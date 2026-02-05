El canciller de Bolivia y Marco Rubio se reunieron para afianzar la cooperación estratégica y reafirmar el compromiso mutuo

Cooperación y diálogo marcaron la reunión entre el canciller Fernando Aramayo y el Secretario de Estado Marco Rubio (Créditos: @MRE_Bolivia)

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, mantuvo el miércoles una reunión oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington DC, en el marco de los esfuerzos por fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El encuentro, calificado por ambas partes como cordial, se centró en aspectos clave de la agenda común, con énfasis en la profundización de la cooperación estratégica y el dinamismo del diálogo político.

El trabajo conjunto en áreas de interés compartido también formó parte de los temas tratados por los altos diplomáticos, según informó la Cancillería boliviana en un comunicado.

La reunión es considerada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia como un “hito relevante para la agenda diplomática” del país y se inscribe en el compromiso de una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de los vínculos internacionales, bajo principios de respeto mutuo y entendimiento recíproco.

Aramayo destacó que en poco tiempo se logró materializar diversas colaboraciones y que ya se definió una agenda de corto plazo para trabajar en sectores como agricultura, minería, tecnología y seguridad, con equipos de ambos países involucrados en el proceso.

El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo (izq.) (EFE/ Octavio Guzmán/Archivo)

El funcionario, allegado al presidente boliviano Rodrigo Paz, resaltó el tono positivo del encuentro y subrayó que ambas naciones avanzan hacia “una nueva etapa de generación de confianza y de una economía abierta a la creación de oportunidades en Bolivia”.

En un mensaje publicado en la red social X, Aramayo agradeció la disposición de Marco Rubio y consideró que Estados Unidos es “un socio clave para construir juntos una región más próspera y estable”.

Por su parte, Rubio valoró el encuentro, reafirmando que la administración del presidente Donald Trump respalda a Bolivia en su camino hacia “una nueva vía de reformas promercado”. El secretario de Estado calificó la conversación con Aramayo como productiva.

El 1 de noviembre de 2025, el entonces presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, también se reunió con Rubio durante una visita oficial a Estados Unidos. En esa ocasión, Paz subrayó que “Bolivia se abre al mundo” con su llegada al Ejecutivo tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos el pasado enero, Aramayo había expresado a la agencia EFE la intención del Gobierno boliviano de restablecer embajadores con Estados Unidos este mismo año, tras el acuerdo alcanzado para normalizar las relaciones diplomáticas.

Rodrigo Paz busca reabrir el mercado internacional para Bolivia (REUTERS/Aris Martinez)

Desde 2008, los lazos entre Bolivia y el país norteamericano se mantienen a nivel de encargados de Negocios, luego de la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg por parte del entonces presidente Evo Morales.

Aramayo, afirmó en la previa al Foro de Davos que el país atraviesa un proceso de relanzamiento de su política exterior, enfocado en otorgar un papel central a la seguridad. Aramayo sostuvo que la nueva orientación diplomática se desarrollará con “un componente de seguridad fundamental” y enfatizó la importancia de una política internacional que “nunca más esté tutelada por intereses externos”.

En el plano regional, el canciller consideró que los países de Sudamérica deberían avanzar hacia mecanismos de cooperación más estrechos en materia de seguridad. El ministro planteó la necesidad de explorar fórmulas conjuntas que incluyan a varias naciones. Según su visión, “los países sudamericanos deberían aspirar a colaborar en materia de seguridad regional, mediante alguna fórmula o mecanismo en el que no solamente Chile y Bolivia, sino también Perú, Argentina y Brasil, tomen un rol protagónico y fundamental”.

(Con información de EFE)