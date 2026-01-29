América Latina

Los exportadores uruguayos critican al gobierno por la baja del dólar: “Estamos desesperados y se actuó tarde”

Los empresarios advierten que los anuncios llegaron cuando muchas compañías ya tomaron préstamos y señalan que la situación ahora es “difícil de revertir”

Guardar
Los exportadores en Uruguay aseguran
Los exportadores en Uruguay aseguran que están en un momento crítico por la baja del dólar

La cotización del dólar no paraba de caer la semana pasada, una evolución que fue seguida con preocupación por el equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi. Ante ese escenario, el Banco Central de Uruguay (BCU) decidió adelantar la reunión de su Comité de Política Monetaria, en el que bajó la tasa de interés 100 puntos básicos, y el Ministerio de Economía tomó medidas para impulsar la cotización.

Para los exportadores, un sector que sigue con preocupación este tema, las decisión se tomó tarde.

María Laura Rodríguez, economista de la Unión de Exportadores, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que como la caída de la cotización del dólar fue “fuerte”, “estas decisiones debieron tomarse antes”.

Una vista aérea muestra contenedores
Una vista aérea muestra contenedores apilados en el puerto, en Montevideo, Uruguay el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif

Se actuó un poco tarde. Lo que ya las empresas tuvieron que vivir con esta baja del dólar –no solo en enero, sino en meses anteriores– es difícil de revertir. Hay empresas que tuvieron que pedir préstamos para hacer frente a la situación o tuvieron que cambiar sus decisiones de inversión y de generación de empleo”, expresó.

La presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, dijo al semanario Búsqueda que la decisión de adelantar la reunión “era absolutamente indispensable”. “Hay una preocupación real más allá de que hemos escuchado al presidente del Banco Central en diciembre diciendo que no estaba cómodo con el valor del dólar”, expresó.

La cotización de la divisa estadounidense se depreció un 11% en 2025 respecto al peso uruguayo, al tiempo que enero su caída llegó a ser del 4%.

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (BCU)

Me imagino que sigue su incomodidad y, claramente, lo nuestro ya no es incomodidad, es desesperación. Porque, obviamente, el dólar está afectado por factores internacionales, pero en Uruguay ha respondido diferente si lo comparamos con otros países. En Uruguay han pegado más los efectos internacionales, entonces seguramente tenemos algo para hacer localmente, que se debería haber hecho antes, porque estamos llegando a un punto en el que ya la situación es absolutamente crítica”, expresó Porteiro.

El agro se expresó en una línea similar. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, dijo que se llegó a una “situación límite”. En declaraciones consignadas por El País, dijo que se mira “el medio vaso lleno” y destacó que el ministro de Economía y su equipo “no subestiman el problema”.

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Archivo/Presidencia)

El sector se reunió este miércoles con Oddone y una de las ideas que estuvo sobre la mesa fue que el agro pague los impuestos en dólares.

“Estamos hace 25 años con presupuestos que gastan más de lo que le entra, que fijan crecimientos para gastar determinados montos en los presupuestos que después no se dan, entonces es doble el problema”, expresó Ferber. Una de las consecuencias del dólar bajo es que termina “destruyendo el empleo”.

¿Qué medidas tomaron el Ministerio de Economía y el Banco Central?

El Comité de Política Monetaria
El Comité de Política Monetaria de Uruguay reunido este lunes para definir una baja de 100 puntos básicos de la tasa de interés (Banco Central del Uruguay)

La autoridad monetaria resolvió una reducción de 100 puntos básicos de su política monetaria hasta 6,5%. Los niveles de inflación del país preocupan a las autoridades porque está por debajo del objetivo (4,5%) y existe el riesgo de que sea menor al 3%, el piso del rango de tolerancia fijado por las autoridades.

El martes fue el momento para Oddone que presentó acciones de esa cartera para atenuar el debilitamiento global del dólar. Una de las resoluciones es la compra de dólares a futuro para afrontar vencimientos a lo largo del año. También se coordinará con las empresas públicas –en especial la petrolera Ancap y la eléctrica UTE– para que salgan al mercado cambiario a comprar la divisa estadounidense y así cumplir con sus obligaciones. Una tercera decisión anunciada fue la de “profundizar” el mercado financiero en pesos dentro del mercado doméstico para evitar emitir dólares en los mercados internacionales, para luego pasarlo a pesos para cumplir con los vencimientos.

Temas Relacionados

Banco Central del UruguayUnión de ExportadoresAsociación Rural del UruguayARUGabriel Oddonecompetitividad

Últimas Noticias

Hubo cambios de color, olor y sabor en el agua potable en Uruguay: salió marrón de los grifos y hubo quejas

La empresa estatal encargada del suministro pidió disculpas por las molestias y aseguró que se están cumpliendo con los parámetros sanitarios

Hubo cambios de color, olor

El ministro uruguayo que atropelló a un motociclista conduciendo con una licencia vencida se defendió ante el parlamento

Carlos Negro, a cargo de las seguridad del país sudamericano, reconoció que no le había avisado a su custodia particular que iba a hacer ese trayecto y se comprometió a cambiar hábitos

El ministro uruguayo que atropelló

Noboa regresó a Ecuador por un asunto de “emergencia” y canceló su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

La suspensión de sus encuentros en el Foro Económico Internacional fue atribuida por el embajador ecuatoriano a una problemática estatal, mientras continúan en la capital panameña miembros clave de su gabinete

Noboa regresó a Ecuador por

Brasil solicitó a EEUU la extradición de Alexandre Ramagem, el ex jefe de inteligencia de Bolsonaro condenado a 16 años de cárcel

El pedido formal fue enviado luego de que el ex diputado viajara al país norteamericano. El ex legislador está implicado en la organización de actos contra el orden constitucional durante el mandato del líder del Partido Liberal

Brasil solicitó a EEUU la

Cuba recibió el tercer envío de ayuda humanitaria de EEUU para los damnificados por el huracán Melissa

La organización Cáritas informó que el cargamento, compuesto por alimentos y productos de higiene, será distribuido en la región este del país tras el paso del ciclón, con apoyo de voluntarios locales

Cuba recibió el tercer envío
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reventó el pozo millonario de

Reventó el pozo millonario de La Tinka: Sorteo del domingo 25 de enero entregó más de S/ 19 millones

Iñaki Urdangarin revela que su hijo Miguel le animó a escribir sus memorias: “Papá, tu historia tiene que ser contada”

Óscar Arriola revela diálogo con ‘El Monstruo’ y afirma que se entregó a Dios: “Voy a contarlo todo”

La Tinka: resultados del sorteo del 28 de enero y cuánto se llevó el ganador

Carabayllo: chofer es baleado mientras cargaba gasolina en grifo Torre Blanca

INFOBAE AMÉRICA
El ministro uruguayo que atropelló

El ministro uruguayo que atropelló a un motociclista conduciendo con una licencia vencida se defendió ante el parlamento

La petrolera rusa Lukoil acordó la venta de sus activos internacionales después de tres meses bajo sanciones de EEUU

España elige Chattanooga como campo base para el Mundial de Fútbol

Unos 450 tractores comienzan a entrar a Valladolid e invaden las principales vías de acceso

Carlos Rivera regresa a Andalucía con 'Vida México': "Me encantaría poder cantar algún día en el Teatro Falla de Cádiz"

ENTRETENIMIENTO

Paul Dano y Matthew Lilard

Paul Dano y Matthew Lilard se pronuncian tras la polémica con Tarantino: “El apoyo que hemos recibido habla por sí solo”

“Nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”, aseguró Mickey Rourke tras rechazar donaciones

Colin Farrell creía que un film lo llevaría directo a los premios Oscar y se convirtió en su peor fracaso: “Sentí tanta vergüenza”

El entrenamiento de François Arnaud que revolucionó su físico para Heated Rivalry

El día que Sean Connery rechazó ser Gandalf en El Señor de los Anillos: “Leí el libro, el guion, vi la película y sigo sin entender nada”