América Latina

Estados Unidos denunció acoso por parte de agentes cubanos a su encargado de negocios en La Habana

El subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, aseguró: “Sabemos quiénes son y responderemos en consecuencia

Mike Hammer, Encargado de Negocios
Mike Hammer, Encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba. REUTERS/Norlys Perez

El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado este jueves que su encargado de negocios en Cuba, Mike Hammer, ha sido víctima de “acoso” por parte de “agentes del régimen”, en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo impuesto por la Administración de Donald Trump.

El subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, ha señalado en su cuenta de X que “pequeños grupos de agentes del régimen cubano han estado acosando” al representante estadounidense en La Habana, en el ejercicio de sus funciones diplomáticas.

Asimismo, en un mensaje dirigido a los presuntos acosadores, ha asegurado que “sabemos quiénes son y responderemos en consecuencia, entre otras cosas, con sanciones en materia de visados”.

El ‘número dos’ de Marco Rubio ha recordado además que “según las normas básicas del Derecho Internacional, los diplomáticos deben poder desempeñar sus funciones sin ser acosados por matones”.

El subsecretario, que no ha dado detalles sobre la fecha o el lugar de la supuesta agresión, ha compartido un vídeo de un periodista en el que se escuchan gritos al tiempo que Hammer se acerca a un coche oficial.

El subsecretario de Estado estadounidense,
El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. Yuki Iwamura/Pool vía REUTERS

Por su parte, los obispos cubanos han pedido al Papa aplazar la visita ad limina que tenía prevista realizar del 16 al 20 de febrero de 2026, debido al “agravamiento de la situación socio económica del país, que genera tanta inestabilidad e incertidumbre”.

“Ante el agravamiento de la situación socio económica del país, que genera tanta inestabilidad e incertidumbre, los obispos católicos han solicitado al Santo Padre León XIV, aplazar la visita ad limina para una fecha posterior a la prevista inicialmente”, reza la nota publicada este 12 de febrero por el secretariado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

Así lo han pedido tras la grave crisis humanitaria que padece la isla, agudizada por las nuevas restricciones del bloqueo estadounidense, que impide el suministro de combustible.

“Seguimos orando por nuestra patria, y renovamos nuestro afecto y comunión con el Papa y con la Sede Apostólica”, aseguran los obispos en su comunicado.

El pasado 1 de febrero, el Papa León XIV en se hizo eco en el Ángelus de las preocupaciones de los obispos. “He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano”, solicitó.

De la misma manera los obispos cubanos lo advertían en su mensaje del 31 de enero. “Las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas, especialmente para los menos favorecidos. El riesgo de un caos social y de violencia entre los hijos de un mismo pueblo es real”, advirtieron.

(Con información de Europa Press)

