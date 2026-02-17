Uruguay recurrió a la inteligencia artificial para narrar la liberación de dos de sus fortalezas 200 años después

Uruguay recurrió a la inteligencia artificial para narrar los 200 años de la liberación de sus fortalezas (Presidencia Uruguay)

Hace 200 años, la independencia de Uruguay era, todavía, un “sueño frágil”, recuerda un video de la Presidencia uruguaya creado con inteligencia artificial. Era una época en la que el Imperio de Brasil ocupaba rutas y fortalezas, y Santa Teresa –hoy uno de los balnearios más reconocidos de Rocha– era uno de los bastiones que vigilaba la frontera.

Después de que los orientales terminaran con el ejército brasileño en varios puntos del territorio uruguayo, decidieron ir por más. Fue entonces que el video recrea la figura de Leonardo Olivera, y aparece hablando en primera persona.

“Antes de la Batalla del Sarandí, sabíamos que nos jugábamos la vida. El Imperio de Brasil quería derribar el Gobierno de Florida y capturar la Villa del Durazno. Acompañé a Lavalleja para cargar nuestra caballería a puro sablazo y decidimos después junto con Don Oribe y don Frutos que había que liberar la Fortaleza de Santa Teresa”, relata.

Yamandú Orsi, en acto por el bicentenario de la libertación de fortalezas de Uruguay (Presidencia)

El video ficcionado señala que Uruguay tenía un “aguerrido” equipo para luchar. “Me encomendaron la misión”, dice Olivera, que recordó que la jornada fue “sorpresiva” porque los soldados imperiales no sabían quiénes eran hasta que fueron “detenidos dentro”.

“No imaginaron quiénes éramos hasta que los detuvimos dentro, al despuntar el alba. Tan sorpresiva fue la jugada, que a la mayoría de los prisioneros los agarramos en camisa y despertando. Poder liderar el suelo donde nací y donde nace el sol para la patria fue un deber y un honor”, continúa el relato.

Fue en la misma Fortaleza de Santa Teresa que este lunes se celebró un acto, a 200 años de la liberación de las fortalezas.

El director nacional de Educación, el historiador Gabriel Quirici, dijo que hubo un conjunto de acciones para “liberar el territorio nacional”.

“Estamos celebrando en Santa Teresa los 200 años de la liberación de nuestra fortaleza, que incluyen la epopeya muy astuta e inteligente de Leonardo Olivera, que entró por el lado brasileño; pero también el combate del Cerro, liderado por Manuel Oribe. Entre el conjunto de acciones de aquellos 200 años se fue liderando el territorio oriental”, narró el historiador a la Comunicación Presidencial.

Para celebrar esta gesta, hubo un multitudinario show de No te va gustar, al que asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi. Estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Sandra Lazo, de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, Quirici, y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

Según Presidencia, unas 20.000 personas se hicieron presentes en la actuación de No te va gustar, que estrenó su álbum, Florece en el caos.

La fiesta fue gratuita.

Acto multitudinario en Uruguay por la liberación de fortalezas, a 200 años (Presidencia)

Quirici dijo que se trataba de una actividad de carácter masivo para “recuperar los histórico del lugar y combinar lo popular con un momento clave de la temporada turística”, señaló.

Como telonera de No te va gustar estuvo la banda local Fluya, oriunda de La Paloma, que interpretó un repertorio que mezcla el reggae y el rock. Tiene una “identidad sonora ligada al mar, la playa y la cultura costera”.

El show de la banda central, en tanto, inició con un clásico: “A las nueve”. Siguió con temas centrales del nuevo disco, como “La noche de ayer”.

Emiliano Brancciari, el cantante de No te va gustar, consideró “una maravilla” estar en Santa Teresa, celebrado los 200 años de la liberación y estrenando el disco número 11 para la banda. “Hemos sido muy felices de haber estado acá. Este grupo hace lo que ama gracias a ustedes”, cerró Brancciari, antes de tocar el último tema: “No era cierto”.

El evento integra un cronograma de actividades desarrollará la Comisión del Bicentenario en el quinquenio 2025-2030.