Exportaciones uruguayas volvieron a crecer en enero por el impulso de la carne tras año récord en 2025

Las exportaciones uruguayas crecieron un 9% en enero (EFE/Federico Anfitti)

Las exportaciones de Uruguay siguen atravesando una buena época, luego del récord de 2025. Si bien el sector asegura que está en un momento de “desesperación” por la baja cotización del dólar, los números de las ventas al exterior lo han acompañado en el inicio del año.

En enero de 2026, las exportaciones, incluidas las zonas francas, alcanzaron los USD 995 millones, lo que significó un aumento interanual de 9% respecto al mismo mes de 2025. Este crecimiento se da por el impulso de las ventas de la carne bovina, según surge de los datos de Uruguay XXI, la oficina estatal uruguaya dedicada a la promoción de inversiones.

El impulso también estuvo dado, en segundo lugar, por la celulosa. Los dos productos permitieron compensar la caída interanual que se registró en otros rubros, como los lácteos.

La planta de celulosa de "Paso de los Toros", de la multinacional finlandesa UPM, está recostada en una de las riberas del Río Negro, vista desde Tacuarembo, Uruguay, el martes 6 de junio de 2023, en el día de su inauguración. (AP Foto/Matilde Campodónico)

La carne bovina fue el principal producto exportado por Uruguay en el inicio del 2026: hubo ventas por USD 118 millones y un crecimiento interanual del 9%. Representó el 22% de las exportaciones totales.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de la carne bovina, con un total de USD 77 millones. China aparece como el segundo mercado más elegido, con un comportamiento similar.

La explicación de este crecimiento está dado por la suba de precios (se valorizó un 24%), lo que compensó una caída en el volumen del 14%.

Estados Unidos fue el principal comprador de carne de Uruguay (EFE/Federico Anfitti)

Los embarques hacia la Unión Europea incrementaron un 18% en el valor exportado.

Estos tres destinos (Estados Unidos, China y la Unión Europea) concentraron el 80% de las ventas de carne en enero, aunque también se destacaron los envíos a Israel y Canadá.

Las ventas de celulosa, en tanto, ascendieron a USD 186 millones, lo que implicó un aumento del 36%.

Los productos lácteos, en tanto, aparecen en el tercer lugar, aunque su incidencia se redujo un 10%: las ventas fueron por USD 69 millones.

La Unión Europea se ubicó en el mes como el principal destino de exportación: las ventas hacia allí fueron por USD 164 millones, lo que representó un incremento de 29%.

La celulosa fue el principal producto enviado hacia el bloque europeo (concentró el 50% de las ventas), seguido de la carne. También tuvieron una participación destacada el arroz, la madera y sus manufacturas.

China fue el segundo destino de las exportaciones uruguayas. Su participación fue apenas un punto porcentual inferior a la del bloque europeo (15%). El ranking lo completan Brasil, Estados Unidos y Argentina.

Estas cifras de enero se conocen después de un año récord para las exportaciones, como destacó una publicación de la Presidencia uruguaya en la red social X.

Presidente Yamandú Orsi en China (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En 2025, las exportaciones de bienes alcanzaron los USD 13.493 millones, el nivel más alto de la última década. El crecimiento anual fue del 5%, impulsado por la carne, la soja y los lácteos.

El año pasado, China se mantuvo como el principal mercado para las exportaciones uruguayas, con compras por aproximadamente USD 3.493 millones, un aumento del 12% con respecto al 2024.

La agencia Uruguay XXI se centró en su informe mensual en un informe sobre China, en el marco de la visita del presidente Yamandú Orsi al gigante asiático para profundizar el vínculo bilateral.

Presidente Yamandú Orsi en la Gran Muralla China (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En la última década, las exportaciones uruguayas hacia China crecieron de forma “significativa, aunque no lineal”. Entre 2016 y 2025, las ventas pasaron de USD 1.800 millones a USD 3.5000 millones.

Estas cifras reflejan tanto “la expansión de la demanda China como la sensibilidad del intercambio a los ciclos de precios y a factores de sensibilidad”.

Este camino estuvo marcado por fuertes oscilaciones, con un máximo en 2022, una caída en 2023 y una recuperación posterior en 2024 y 2025.