América Latina

El 57% de Cuba estará a oscuras este viernes en el horario de mayor demanda

La isla enfrenta una crisis energética agravada desde el verano de 2024, con apagones diarios y prolongados. Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno enviará “ayuda humanitaria”

Guardar
Una mujer sostiene en alto
Una mujer sostiene en alto la linterna de su celular mientras habla con una amiga durante un apagón programado como parte del racionamiento de electricidad en Santa Cruz del Norte, que alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, el 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) anticipó cortes de energía para este viernes que afectarán al 57% de Cuba durante el pico de consumo en la tarde-noche.

La isla enfrenta una crisis energética agravada desde el verano de 2024, con apagones diarios y prolongados. El deterioro de las centrales termoeléctricas, tras décadas de uso, y la falta de divisas para la compra de combustible figuran entre las principales causas, según declaraciones de La Habana. A esto se suman las presiones del Gobierno de Estados Unidos, que impone sanciones a los países que suministran petróleo a Cuba.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, estima para el horario de mayor demanda de este viernes una capacidad de generación de 1.394 MW y una demanda máxima de 3.100 MW. El déficit previsto será de 1.730 MW, mientras que la afectación estimada, es decir, los cortes programados para evitar apagones desordenados, alcanzará los 1.760 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, incluidas dos de las tres más grandes. Esta fuente de energía representa en promedio cerca del 40% del mix energético del país.

Desde mediados de enero, la UNE ha dejado de reportar cuántas centrales de generación distribuida (motores) permanecen inactivas por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, una cifra relevante tras el cese del suministro de petróleo venezolano. Las cifras publicadas sugieren que la cantidad de motores parados supera los 1.000 MW.

Expertos independientes asocian la crisis energética de Cuba a la falta crónica de financiamiento estatal, vigente desde el triunfo de la revolución en 1959. Estimaciones independientes calculan que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones afectan la economía, que se ha reducido más de un 15% desde 2020, y han motivado las principales protestas recientes.

Personas en una calle en
Personas en una calle en La Habana durante un apagón (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

México enviará “ayuda humanitaria”

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno enviará “ayuda humanitaria” a Cuba en los próximos días, principalmente alimentos e insumos solicitados por la isla, y mantiene gestiones diplomáticas para reanudar los envíos de petróleo sin exponer al país a sanciones de Estados Unidos.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación, de algunos otros insumos que nos han pedido”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa desde Michoacán.

La coordinación para el apoyo se realiza por canales diplomáticos y autoridades mexicanas, con la intervención de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la Presidencia, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Hemos estado en ello y, como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum subrayó que la prioridad es evitar sanciones para México, aunque confirmó el compromiso con la asistencia humanitaria. “Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, enfatizó.

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Las declaraciones ocurren en un contexto de tensiones comerciales tras las advertencias de Estados Unidos sobre posibles medidas contra países que suministren combustibles a Cuba, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a buscar alternativas diplomáticas antes de retomar los envíos energéticos.

Consultada sobre la posibilidad de dialogar directamente con el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, Sheinbaum respondió: “Si es necesario, sí. Hasta ahora no, no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado pues a través de la embajada de Cuba en México”.

El eventual envío de ayuda se produciría después de que Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), informara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares y que México mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba.

Recientemente, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque aseguró que continuará enviando ayuda humanitaria.

Temas Relacionados

Cubacrisis en CubaapagonesMéxicoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Boric reconoció lentitud en la reconstrucción tras incendios en el sur de Chile y Kast criticó su “falta de iniciativa”

El mandatario admitió que hay un “cuello de botella” en la instalación de viviendas de emergencia

Boric reconoció lentitud en la

El rezago tecnológico en inteligencia artificial obstaculiza el desarrollo empresarial en Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Un análisis de EY revela que las compañías de la región permanecen en fases experimentales por la falta de dirección, inversión y personal especializado, lo cual condiciona su capacidad de competir y mejorar su productividad

El rezago tecnológico en inteligencia

China promete apoyo y asistencia a Cuba pero advierte: “Será dentro de nuestras capacidades”

El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, mantuvo un encuentro en Pekín con el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez

China promete apoyo y asistencia

Reunión en Roma: José Antonio Kast y Giorgia Meloni hablaron sobre inmigración y seguridad

El presidente electo de Chile finalizó en Italia su gira por Europa y se espera que el sábado anuncie a los delegados y subsecretarios que lo acompañarán en su gobierno

Reunión en Roma: José Antonio

La llegada de Laura Fernández redefine relación entre Fiscalía y Gobierno de Costa Rica

Expectativas renovadas y desafíos pendientes en medio de tensiones institucionales recientes invitan a observar con atención los primeros movimientos de las autoridades elegidas

La llegada de Laura Fernández
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro se refirió a

Gustavo Petro se refirió a la muerte del narco Santiago Gallón Henao, vinculado a la muerte de Andres Escobar, y lo relacionó con Álvaro Uribe

Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones sobre las regalías de su música y el productor Ósmar Pérez lo llamó “lambón y traicionero”

Los días de mayor lucidez mental permiten sumar hasta 40 minutos productivos

Presidente de Fenalco respondió críticas de Gustavo Petro al empresariado y al Banco de la República: “Que la ideología no nuble el entendimiento”

Cayó el precio del pollo asado en cinco ciudades principales de Colombia: qué tiene que ver el dólar

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Marruecos supera los 154.000 evacuados y pide no volver a las zonas inundables

Ucrania celebra el regreso de prisioneros, pero no ve progreso hacia la paz tras Abu Dabi

Perú instalará más de 2.500 mesas de votación en el mundo para las elecciones de abril

De Domhall Gleeson a Cillian Murphy, el nuevo vídeo lleno de famosos de Taylor Swift

Analizan ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái con Emirates Airlines

ENTRETENIMIENTO

Noel Gallagher recibirá el premio

Noel Gallagher recibirá el premio al compositor del año en los BRIT Awards tras el éxito del regreso de Oasis

Bianca Censori habla por primera vez sobre los polémicos conjuntos que ha usado junto a Kanye West: “He tenido una obsesión obvia por la desnudez”

El acosador de Jennifer Aniston es liberado bajo tratamiento y crece la preocupación por la seguridad de la actriz

La cineasta Jennifer Esposito perdería su casa hipotecada para financiar su primera película: “He estado llorando, me mudo”

Tras años de rumores, Halle Berry confirmó que está comprometida con el músico Van Hunt