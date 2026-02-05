América Latina

El canciller de Bolivia y Marco Rubio se reunieron para afianzar la cooperación estratégica y reafirmar el compromiso mutuo

El encuentro, calificado por ambas partes como cordial, se centró en aspectos clave de la agenda común, con énfasis en la profundización de la cooperación estratégica y el dinamismo del diálogo político

Guardar
Cooperación y diálogo marcaron la
Cooperación y diálogo marcaron la reunión entre el canciller Fernando Aramayo y el Secretario de Estado Marco Rubio (Créditos: @MRE_Bolivia)

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, mantuvo el miércoles una reunión oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington DC, en el marco de los esfuerzos por fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El encuentro, calificado por ambas partes como cordial, se centró en aspectos clave de la agenda común, con énfasis en la profundización de la cooperación estratégica y el dinamismo del diálogo político.

El trabajo conjunto en áreas de interés compartido también formó parte de los temas tratados por los altos diplomáticos, según informó la Cancillería boliviana en un comunicado.

La reunión es considerada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia como un “hito relevante para la agenda diplomática” del país y se inscribe en el compromiso de una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de los vínculos internacionales, bajo principios de respeto mutuo y entendimiento recíproco.

Aramayo destacó que en poco tiempo se logró materializar diversas colaboraciones y que ya se definió una agenda de corto plazo para trabajar en sectores como agricultura, minería, tecnología y seguridad, con equipos de ambos países involucrados en el proceso.

El ministro de Exteriores de
El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo (izq.) (EFE/ Octavio Guzmán/Archivo)

El funcionario, allegado al presidente boliviano Rodrigo Paz, resaltó el tono positivo del encuentro y subrayó que ambas naciones avanzan hacia “una nueva etapa de generación de confianza y de una economía abierta a la creación de oportunidades en Bolivia”.

En un mensaje publicado en la red social X, Aramayo agradeció la disposición de Marco Rubio y consideró que Estados Unidos es “un socio clave para construir juntos una región más próspera y estable”.

Por su parte, Rubio valoró el encuentro, reafirmando que la administración del presidente Donald Trump respalda a Bolivia en su camino hacia “una nueva vía de reformas promercado”. El secretario de Estado calificó la conversación con Aramayo como productiva.

El 1 de noviembre de 2025, el entonces presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, también se reunió con Rubio durante una visita oficial a Estados Unidos. En esa ocasión, Paz subrayó que “Bolivia se abre al mundo” con su llegada al Ejecutivo tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos el pasado enero, Aramayo había expresado a la agencia EFE la intención del Gobierno boliviano de restablecer embajadores con Estados Unidos este mismo año, tras el acuerdo alcanzado para normalizar las relaciones diplomáticas.

Rodrigo Paz busca reabrir el
Rodrigo Paz busca reabrir el mercado internacional para Bolivia (REUTERS/Aris Martinez)

Desde 2008, los lazos entre Bolivia y el país norteamericano se mantienen a nivel de encargados de Negocios, luego de la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg por parte del entonces presidente Evo Morales.

Aramayo, afirmó en la previa al Foro de Davos que el país atraviesa un proceso de relanzamiento de su política exterior, enfocado en otorgar un papel central a la seguridad. Aramayo sostuvo que la nueva orientación diplomática se desarrollará con “un componente de seguridad fundamental” y enfatizó la importancia de una política internacional que “nunca más esté tutelada por intereses externos”.

En el plano regional, el canciller consideró que los países de Sudamérica deberían avanzar hacia mecanismos de cooperación más estrechos en materia de seguridad. El ministro planteó la necesidad de explorar fórmulas conjuntas que incluyan a varias naciones. Según su visión, “los países sudamericanos deberían aspirar a colaborar en materia de seguridad regional, mediante alguna fórmula o mecanismo en el que no solamente Chile y Bolivia, sino también Perú, Argentina y Brasil, tomen un rol protagónico y fundamental”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaFernando AramayoMarco RubioEstados UnidosWashingtonRodrigo PazMASEvo MoralesÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Jair Bolsonaro volvió a presentar complicaciones de salud en prisión: nuevos episodios de vómitos y crisis de hipo “acentuadas”

El ex presidente de Brasil presenta un cuadro “frágil” en la cárcel de Papuda, en Brasilia, según remarcaron sus letrados en una nueva solicitud de arresto domiciliario enviada a la Corte Suprema

Jair Bolsonaro volvió a presentar

EEUU respaldó al primer ministro de Haití en medio de la incertidumbre política por el fin del Consejo Presidencial de Transición

El organismo diplomático en el país caribeño insistió en la necesidad de un país “fuerte, próspero y libre”, el cual podría ser liderado por Alix Didier Fils-Aimé, frente a la violencia de las bandas criminales

EEUU respaldó al primer ministro

Crisis en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a todo el este de la isla tras falla en una subestación

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó que el incidente ocurrió en horas de la noche y provocó la desconexión del sistema en la región oriental

Crisis en Cuba: un apagón

Parlamentarios chilenos exigen investigar el polémico proyecto de cable submarino que busca unir Chile y China

A cargo de la empresa Inchcape Shipping Services (ISS), el Chile–China Express (CCE) va directamente desde Valparaíso hasta Hong Kong y es visto con recelo por sus implicancias estratégicas y geopolíticas

Parlamentarios chilenos exigen investigar el

Crisis en Cuba: la dictadura busca apoyo de China y Rusia ante el fin del apoyo venezolano y la presión de Donald Trump

El ministro Bruno Rodríguez encabeza una gira en Asia mientras la crisis energética empeora y la presión internacional sobre el régimen de La Habana aumenta tras la operación militar estadounidense en Caracas

Crisis en Cuba: la dictadura
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la borrasca

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones en Andalucía, en directo: 3.500 desalojados, carreteras cortadas y previsión de lluvia en Grazalema

Wilson Arias rechaza propuesta de Roy Barreras y respalda a Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

La enigmática reaparición de Sofía de Suecia tras su baja por maternidad y la sombra del caso Epstein

La ANMAT prohibió varios productos para el pelo y distintos perfumes

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ de la Armada se une al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ en su despliegue en el golfo de Vizcaya

INFOBAE AMÉRICA
Italia neutralizó un ciberataque ruso

Italia neutralizó un ciberataque ruso contra los Juegos Olímpicos de Invierno: buscaron saturar los servidores de sitios online

Israel afirma haber matado a un integrante de Hamás al que atribuye la muerte de la militar Noa Marciano

Los líderes demócratas en el Congreso reclaman diez medidas para pactar el presupuesto de Seguridad Nacional

Las autoridades de Gaza reciben los restos de al menos 54 palestinos muertos en virtud del alto el fuego

Kate Middleton comparte un emotivo mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer: "También hay momentos de fortaleza"

ENTRETENIMIENTO

Cuando el pasado vuelve: Bridgerton

Cuando el pasado vuelve: Bridgerton y los consumos culturales de la ficción y el turismo silver

Britney Spears dice que tiene “suerte de estar viva” después de cómo la trató su familia: “Les tengo miedo”

La razón por la que Kristen Stewart compró un cine en ruinas en Los Ángeles: “Corrí hacia él con todo lo que tenía”

Dove Cameron revela cómo el asesinato de su mejor amiga de la infancia cambió su vida: “Todavía tengo problemas”

La razón por la que Khloé Kardashian está emocionada de morir: “No tengo ningún miedo”