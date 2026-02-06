El 57% de Cuba estará a oscuras este viernes en el horario de mayor demanda

Una mujer sostiene en alto la linterna de su celular mientras habla con una amiga durante un apagón programado como parte del racionamiento de electricidad en Santa Cruz del Norte, que alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, el 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) anticipó cortes de energía para este viernes que afectarán al 57% de Cuba durante el pico de consumo en la tarde-noche.

La isla enfrenta una crisis energética agravada desde el verano de 2024, con apagones diarios y prolongados. El deterioro de las centrales termoeléctricas, tras décadas de uso, y la falta de divisas para la compra de combustible figuran entre las principales causas, según declaraciones de La Habana. A esto se suman las presiones del Gobierno de Estados Unidos, que impone sanciones a los países que suministran petróleo a Cuba.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, estima para el horario de mayor demanda de este viernes una capacidad de generación de 1.394 MW y una demanda máxima de 3.100 MW. El déficit previsto será de 1.730 MW, mientras que la afectación estimada, es decir, los cortes programados para evitar apagones desordenados, alcanzará los 1.760 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades termoeléctricas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, incluidas dos de las tres más grandes. Esta fuente de energía representa en promedio cerca del 40% del mix energético del país.

Desde mediados de enero, la UNE ha dejado de reportar cuántas centrales de generación distribuida (motores) permanecen inactivas por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, una cifra relevante tras el cese del suministro de petróleo venezolano. Las cifras publicadas sugieren que la cantidad de motores parados supera los 1.000 MW.

Expertos independientes asocian la crisis energética de Cuba a la falta crónica de financiamiento estatal, vigente desde el triunfo de la revolución en 1959. Estimaciones independientes calculan que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones afectan la economía, que se ha reducido más de un 15% desde 2020, y han motivado las principales protestas recientes.

Personas en una calle en La Habana durante un apagón (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

México enviará “ayuda humanitaria”

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno enviará “ayuda humanitaria” a Cuba en los próximos días, principalmente alimentos e insumos solicitados por la isla, y mantiene gestiones diplomáticas para reanudar los envíos de petróleo sin exponer al país a sanciones de Estados Unidos.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación, de algunos otros insumos que nos han pedido”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa desde Michoacán.

La coordinación para el apoyo se realiza por canales diplomáticos y autoridades mexicanas, con la intervención de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la Presidencia, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Hemos estado en ello y, como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum subrayó que la prioridad es evitar sanciones para México, aunque confirmó el compromiso con la asistencia humanitaria. “Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, enfatizó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Las declaraciones ocurren en un contexto de tensiones comerciales tras las advertencias de Estados Unidos sobre posibles medidas contra países que suministren combustibles a Cuba, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a buscar alternativas diplomáticas antes de retomar los envíos energéticos.

Consultada sobre la posibilidad de dialogar directamente con el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, Sheinbaum respondió: “Si es necesario, sí. Hasta ahora no, no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado pues a través de la embajada de Cuba en México”.

El eventual envío de ayuda se produciría después de que Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), informara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares y que México mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba.

Recientemente, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque aseguró que continuará enviando ayuda humanitaria.