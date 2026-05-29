Brasil y Paraguay enviaron ayuda a Bolivia ante las crisis de abastecimiento por los bloqueos

Partidarios del gobierno se desplazan en motocicleta durante una manifestación que exige el fin de los bloqueos de protesta que han contribuido a la escasez de alimentos, suministros médicos y combustible, en Cochabamba, Bolivia, el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Patricia Pinto

El Gobierno brasileño despachó este viernes 21 toneladas de alimentos —16 de arroz y cinco de leche en polvo— a bordo de un carguero militar de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) que despegó desde la Base Aérea de Canoas, en el sur del país, con destino a La Paz. La operación se concretó a petición del propio Paz y tras los acuerdos alcanzados en una llamada telefónica que sostuvo el lunes con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según informó la cancillería de Brasil en un comunicado.

En esa conversación, Lula expresó la solidaridad de su gobierno con Bolivia e instó tanto a las autoridades como a los movimientos sociales a “evitar recurrir a la violencia” y a “privilegiar el diálogo” para superar las diferencias y garantizar la paz social.

PUBLICIDAD

Bolivia atraviesa una ola de protestas desde hace 24 días, impulsada por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Las movilizaciones, que comenzaron con demandas sectoriales, escalaron hasta exigir la dimisión de Paz, quien asumió la presidencia en noviembre pasado.

Los cortes afectan principalmente una carretera estratégica entre La Paz y El Alto, las fronteras con Perú y Chile, y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este viernes se registraron 85 cortes de ruta, casi una veintena más que el día anterior, con mayor concentración en el departamento de La Paz.

PUBLICIDAD

Manifestantes sostienen un cartel que dice "Aquí trabajamos, no bloqueamos, la gente está cansada, ¡basta!" durante una marcha que exige el fin de los bloqueos de protesta que han contribuido a la escasez de alimentos, suministros médicos y combustible, en Santa Cruz, Bolivia, el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Ipa Ibáñez

La escasez de alimentos y combustibles —a los que se suman la falta de medicamentos y oxígeno medicinal— obligó al Gobierno a establecer puentes aéreos para abastecer a las ciudades más afectadas. Ante el desabastecimiento, algunas personas hacen filas a diario en el aeropuerto de Santa Cruz para enviar alimentos a familiares en La Paz, cuyos precios se han disparado.

En paralelo, el Gobierno de Bolivia recibió este viernes las primeras dos toneladas de alimentos no perecederos enviados por Paraguay, en el primero de tres vuelos militares que transportarán en total siete toneladas de asistencia destinadas a La Paz y El Alto. Así lo informó a la agencia EFE el embajador paraguayo en Bolivia, Enrique Guerrero, desde el aeropuerto de Santa Cruz, donde aterrizó la nave, un modelo CASA 212 que partió desde la base Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo.

PUBLICIDAD

El presidente paraguayo, Santiago Peña, autorizó los tres viajes “ante la difícil situación de desabastecimiento” que atraviesan ambas ciudades, según detalló Guerrero. El segundo vuelo estaba previsto para las horas siguientes, y el tercero para este sábado.

Personal de seguridad trabaja para despejar barricadas y abrir "corredores humanitarios" en medio de protestas a nivel nacional que buscan presionar al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz para que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de vida, en Apacheta, Bolivia, 23 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Moraes

Perú y Chile enviaron asistencia humanitaria directa, mientras que Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde Santa Cruz hasta La Paz. Estados Unidos, por su parte, anunció el sábado pasado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz.

PUBLICIDAD

Un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y los sectores en conflicto quedó en suspenso el jueves, luego de que los manifestantes condicionaron su participación a la anulación de las órdenes de detención contra líderes como el minero Mario Argollo, de la COB, acusado de terrorismo e instigación pública a delinquir por los disturbios registrados durante las protestas.