América Latina

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur

Empresarios de distintos sectores productivos piden medidas de alivio financiero ante la falta de lluvias, mientras advierten que la situación se agrava día a día; en Ejecutivo son optimistas respecto a las lluvias del fin de semana

Guardar
El ministro de Ganadería, Agricultura
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

El gobierno uruguayo analiza los datos que tiene sobre el déficit hídrico antes de definir si es necesario o no decretar la emergencia agropecuaria para el sur del país, que ha sido afectado por la falta de lluvia en los últimos meses. En los últimos días, aumentaron los reclamos del sector productor para que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resuelva esa medida de apoyo, pero en el Poder Ejecutivo son optimistas de lo que pueda pasar el fin de semana con las lluvias.

El MGAP formó este miércoles un equipo de trabajo para evaluar si es necesario o no ir hacia el decreto de emergencia o si, antes de llegar a esa medida, se pueden implementar otras medidas.

El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, señaló que si se aprueba esa medida se aplicaría únicamente para “algunas regiones” del país que son las que están más afectadas por la falta de lluvia.

Sequía en Uruguay, en una
Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)

“El diagnóstico que tenemos de un déficit hídrico importante es en los departamentos del sur del Río Negro (Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado, una parte de Rocha, algo de San José, Florida). Esos son los departamentos que tienen algún problema. Algunos de ellos están bastante complicado”, dijo Carámbula en una rueda de prensa.

El jerarca explicó que antes de definir la emergencia agropecuaria se debe recorrer un camino. Carámbula señaló que antes es necesario tener claro “las acciones, el financiamiento, el acuerdo con las gremiales”. “Son pasos serios, necesarios, para no declarar algo que después tiene problemas de financiamiento, las acciones no están claras, no hay acuerdo con las gremiales”, explicó.

Días atrás, ante los pedidos de declaración de la emergencia agropecuaria, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo que esta definición no se puede tomar “al grito”. Señaló que una de las herramientas que tienen los productores es el Fondo Agropecuario, pero advirtió: “Está sin un solo peso. No quedó un peso del período pasado y si se activa hay que hablar con el Ministerio de Economía”.

El ministro de Ganadería de
El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Presidencia)

La Federación Rural es una de las gremiales de productores que pide que se declare esta emergencia. “Se empiezan a ver efectos importantes de la falta de agua. Día que pasa, día que la situación se agrava. Y día que se va agrandando el mapa de la situación compleja”, dijo el presidente de esta gremial, Rafael Normey, a Canal 12. El productor señaló que el 2025 fue un año con “poca lluvia”, un problema que se vio mitigado en la primavera.

“Hay una emergencia agropecuaria que hay que declarar en el epicentro. Habrá que ver si son 50 kilómetros más arriba o abajo, pero hay una zona que sin duda amerita la emergencia agropecuaria rápidamente y tomar medidas para paliar los efectos porque la solución, en verdad, es que llueva”, dijo.

Para Normey, la falta de dinero del Fondo Agropecuario “no puede ser una excusa”. “Si es una emergencia, quiere decir que hay que cambiar prioridades”.

Fotografía aérea de archivo de
Fotografía aérea de archivo de la represa Paso Severino, en Canelones (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

Por su parte, productores granjeros también alertaron por esta situación. En un comunicado, la Confederación Granjera del Uruguay expresó su “profunda preocupación” por el déficit hídrico del sector de hortofruticultura del sur del país.

“La combinación de altas temperaturas, falta de precipitaciones, vientos persistentes y elevada evaporación está generando un rápido agotamiento de las reservas de agua disponibles, afectando gravemente a productores de horticultura, fruticultura, apicultura y otras producciones de granja”, dice el texto.

Los productores piden soluciones de fondo que generen disponibilidad de agua y no “apoyos puntuales”.

A nivel político también le reclaman soluciones al gobierno. Este miércoles en el Parlamento, el senador Sebastián Da Silva reclamó que la declaración de emergencia agropecuaria “no pase de mañana”. “Estamos pidiendo sensatez, sentido campero y dinamismo”, expresó.

Temas Relacionados

emergencia agropecuariadéficit hídricosequíaUruguayAlfredo Fratti

Últimas Noticias

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

El líder opositor envió una misiva a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior de su país tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

La carta de José Daniel

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Armin Dorgathen fue identificado por un grupo de bolivianos en un parque de diversiones en Brasil. En un video se ve que lo increpan por las denuncias de presunta corrupción en la gestión de YPFB

Captan en Brasil al expresidente

Advierten que la violencia de género persiste en las escuelas de América Latina

Un informe destaca que la convivencia diaria en los centros educativos expone a estudiantes y docentes femeninas a situaciones de acoso, hostigamiento y discriminación a través de múltiples formas de agresión y silenciamiento institucional

Advierten que la violencia de

Jair Bolsonaro volvió a prisión tras realizarse exámenes médicos en el hospital

Sus abogados pidieron la hospitalización, pero el tribunal solo autorizó estudios neurológicos y mantuvo al ex mandatario brasileño bajo custodia

Jair Bolsonaro volvió a prisión

Gobierno de Bolivia y Central Obrera dialogan sobre el Decreto Supremo mientras persisten los bloqueos

Ministros y dirigentes de los trabajadores reanudarán las negociaciones este jueves. El ministro de la Presidencia adelantó que hay un “ambiente de preacuerdo” para suspender las protestas

Gobierno de Bolivia y Central
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo fue la operación Cisne

Cómo fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en enero según los principales analistas del mercado

Suman 170 personas identificadas en caso de crematorio “Plenitud”, informó la fiscalía de Chihuahua

Sheinbaum afirma que homicidio doloso bajó 40% en su primer año de gobierno, “la cifra más baja” desde Peña Nieto

Qué ha sido de Emma Coronel tras 10 años de la captura “El Chapo Guzmán”, padre de sus gemelas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Los homicidios en México caen un 40 % en los primeros 15 meses de Sheinbaum

Igualdad confirma el segundo asesinato machista de 2026, el peor comienzo del año en violencia de género desde 2023

El canciller chino se reúne con el primer ministro de Etiopía en su gira por África

Agentes de IA y pensamiento computacional: el nuevo paradigma de trabajo en LaLiga

Colombia afirma que Trump reconoció que "le habían dicho algo completamente diferente" sobre Petro

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Jennifer Garner

La confesión de Jennifer Garner sobre su divorcio de Ben Affleck: “Lo más dificil fue perder una verdadera amistad”

Se reveló la causa de muerte de James Ransone, actor de “The Wire”

Nikki Glaser adelantó su rol como anfitriona en los Globo de Oro: “Quiero que estas estrellas se sientan seguras y apreciadas”

“Tuve que tocar fondo para reinventarme fuera de La Roca”: Dwayne Johnson reflexionó sobre cómo enfrentó sus miedos

Tras retirarse del caso, el exabogado de Nick Reiner afirma que su cliente no fue responsable de la muerte de su padre: “no es culpable de asesinato”