuestos miembros de Al Shabaab en un bombardeo "con apoyo de socios internacionales"

Una ONG denuncia que Irán ejecutará este miércoles al primer manifestante detenido en las últimas protestas

Juzgan en Lugo a un hombre para el que piden 20 años por agresión sexual a un menor con el que contactó por Tinder

Fallece atrapada una mujer de 36 años en Torremayor (Badajoz)

El PSOE pide al alcalde de Madrid retirar el título de Hijo Predilecto a Julio Iglesias

ENTRETENIMIENTO

BTS regresa a Latinoamérica en

BTS regresa a Latinoamérica en 2026: países y fechas de su gira mundial

El famoso avión de Sean ‘Diddy’ Combs ya tiene nuevo dueño tras el escándalo judicial: así fue la venta

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz niegan intentos sinceros de David y Victoria Beckham para reparar la relación

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea: “No había pesado tan poco desde el instituto”