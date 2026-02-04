América Latina

En medio de la crisis energética y los apagones diarios, Cuba registró un récord de temperatura mínima de 0ºC

Un fenómeno poco común se evidenció en los campos bajo la supervisión de expertos locales, quienes documentaron los efectos de la inesperada ola de frío en la región en paralelo a la escasez de energía en el país

Un hombre con guantes y ropa de frío habla por teléfono mientras camina en Sancti Spiritus, Cuba (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Cuba registró la temperatura más baja de su historia el martes, con 0 ºC en la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, según informó el Instituto de Meteorología (Insmet). La estación de Indio Hatuey alcanzó por primera vez el punto de congelación en territorio cubano, estableciendo así un nuevo récord nacional de temperatura mínima. El anterior, de 0,6 ºC, databa de 1996 y se reportó en Bainoa, en la provincia de Mayabeque.

El Centro Meteorológico Provincial de Matanzas confirmó la presencia de escarcha en los cultivos de Indio Hatuey, un fenómeno inusual en el clima tropical de la isla. “Realmente tuvimos una madrugada bien fría”, comentó el observador meteorológico Fidel Ruz a la televisión local, tras registrar el nuevo récord.

El Insmet comunicó que durante la madrugada, 32 estaciones meteorológicas del país reportaron valores iguales o inferiores a 10ºC. La ola de frío llevó a que muchas familias experimentaran temperaturas inusualmente bajas. “Es un frío muy intenso, con madrugadas realmente heladas”, relató a la agencia AFP Gisel Hidalgo-Gato, residente en Matanzas, quien detalló que llevan varias noches con temperaturas por debajo de 13ºC.

En el oeste de La Habana, la instructora de arte Karen Páez, madre de tres niños, describió el frío como “insoportable” incluso dentro de su casa y señaló que mantiene a sus hijos abrigados con varias capas de ropa.

Varios residentes iluminados por las luces de un vehículo durante el apagón masivo en el que derivó la caída en el funcionamiento de una de las mayores plantas termoeléctricas del país, en La Habana, Cuba, el viernes 18 de octubre de 2024 (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Según el Insmet, el descenso abrupto de las temperaturas se debe a la llegada de un frente frío excepcionalmente intenso procedente de Norteamérica, que arrastró una masa de aire polar hasta el Caribe. La combinación de cielos despejados, aire seco y vientos débiles favoreció el enfriamiento acelerado.

El episodio de frío extremo evidencia la excepcionalidad de este evento en un país habituado a temperaturas cálidas durante casi todo el año. Incluso, la actual crisis energética no favorece la calefacción de hogares en medio de la ola polar.

Cuba enfrentó el martes una nueva jornada de apagones masivos, con cortes de electricidad que llegaron a afectar simultáneamente a casi el 62% de la isla en el momento de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La profunda crisis de energía, agravada desde mediados de 2024, llevó los apagones a cifras récord, paralizando aún más la economía nacional y aumentando el malestar social.

El pasado 31 de enero se registró el máximo histórico desde que la isla empezó a difundir estadísticas energéticas de manera regular en 2022, con un apagón que dejó sin electricidad al 63% del país en el pico de demanda.

Tres personas comen en una calle sin iluminación eléctrica, durante uno de los diarios apagones, en La Habana (EFE/Alejandro Ernesto)

Sin embargo, la demanda de electricidad disminuyó debido al frente frío que afecta a gran parte del territorio, lo que reduce el uso de aires acondicionados, mientras que la generación sigue limitada por una cadena de averías y la falta de combustible.

Actualmente, nueve de las 16 unidades termoeléctricas operativas están fuera de servicio por fallas técnicas o mantenimientos, incluidas dos de las tres más grandes. Estas plantas, que representan en torno al 40% del mix energético nacional, vieron disminuida su capacidad de manera crítica. Por otra parte, la UNE dejó de detallar desde mediados de enero cuántas centrales de generación distribuida (motores) no funcionan por falta de diésel, fueloil y lubricante, un dato clave para entender el impacto del fin del suministro de crudo venezolano.

Experstos estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico de Cuba (REUTERS/Norlys Perez)

No obstante, las cifras sugieren que el número de motores parados supera los 1.000 MW en los últimos días, tocando máximos recientes. Expertos independientes atribuyen la crisis energética a la infrafinanciación crónica del sector, bajo control estatal total desde 1959. Estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico nacional.

El Gobierno cubano, por su parte, responsabiliza a las sanciones de Estados Unidos y denuncia una política de “asfixia energética” dirigida desde Washington. La economía del país se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales, y los prolongados apagones diarios han sido motor de las principales protestas de los últimos años.

