América Latina

Paraguay se sumó a la iniciativa de EEUU sobre minerales críticos

El canciller Rubén Ramírez participó en la Reunión Ministerial donde Washington propuso la creación de un bloque de socios comerciales

Fotografía cedida por el Ministerio
Fotografía cedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay de su ministro Rubén Ramírez (i) y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante la firma del memorándum de entendimiento sobre minerales críticos este miércoles, en Washington (EFE/Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay)

Paraguay se incorporó este miércoles a una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cadena de suministros de los denominados minerales críticos, fundamentales en la producción de tecnologías limpias y en la promoción de la transición energética, mediante la firma de un memorando de entendimiento junto a otros 55 países en Washington.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, participó en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, donde Estados Unidos propuso la creación de un bloque de socios comerciales. Esta estrategia apunta a disminuir la dependencia global del suministro controlado por China.

“Paraguay y los Estados Unidos se comprometen a intensificar los esfuerzos de cooperación para acelerar el suministro seguro de minerales críticos necesarios para apoyar la fabricación de tecnologías avanzadas y de defensa, así como el fortalecimiento de sus respectivas bases industriales”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Según la cancillería, el acuerdo contempla el uso de herramientas políticas ya existentes, incluyendo la demanda industrial y la infraestructura de almacenamiento de Estados Unidos, además de las reservas estratégicas de Paraguay.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa durante la Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos en el Departamento de Estado en Washington D.C., Estados Unidos. 4 de febrero de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los minerales críticos comprenden materias primas, como minerales y metales, esenciales para la generación de energía renovable, el desarrollo de tecnologías limpias y el avance hacia la transición energética.

A fines de enero, el viceministro de Minas y Energía de Paraguay, Mauricio Bejarano, manifestó que se detectaron “indicios” sobre la existencia de tierras raras en el país. No obstante, reconoció que aún no se conoce el volumen suficiente para iniciar exploraciones y una posible explotación.

“Inicialmente se tienen los estudios geológicos exploratorios de años pasados, más los que se están llevando adelante que muestran buenos indicios de presencia de tierras raras y otros minerales críticos”, señaló Bejarano en una entrevista con la radio Monumental.

En paralelo, el gobierno paraguayo prepara un proyecto de reforma de la ley de minería, con el objetivo de atraer nuevas inversiones privadas, especialmente en el ámbito de los minerales críticos.

“Estaremos presentando en los próximos meses un nuevo código minero para cambiar la ley en Paraguay, justamente para llamar más a esta atracción de inversiones”, afirmó hace dos semanas el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, durante una conferencia de prensa.

