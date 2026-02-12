América Latina

“No es algo puntual”: advierten en Uruguay por problemas de competitividad tras despidos masivos en multinacional

La empresa alemana Basf decidió continuar sus operaciones en India en medio de una reestructura; empresarios uruguayos aseguran que el gobierno no prioriza que el país sea competitivo

Las oficinas de Basf en Uruguay, en el World Trade Center (Basf)

La multinacional Basf, que tiene un hub en el World Trade Center de Montevideo, anunciará en las próximas horas una serie de despidos masivos, en medio de una reestructura global de la empresa. Según los números primarios, la reducción del personal alcanzará a cerca del 40% de la plantilla.

Basf se define en su página web como la empresa química “más grande del mundo”, con más de 150 años de trayectoria. En Montevideo tiene un hub formado por más de 1.000 trabajadores. Desde las oficinas uruguayas se brindan servicios para toda la región. La multinacional se define como un centro de “innovación, conocimiento y competencia”. “Brindamos servicios profesionales, de finanzas, compras, reportes, logística, tecnología, recursos humanos, proyectos, comunicación, medio ambiente, seguridad y salud”, define en su página web.

La noticia de esta reducción masiva de su personal fue confirmada este lunes por el noticiero Subrayado de Canal 10. El proceso de reestructuración de personal implica despidos de cerca del 40% de la plantilla. Está previsto que los despidos sean comunicados esta semana y que haya un proceso paulatino. Además, no se descarta que esto continúe.

La multinacional Basf realiza una reestructura en Uruguay y anuncia despidos masivos (Basf)

La empresa informó este miércoles que la decisión se da en el marco de una “transformación de su organización de servicios globales”. En un comunicado, la compañía explicó que “para satisfacer mejor las necesidades cambiantes” se agruparán algunas tareas en el hub de India. Pese a esto, los centros regionales existentes en Berlín, Kuala Lumpur y Montevideo “seguirán prestando servicios”.

El proceso de reducción del personal será gradual, informaron medios locales.

La noticia generó alarma en el sector empresarial. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) señaló que los despidos masivos no son una “situación puntual” sino un “problema de competitividad” que atraviesa el país.

La multinacional Basf realiza una reestructura en Uruguay y anuncia despidos masivos (Basf)

El presidente de la Cuti, Amílcar Perea, relató a Canal 12 una anécdota de una ejecutiva de Basf. “En noviembre, con el dólar a 39 [pesos uruguayos] todavía, nos decía que los costos de Uruguay –que siempre habían sido intermedios entre Europa y Asia– estaban al mismo nivel que Alemania. Y que si conseguía conservar los servicios que tenía, se sentía muy feliz. Claramente no lo lograron”, dijo el empresario.

“Se vienen tomando medidas y política económicas que despriorizan la competitividad”, criticó Perea.

En abril del año pasado, el grupo químico alemán advirtió que su resultado neto para el conjunto del ejercicio 2024 se vio afectado por el impacto adverso de los costos de reestructuración que asumió y las amortizaciones en el negocio de las baterías.

Sector TIC en Uruguay advierte
Sector TIC en Uruguay advierte por competitividad del país (Crédito: CUTI)

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se enteró de la decisión el lunes de noche, cuando la noticia comenzó a ser manejada por periodistas. Y convocó a la empresa a una reunión este viernes.

“Creo que es parte de las nuevas realidades del mundo del trabajo, de las nuevas situaciones con las que estamos conviviendo. El año pasado se dio en algunos casos. Este año no va a ser ajeno”, dijo la directora de Trabajo del MTSS, Marcela Barrios, en Canal 5.

“Así como deciden instalarse, deciden cambiar modelos de negocios, se toman decisiones en otros países. Pero no solamente pasa en Uruguay. Si uno mira portales de Argentina, estas decisiones especulativas suceden. Son muchas empresas que se dedican a servicios”, expresó.

El presidente Yamandú Orsi junto
El presidente Yamandú Orsi junto a su ministro de Trabajo, Juan Castillo (Archivo/Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El MTSS tiene en carpeta un proyecto de ley que propone que las empresas notifiquen previamente cuando se están por ir del país o cuando tienen previsto realizar despidos masivos, de forma de buscar alternativas para los trabajadores. Se trata de la reglamentación del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Están terminando los ajustes y se va a enviar a Presidencia esta semana”, señaló Barrios sobre ese proyecto de ley.

