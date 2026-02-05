La Unión Europea y Alemania cofinanciarán el programa de transición energética en Bolivia con 9 millones de euros

El presidente boliviano, Rodrigo Paz (Foto AP/Matías Delacroix)

La Unión Europea (UE) y Alemania aportarán fondos no reembolsables por 9 millones de euros para el programa EU4ProTransición, cuya meta es apoyar la diversificación energética en Bolivia, según informó el ministerio boliviano de Hidrocarburos y Energías.

Del total, 5 millones de euros provienen del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y 4 millones de la UE, de acuerdo con un comunicado oficial.

Estos recursos permitirán “incorporar nuevos componentes estratégicos orientados a la integración eléctrica regional y al desarrollo del hidrógeno verde, proyectando a Bolivia como un potencial eje de conexión energética en la región”, señaló el Gobierno boliviano.

Durante una reunión con los organismos cooperantes, el ministro Mauricio Medinaceli afirmó que Bolivia atraviesa una etapa en la que “el mercado y el sector privado son actores clave, sin descuidar a las familias más pobres” del país.

Por su parte, el embajador de Alemania en La Paz, José Schulz, sostuvo que la cita evidencia “el firme compromiso de Alemania y la Unión Europea de acompañar a Bolivia en su camino hacia una diversificación energética sostenible” y en línea con los compromisos internacionales del país en materia de “clima y desarrollo”.

La alianza entre la UE y el BMZ quedó formalizada este miércoles a través de la firma de un preacuerdo de cofinanciamiento para el programa gestionado por el ministerio alemán, según el comunicado.

El anuncio se dio en el marco de la visita de la misión del Equipo Europa a Bolivia, que contó con la presencia de Christina Seeberg-Elverfeldt, encargada de Cooperación Bilateral con Bolivia del BMZ; Jaume Segura, jefe de la delegación de la UE en Bolivia; autoridades locales y representantes europeos y de la Cooperación Alemana.

El ministerio boliviano de Hidrocarburos y Energías indicó que el programa ProTransición, gestionado a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables, busca fortalecer la diversificación de la matriz energética, reducir la dependencia del gas natural y garantizar el suministro eléctrico en el país.

El objetivo es “crear y consolidar condiciones financieras, operativas y técnicas para incrementar el uso de energías renovables, promover la autogeneración eléctrica, mejorar la eficiencia energética e impulsar la movilidad eléctrica, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos climáticos del país”, detalló el ministerio.

La misión del Equipo Europa inició el lunes su visita a Bolivia con el propósito de promover inversiones, entablar diálogo político con las autoridades bolivianas y ampliar la cooperación.