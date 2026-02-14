Marco Rubio dijo que no sabe si Rusia quiere poner fin a la guerra en Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Múnich (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó este sábado no saber si Rusia va realmente en serio a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania, mientras Washington sigue presionando en pos de un acuerdo de paz.

“No sabemos si los rusos van en serio con la idea de acabar con la guerra”, dijo el alto funcionario estadounidense en la Conferencia de Seguridad de Múnich, con el conflicto a punto de entrar en su quinto año.

El funcionario también trató de serenar a sus socios europeos afirmando que Washington quiere “vigorizar” la relación transatlántica, para que una Europa fuerte ayude a Estados Unidos en su misión de renovar el orden mundial.

El jefe de de la diplomacia estadounidense adoptó un tono conciliador al tomar la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich ante una audiencia de líderes europeos, traumatizados por el reciente afán del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.

“No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana”, dijo. “Queremos una alianza revitalizada”, insistió.

Marco Rubio afirmó este sábado no saber si Rusia va realmente en serio a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania (Alex Brandon/Pool via REUTERS)

En un denso discurso, Rubio arremetió contra “la inmigración masiva”, las políticas climáticas que “empobrecen a nuestros pueblos” y la “locura” de un libre comercio que desindustralizó Europa y Estados Unidos “en beneficio de rivales y adversarios”.

Igualmente ensalzó la conexión “espiritual y cultural” a ambos lados del Atlántico, fundamentada según expuso en la lengua, el cristianismo y el origen europeo de millones de estadounidenses.

Estados Unidos estará “impulsado por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización”, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

“Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa”, agregó. “No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos hace débiles a nosotros”, dijo también.

El secretario de Estado, que es de origen cubano y rememoró a sus ancestros españoles, arremetió duramente contra la inmigración, dos meses después de que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump esgrimiera ese argumento para decir que Europa se asoma a un “borrado civilizacional”.

La “inmigración masiva” es “una crisis que está transformando y desestabilizando sociedades en todo Occidente”, dijo. Debemos “recuperar el control de nuestras fronteras”, lo cual “no es xenofobia, no es odio, es un ejercicio fundamental de soberanía”.

El saludo de Marco Rubio a los asistentes de la Conferencia de Seguridad en Múnich (Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Críticas a la ONU

Rubio arremetió por otro lado contra la ONU, al tiempo que Washington promueve su Junta de Paz, un organismo apadrinado por Trump, que invitó discrecionalmente a decenas de países y se arroga funciones de resolución de conflictos.

“No podemos ignorar, hoy día, que en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol”, dijo Rubio.

El secretario de Estado puso a modo de ejemplo que la ONU no supo parar los conflictos de Gaza y Ucrania, ni “limitar el programa nuclear de los clérigos chiitas radicales de Teherán”.

Y sostuvo que la institución dirigida por António Guterres no hizo nada frente a la “amenaza a nuestra seguridad” planteada según él por el “dictador narcoterrorista” venezolano Nicolás Maduro, capturado por Washington el 3 de enero bajo acusaciones de narcotráfico.

El discurso de Rubio marcó un giro respecto al pronunciado un año antes, en el mismo foro, por el vicepresidente JD Vance, quien acusó a los líderes europeos de poner en peligro la seguridad del continente por su política migratoria y sus medidas regulatorias contra los discursos extremistas y de odio en las plataformas y redes sociales norteamericanas.

Los miembros europeos de la OTAN, salvo España, acordaron en la cumbre de junio subir a un 5% su gasto militar en Defensa, obedeciendo a la exigencia de Trump de que el Viejo Continente haga más para protegerse.

La víspera, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió que “una Europa fuerte en una OTAN fuerte significa que el vínculo transatlántico será más fuerte que nunca”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró este sábado que el bloque de los 27 debe “pasar a la velocidad superior” y “asumir sus responsabilidades” en Defensa.