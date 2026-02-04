Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

La bióloga Sofía Green marca a un tiburón ballena. (Foto: cortesía de Sofía Green/ GWSP)

A lo largo del Pacífico oriental tropical, el tiburón ballena —el pez más grande del planeta— recorre miles de kilómetros siguiendo patrones que durante décadas han sido fragmentarios y difíciles de reconstruir. En ese rompecabezas migratorio, las islas Galápagos se han convertido en un punto clave: no solo como área de paso, sino como un espacio donde se ha documentado uno de los fenómenos biológicos más singulares asociados a la especie. Cada año, centenares de hembras adultas convergen en el norte del archipiélago, en especial alrededor de la isla Darwin, en una agregación sin precedentes a escala global.

La relevancia científica de este comportamiento se vuelve más evidente en un contexto de deterioro poblacional. Estudios internacionales estiman que la población mundial del tiburón ballena se ha reducido entre un 50 % y un 79 % en las últimas tres generaciones, debido principalmente a la pesca incidental, colisiones con embarcaciones, contaminación por plásticos y, en algunas regiones, la caza ilegal para el comercio de aletas. Por esta razón, la especie está catalogada como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En Galápagos, sin embargo, la persistencia de estas agregaciones ha permitido avanzar más que en otros puntos del océano. Desde 2011, un equipo científico vinculado al Galapagos Science Center —una iniciativa de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) en cooperación internacional— ha desarrollado un programa de investigación continua para comprender no solo por qué estos tiburones llegan al archipiélago, sino hacia dónde se dirigen después. El trabajo se realiza con permisos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y en coordinación con otros proyectos regionales especializados en grandes elasmobranquios.

Vista de un tiburón ballena marcado (Foto: cortesía de Sofía Green/ GWSP)

Los datos recopilados durante más de una década confirman que Galápagos no es un destino aislado, sino un nodo dentro de una red migratoria mucho más amplia que conecta aguas oceánicas y costeras de Ecuador, Colombia y Perú. A partir de técnicas como la fotoidentificación, el marcaje satelital y el uso de drones, los investigadores han podido seguir el desplazamiento de individuos específicos y establecer patrones de conectividad regional que antes solo se intuían.

Uno de los hallazgos más relevantes es la diferenciación espacial entre grupos etarios. Mientras que en el norte de Galápagos predominan hembras adultas —muchas de gran tamaño—, en zonas como Utría, en Colombia, o Máncora, en el norte del Perú, se observan con mayor frecuencia tiburones ballena juveniles. En el sur del archipiélago, en cambio, se registra nuevamente una presencia mayoritaria de hembras adultas, lo que refuerza la hipótesis de que estas áreas forman parte de una misma ruta migratoria escalonada.

Esta separación no sería casual. Los científicos sostienen que responde a diferencias en las necesidades alimenticias y ecológicas de cada etapa de vida. Las hembras adultas parecen asociarse a zonas de afloramiento oceánico estacional, ricas en plancton, mientras que los juveniles aprovechan áreas costeras donde se concentran huevos y larvas de peces e invertebrados. Comprender esta lógica es clave para diseñar estrategias de conservación eficaces, ya que implica proteger no un solo sitio, sino corredores marinos completos.

Fotografía del 6 de marzo 2024 de la isla Darwin la más al norte del archipiélago Galápagos (Ecuador). EFE/José Jácome

El proyecto ha ido ampliando su alcance gracias a la cooperación con organizaciones científicas y ambientales de la región, así como al apoyo logístico de operadores turísticos y actores privados vinculados a Galápagos. Además, el trabajo de campo incorpora a pescadores artesanales y guías locales, cuya participación resulta fundamental tanto para la recolección de información como para reducir riesgos asociados a la interacción humana con la especie.

Desde la academia, los investigadores subrayan que cerrar la ruta migratoria del tiburón ballena en el Pacífico oriental no es solo un logro científico, sino una herramienta política y ambiental. Al demostrar que estos animales dependen de múltiples jurisdicciones nacionales, la evidencia respalda la necesidad de acuerdos regionales de conservación y de una gestión coordinada de las áreas marinas protegidas.

En ese sentido, Galápagos aparece no solo como un santuario natural, sino como un laboratorio vivo desde el cual se produce conocimiento con implicaciones continentales.