Marco Rubio afirmó que Cuba “no tiene economía” y que sus dirigentes “prefieren un país moribundo antes que prospere”

El secretario de Estado norteamericano se refirió a la crítica situación que atraviesa la isla

El secretario de Estado norteamericano,
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (Alex Brandon/Pool via REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el principal obstáculo de Cuba es la falta de una economía funcional. “El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía”, subrayó en una entrevista con Bloomberg.

Según el funcionario, las personas que controlan el país no saben cómo mejorar la vida cotidiana de la población sin perder el control de los sectores clave.

Rubio expresó que las autoridades del régimen “quieren controlarlo todo” y no permiten que el pueblo cubano gestione ningún aspecto relevante. Y añadió que, incluso cuando se les ha ofrecido oportunidades, los líderes cubanos “no parecen capaces de comprenderlas ni aceptarlas de ninguna manera”. En sus palabras, “preferirían estar a cargo de un país moribundo antes que permitirle prosperar”.

En el plano internacional, el funcionario buscó transmitir confianza a Europa sobre el compromiso estadounidense con el continente, aunque criticó a los líderes occidentales por lo que calificó como una “peligrosa ilusión” basada en las fronteras abiertas, el libre comercio y las políticas energéticas restrictivas.

Los barrenderos empujan un carrito
Los barrenderos empujan un carrito mientras caminan por una tranquila calle de La Habana el 8 de febrero de 2026 (ADALBERTO ROQUE/AFP)

Durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rubio rechazó la idea de que el orden internacional pudiera “reemplazar la nación” y cuestionó lo que denominó el “culto al clima”. Señaló que “esta fue una idea insensata que ignoró tanto la naturaleza humana como las lecciones de más de 5.000 años de historia registrada, y nos ha costado caro”.

Cometimos estos errores juntos, y ahora, juntos, debemos enfrentar esos hechos”, subrayó.

El mensaje de Rubio contrastó con el discurso de un año atrás del vicepresidente JD Vance, quien había sugerido un posible alejamiento de Europa. En el último año, las tensiones entre Washington y sus aliados europeos aumentaron por disputas comerciales, amenazas sobre Groenlandia y advertencias sobre el “borrado civilizacional” en Europa.

Rubio habló tras la advertencia del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la necesidad de que Alemania y Europa refuercen su seguridad y autonomía. Su intervención fue una de las más esperadas de la conferencia y recibió una ovación, además de elogios inmediatos del presidente del foro, Wolfgang Ischinger, quien interpretó sus palabras como un mensaje de reafirmación de la alianza transatlántica.

Turistas rusos se preparan para
Turistas rusos se preparan para abordar un vuelo de regreso en Varadero, Cuba. 12 de febrero de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

La crisis de Cuba: sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos

La presión de Estados Unidos se siente de forma cada vez más descarnada en Cuba, con nuevos anuncios de cancelaciones de vuelos, apagones récord, racionamiento de combustible y un peso en mínimos históricos.

Las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba “debido a las dificultades de abastecimiento” y no retomarán estas rutas “hasta que la situación cambie”.

Estas dos compañías se suman a las cuatro canadienses que anunciaron la víspera la cancelación de sus operaciones hacia la isla luego de que las autoridades cubanas les comunicaran que no podían surtirles de queroseno en ninguno de los nueve aeropuertos internacionales del país.

El resultado es desastroso para el turismo, un puntal de la economía cubana por peso en el producto interno bruto (PIB) y capacidad de captación de divisas. El año pasado casi la mitad de los visitantes internacionales procedían de Canadá (754.000 personas) o Rusia (131.000 personas).

El sector, que ya registró en 2025 su peor ejercicio desde 2002 (sin contar los años de la pandemia) se tambalea con la presión estadounidense. Además de estas cancelaciones, el régimen ha impulsado el cierre de algunos hoteles y el traslado de los turistas a otras instalaciones como medida de ahorro.

La caída del turismo se
La caída del turismo se siente con fuerza en Cuba (Europa Press)

El peso, en mínimos

De forma paralela, el tipo de cambio del mercado informal marcó el miércoles pasado su mínimo histórico, al alcanzarse los 500 pesos cubanos por dólar estadounidense. Según el indicador que publica diariamente el medio independiente El Toque, la tasa ha caído un 15% en lo que va de año.

Este es el período que comprende el salto cualitativo de la presión de EEUU sobre Cuba, con el fin del petróleo desde Venezuela y la orden presidencial que amenaza con aranceles a quien suministre crudo a la isla.

La moneda cubana, sin embargo, lleva depreciándose desde la fallida reforma monetaria de 2021, la denominada Tarea Ordenamiento, que estableció el cambio oficial en un dólar por 24 pesos, lo que supone un derrumbe cercano al 2.000%.

Esta caída refleja la profunda crisis estructural en que está sumida Cuba desde hace seis años, con escasez de básicos (alimentos, combustible, medicinas), una inflación desbocada, decrecimiento, déficit fiscal, migración masiva y prolongados apagones diarios.

El experto cubano Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EEUU), indicó a la agencia de noticias EFE que prevé una “grave crisis” en Cuba si para marzo no entran nuevos petroleros en la isla. El último, de tamaño medio, atracó el 9 de enero.

En estas circunstancias, Alemania y Suiza actualizaron sus recomendaciones sobre la isla. “Se desaconsejan los viajes no necesarios a Cuba debido a los notables efectos del déficit agudo de combustibles”, señaló en su web el Ministerio de Exteriores alemán.

