América Latina

Crisis en Cuba: la dictadura canceló el Festival del Habano, evento internacional clave para la economía del país

En un correo electrónico enviado a los participantes, el comité organizador anunció la postergación de la edición prevista del 24 al 27 de febrero, sin comunicar una nueva fecha

Los visitantes fotografían los cigarros
Los visitantes fotografían los cigarros en exhibición durante la XXV Feria del Habano en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el martes 24 de febrero de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La dictadura cubana anunció este sábado la cancelación de su Festival del Habano, que le aporta cada año varios millones de euros gracias a una reconocida subasta, en momentos en que el país sufre una muy grave crisis energética.

En un correo electrónico enviado a los participantes y del cual AFP obtuvo una copia, el comité organizador anunció la postergación de la edición prevista del 24 al 27 de febrero, sin comunicar una nueva fecha.

Según los organizadores, la decisión busca preservar “los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia” que distinguen a este evento internacional, considerado el principal referente mundial en el sector del tabaco premium.

El Festival del Habano convoca a aficionados, representantes comerciales y periodistas especializados de distintos países, e incluye una subasta de puros y humidores de lujo que aporta anualmente varios millones de euros al gobierno cubano.

En 2025, la subasta—realizada ante dos mil invitados—recaudó más de 16 millones de euros. En los dos años previos, las cifras alcanzaron 17 millones y 11 millones de euros, respectivamente. Los montos obtenidos se destinan oficialmente al sector de la salud.

Durante 2024, las ventas de puros cubanos totalizaron 827 millones de dólares (USD), según datos oficiales. Se trata de un sector estratégico para la economía isleña, actualmente sumida en su peor crisis en tres décadas y afectada por un endurecimiento de las restricciones energéticas vinculadas a la política de Estados Unidos.

Las cifras correspondientes a 2025 debían anunciarse en esta 26ª edición del festival.

La semana pasada, Cuba implementó un paquete de restricciones para reducir el consumo de electricidad y combustible con el objetivo de salvaguardar los servicios básicos y sectores productivos clave, como el tabaco.

El turismo, segunda fuente de ingresos de divisas de la isla tras la exportación de servicios profesionales de salud, ya experimenta un fuerte impacto por la escasez de energía. Una treintena de hoteles ha cerrado para conservar recursos energéticos, mientras que aerolíneas de Canadá y Rusia suspendieron sus vuelos a la isla ante la imposibilidad de reabastecer combustible para sus aeronaves.

Los cubanos atraviesan una grave
Los cubanos atraviesan una grave crisis humanitaria (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

Los apagones afectarán el 56 % de Cuba

Cuba tendrá apagones durante toda la jornada, los cuales dejarán sin corriente al mismo tiempo al 56% del país en la tarde-noche cuando aumenta el consumo, informó este sábado la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 que se ha complicado desde el mes pasado tras las medidas petroleras impuestas desde EE.UU. y el corte de los envíos de crudo venezolano a raíz de la caída del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.

El obsoleto estado de las centrales térmicas, con años acumulados de explotación, y la falta de divisas del régimen cubano para adquirir combustible están además entre las causas de la crisis.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.389 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Más de la mitad de
Más de la mitad de la isla volverá a sufrir apagones este sábado (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.711 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.741 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

(Con información de AFP y EFE)

