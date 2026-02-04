Cayó en Chile una banda narco internacional: se incautó más de una tonelada de marihuana

La droga provenía de Bolivia y está avaluada en unos USD 7 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un duro golpe al crimen organizado lograron la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente de Santiago junto a la Brigada Antinarcóticos Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), al desarticular una banda narco dedicada al tráfico de grandes volúmenes principalmente de marihuana, decomisando alrededor de 1.200 kilos de cannabis sativa, vehículos utilizados para el transporte de la droga, teléfonos celulares y armamento.

De acuerdo al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Fernando Anais, la primera fase de la llamada Operación Aguas Escondidas culminó con la detención de varios imputados, entre ellos un ciudadano chileno, pero la investigación seguirá abierta por un buen tiempo a fin de “llegar a la cúspide de esta estructura criminal”.

Según antecedentes entregados este martes por el Ministerio Público, la organización ingresaba la droga proveniente de Bolivia por la Región de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago), la que era posteriormente trasladada hasta diversas casas de seguridad en la comuna santiaguina de El Bosque para ser comercializada en el sector sur capitalino.

El Jefe Nacional contra el Crimen Organizado, Erick Menay, aplaudió el impacto y la magnitud del operativo, detallando que con este decomiso se sacaron de las calles más de 1 millón de dosis de droga, estimando su avalúo en más de $6.000 millones de pesos (USD 7 millones).

“Estamos apoyando colaborativamente una persecución penal eficiente y efectiva, especialmente en sectores que presentan altos índices de violencia. Este trabajo ha sido permanente y coordinado”, señaló en un punto de prensa, recalcando la labor conjunta entre el Ministerio Público y la Subsecretaría de Seguridad Pública en la lucha contra el crimen organizado.

“Todos los delitos transnacionales van a ser enfrentados de manera conjunta para fortalecer la persecución penal y generar la seguridad que demandan los vecinos”, remató la autoridad policial.

Decomisos en 2025

Por su parte, el ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collado, entregó las cifras de los decomisos logrados durante 2025 por la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Policía Marítima y Gendarmería, instituciones que en total incautaron 134 toneladas de sustancias ilícitas, un 135% más que en 2024.

“Durante 2025, las policías han eficientado el combate al crimen organizado, evitando que 134 toneladas de droga lleguen a nuestros jóvenes, hogares y barrios”, enfatizó la autoridad, tal como consignó BioBíoChile.

Según Collado, a pesar de que también se han incrementado los decomisos de drogas sintéticas, la marihuana sigue siendo la sustancia con mayor volumen de incautación en el país.

“Cada gramo de droga que incautamos es un espacio que le ganamos al crimen organizado. Desde el Ministerio de Seguridad hemos trabajado de manera seria y responsable para fortalecer las capacidades institucionales”, cerró.

Así las cosas, esta jornada se lleva a cabo la audiencia de formalización de los detenidos y todo apunta a que quedarán en prisión preventiva mientras dure la investigación.