América Latina

Panamá autorizó la extradición de un procesado del caso ‘Encuentro’ de Ecuador

Las autoridades ecuatorianas confirmaron que Leonardo Cortázar llegará al país en los próximos días

Leonardo Cortázar durante su detención.
Leonardo Cortázar durante su detención. (Vistazo)

La extradición activa desde Panamá de Leonardo Héctor Cortázar Arcos marca un nuevo hito en el denominado caso Encuentro, una de las investigaciones por delincuencia organizada y corrupción más relevantes de los últimos años en Ecuador. El anuncio fue realizado la mañana del 5 de febrero de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg, quien confirmó que el procesado llegará al país en los próximos días para enfrentar a la justicia ecuatoriana, tras permanecer prófugo fuera del territorio nacional.

Cortázar Arcos es uno de los procesados dentro del caso Encuentro, una causa penal que investiga la existencia de una presunta estructura criminal dedicada a influir de manera ilícita en empresas públicas estratégicas, principalmente del sector eléctrico, entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según la Fiscalía, esta red operaba mediante el uso de contactos políticos y administrativos para incidir en contrataciones, nombramientos y decisiones clave dentro de entidades estatales, a cambio de beneficios económicos indebidos.

La investigación se abrió tras una serie de revelaciones de conversaciones, audios y vínculos entre funcionarios públicos y actores externos, lo que derivó en una indagación penal por delincuencia organizada. En el proceso han sido señalados varios exfuncionarios y particulares, algunos de los cuales ya han recibido sentencias condenatorias. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, condenado por su participación en la estructura investigada, así como el de exdirectivos de empresas públicas del sector eléctrico.

Fernando Villavicencio y la "foto
Fernando Villavicencio y la "foto de los tetones", donde aparece Leonardo Cortázar. (X/Jean Cano)

Leonardo Cortázar fue vinculado al proceso como parte del núcleo operativo de la red, de acuerdo con la tesis fiscal. La Fiscalía sostiene que su rol consistía en facilitar y coordinar contactos entre los integrantes de la estructura y determinadas instancias del Estado, con el objetivo de influir en decisiones relacionadas con contratos y designaciones dentro de empresas públicas. Su situación procesal se agravó cuando, al ser llamado a juicio, no compareció ante las autoridades judiciales, lo que motivó la emisión de una orden de captura y posteriormente una notificación roja de Interpol.

Tras abandonar Ecuador, Cortázar fue localizado en Panamá, donde permaneció varios meses mientras avanzaba el trámite de extradición solicitado por el Estado ecuatoriano. De acuerdo con información oficial, su detención se produjo en marzo de 2025, en cumplimiento de la alerta internacional, y desde entonces permanecía bajo custodia de las autoridades panameñas, a la espera de que se resolviera su entrega a Ecuador.

El ministro del Interior destacó que la extradición fue posible gracias a la cooperación internacional y al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, Interpol y las autoridades panameñas. En un mensaje público, Reimberg señaló que el caso demuestra que quienes evaden la justicia, incluso fuera del país, terminarán respondiendo ante los tribunales ecuatorianos, y subrayó que la corrupción debe ser tratada como un delito grave contra la ciudadanía y las instituciones del Estado.

El ministro del Interior, John
El ministro del Interior, John Reimberg. REUTERS/Karen Toro

Con la llegada de Cortázar al país, se prevé que el proceso penal en su contra se reactive formalmente, luego de haber permanecido suspendido debido a su condición de prófugo. La Fiscalía deberá presentar nuevamente los elementos de convicción que sustentan la acusación por delincuencia organizada, mientras que la defensa podrá ejercer plenamente su derecho a la contradicción dentro del juicio.

El caso Encuentro ha tenido un fuerte impacto político e institucional, no solo por los perfiles de los procesados, sino también por las implicaciones que reveló sobre la fragilidad de los controles internos en empresas públicas estratégicas. La causa expuso cómo redes informales de poder pueden operar paralelamente al Estado, aprovechando vacíos normativos y relaciones personales para obtener beneficios indebidos, además, sirvió como narrativa política para impulsar el juicio político contra Guillermo Lasso, pese a que las causales oficiales fueron distintas.

