Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

El gobierno uruguayo analiza los datos que tiene sobre el déficit hídrico antes de definir si es necesario o no decretar la emergencia agropecuaria para el sur del país, que ha sido afectado por la falta de lluvia en los últimos meses. En los últimos días, aumentaron los reclamos del sector productor para que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resuelva esa medida de apoyo, pero en el Poder Ejecutivo son optimistas de lo que pueda pasar el fin de semana con las lluvias.

El MGAP formó este miércoles un equipo de trabajo para evaluar si es necesario o no ir hacia el decreto de emergencia o si, antes de llegar a esa medida, se pueden implementar otras medidas.

El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, señaló que si se aprueba esa medida se aplicaría únicamente para “algunas regiones” del país que son las que están más afectadas por la falta de lluvia.

Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)

“El diagnóstico que tenemos de un déficit hídrico importante es en los departamentos del sur del Río Negro (Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado, una parte de Rocha, algo de San José, Florida). Esos son los departamentos que tienen algún problema. Algunos de ellos están bastante complicado”, dijo Carámbula en una rueda de prensa.

El jerarca explicó que antes de definir la emergencia agropecuaria se debe recorrer un camino. Carámbula señaló que antes es necesario tener claro “las acciones, el financiamiento, el acuerdo con las gremiales”. “Son pasos serios, necesarios, para no declarar algo que después tiene problemas de financiamiento, las acciones no están claras, no hay acuerdo con las gremiales”, explicó.

Días atrás, ante los pedidos de declaración de la emergencia agropecuaria, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo que esta definición no se puede tomar “al grito”. Señaló que una de las herramientas que tienen los productores es el Fondo Agropecuario, pero advirtió: “Está sin un solo peso. No quedó un peso del período pasado y si se activa hay que hablar con el Ministerio de Economía”.

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Presidencia)

La Federación Rural es una de las gremiales de productores que pide que se declare esta emergencia. “Se empiezan a ver efectos importantes de la falta de agua. Día que pasa, día que la situación se agrava. Y día que se va agrandando el mapa de la situación compleja”, dijo el presidente de esta gremial, Rafael Normey, a Canal 12. El productor señaló que el 2025 fue un año con “poca lluvia”, un problema que se vio mitigado en la primavera.

“Hay una emergencia agropecuaria que hay que declarar en el epicentro. Habrá que ver si son 50 kilómetros más arriba o abajo, pero hay una zona que sin duda amerita la emergencia agropecuaria rápidamente y tomar medidas para paliar los efectos porque la solución, en verdad, es que llueva”, dijo.

Para Normey, la falta de dinero del Fondo Agropecuario “no puede ser una excusa”. “Si es una emergencia, quiere decir que hay que cambiar prioridades”.

Fotografía aérea de archivo de la represa Paso Severino, en Canelones (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

Por su parte, productores granjeros también alertaron por esta situación. En un comunicado, la Confederación Granjera del Uruguay expresó su “profunda preocupación” por el déficit hídrico del sector de hortofruticultura del sur del país.

“La combinación de altas temperaturas, falta de precipitaciones, vientos persistentes y elevada evaporación está generando un rápido agotamiento de las reservas de agua disponibles, afectando gravemente a productores de horticultura, fruticultura, apicultura y otras producciones de granja”, dice el texto.

Los productores piden soluciones de fondo que generen disponibilidad de agua y no “apoyos puntuales”.

A nivel político también le reclaman soluciones al gobierno. Este miércoles en el Parlamento, el senador Sebastián Da Silva reclamó que la declaración de emergencia agropecuaria “no pase de mañana”. “Estamos pidiendo sensatez, sentido campero y dinamismo”, expresó.