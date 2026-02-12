América Latina

La Policía Federal de Brasil pidió apartar a un juez del Tribunal Supremo de la investigación sobre el Banco Master

Señaló a José Antonio Dias Toffoli por supuestos vínculos con uno de los acusados en las presuntas irregularidades

El juez José Antonio Dias
El juez José Antonio Dias Toffoli (Archivo)

La Policía Federal de Brasil solicitó al presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, apartar al juez José Antonio Dias Toffoli de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Banco Master, entidad liquidada en noviembre por el Banco Central, debido a supuestos vínculos con uno de los acusados, según fuentes oficiales.

La solicitud se presentó el lunes, después de que el organismo informara a Fachin sobre el hallazgo de una mención a Toffoli en un mensaje hallado en el teléfono móvil de Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master e investigado en el caso.

El dispositivo fue incautado en un allanamiento autorizado por la Justicia. La información extraída permanece bajo confidencialidad.

Tras recibir el pedido policial, Fachin notificó a Toffoli para que presente sus descargos. La decisión final quedará en manos del presidente del Supremo Tribunal Federal.

En las últimas semanas, Toffoli ha sido cuestionado por continuar como instructor del proceso, tras revelarse presuntas irregularidades en un fondo de inversión vinculado al Banco Master. Ese fondo adquirió una participación en un resort en Paraná que pertenecía a familiares del magistrado.

El logotipo de Banco Master
El logotipo de Banco Master se muestra en su edificio en San Pablo, Brasil, el 18 de noviembre de 2025 (REUTERS/Amanda Perobelli)

En un comunicado, el despacho de Toffoli sostuvo que la Policía Federalno tiene legitimidad para solicitar su recusación” y señaló que la petición se fundamenta en “suposiciones”.

“Jurídicamente, la institución (la Policía Federal) no tiene legitimidad para formular ese pedido, ya que no es parte en el proceso”, afirma la nota.

El caso del Banco Master fue calificado por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, como “el mayor fraude bancario en la historia financiera de Brasil”.

Tras la liquidación, ocurrida el año pasado, se descubrió que el Banco de Brasilia adquirió unos 12.000 millones de reales (2.278 millones de dólares) en títulos del Banco Master sin respaldo financiero. El escándalo ha involucrado a distintas autoridades, incluidos magistrados de la Corte Suprema.

Las investigaciones han revelado vínculos entre Vorcaro y diversas autoridades, principalmente parlamentarios.

