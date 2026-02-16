Chile: el padre del reo que cometió canibalismo culpó a Gendarmería por no brindarle atención psiquiátrica

“Le quité un ojo y me lo comí, al igual que un pedazo de su mano y el cuello, donde le pegué la puñalada. Luego de eso me comí una oreja", señaló el "Chico Ignacio" en su confesión.

Continúan los coletazos del macabro caso del reo que asesinó a su compañero de celda en la cárcel de La Serena (470 kms al norte de Santiago), hecho que quedó al descubierto la mañana del domingo 8 de febrero, cuando gendarmes que comenzaban el desencierro de los presos del módulo 91 hallaron en la celda nº 20 a Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos (26) con un profundo corte en el cuello producto de arma blanca y evidentes rastros de canibalismo.

La semana pasada, Gendarmería llamó a retiro al alcaide del penal y se conoció la escalofriante confesión del autor del ataque, Manuel Ignacio Fuentes Martínez (21), quien aseguró que actuó “en defensa propia”. Este domingo, en entrevista con Meganoticias, su padre culpó del horrendo crimen directamente a Gendarmería por no haberle entregado a su hijo atención psiquiátrica.

"Necesitaba medicamentos, necesitaba que lo viera un especialista (...) él tiene un problema neuropsiquiátrico que está diagnosticado, eso está en el sistema", aseguró Manuel Fuentes.

Sus padres apuntaron a Gendarmería y pidieron perdón en nombre de su hijo a la familia de la víctima.

“Se estaba volviendo loco”

De acuerdo a su progenitor, el aislamiento al que estaba confinado el “Chico Ignacio” debido a su mala conducta solo agudizó su inestable estado mental.

"Hay fotos donde se hizo daño, él allá estaba mal. Me llamaba por teléfono muchas veces diciendo que pidiéramos ayuda, que él estaba mal, que se estaba volviendo loco“, prosiguió Fuentes, quien culpó a Gendarmería.

“Debieron haberlo aislado, debieron haberlo ayudado. Siempre prometieron y no cumplieron con lo que uno pedía“, señaló al borde las lágrimas.

"Acá la responsabilidad es única de Gendarmería, porque no actuó en su momento cuando se debía, porque esto se podría haber evitado de todas maneras si hubieran hecho su trabajo como correspondía“, agregó el padre al medio citado.

“Yo me temía que él se fuera a matar... Eso es lo que yo me temo hasta el día de hoy y lo voy a seguir temiendo, porque ahora no sé lo que se viene“, continuó al borde las lágrimas.

Por su parte, la madre, Paola Martínez, extendió sus condolencias a la familia de la víctima y pidió perdón en nombre de su hijo.

"Con la mano en el corazón, les pido mil disculpas y perdón por lo que pasó con Manuel...sé que mi hijo no lo quiso hacer y tiene que haber los motivos suficientes, que obviamente tendrán que aclararse. Pero pido perdón por eso y les mando mis condolencias“, manifestó acongojada.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) tomó la declaración del "Chico Ignacio".

La confesión

El jueves pasado, el medio local El Día publicó la escalofriante confesión del “Chico Ignacio”.

“En horas de la noche, este interno se abalanza sobre mí con un arma blanca. Yo igual tenía una y lo agredí primero antes de que él me agrediera, esquivando la puñalada“, señaló el asesino en su testimonio.

“La puñalada se la pegué en el cuello y empezó a convulsionar. Ahí le empecé a tomar los signos en el cuello y el corazón y noté que estaba muerto (…) Solo voy a decir que fue en mi defensa”, agregó.

A renglón seguido, el “Chico Ignacio” relató que “comencé a desesperarme por lo que había hecho y a comer parte de su cuerpo”.

“Le quité un ojo y me lo comí, al igual que un pedazo de su mano y el cuello, donde le pegué la puñalada. Luego de eso me comí una oreja. Al pasar el rato lo tapé y me dormí a su lado. En la mañana, el funcionario, al habilitar la celda, se dio cuenta de lo que había hecho”, remató.

De acuerdo al medio citado, Ignacio Fuentes, al despertar y ver al gendarme que abrió la celda y se encontró con la dantesca escena, solo le dijo: “Jefe, lo maté”.