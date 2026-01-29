Los exportadores uruguayos critican al gobierno por la baja del dólar: “Estamos desesperados y se actuó tarde”

Los exportadores en Uruguay aseguran que están en un momento crítico por la baja del dólar

La cotización del dólar no paraba de caer la semana pasada, una evolución que fue seguida con preocupación por el equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi. Ante ese escenario, el Banco Central de Uruguay (BCU) decidió adelantar la reunión de su Comité de Política Monetaria, en el que bajó la tasa de interés 100 puntos básicos, y el Ministerio de Economía tomó medidas para impulsar la cotización.

Para los exportadores, un sector que sigue con preocupación este tema, las decisión se tomó tarde.

María Laura Rodríguez, economista de la Unión de Exportadores, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que como la caída de la cotización del dólar fue “fuerte”, “estas decisiones debieron tomarse antes”.

Una vista aérea muestra contenedores apilados en el puerto, en Montevideo, Uruguay el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif

“Se actuó un poco tarde. Lo que ya las empresas tuvieron que vivir con esta baja del dólar –no solo en enero, sino en meses anteriores– es difícil de revertir. Hay empresas que tuvieron que pedir préstamos para hacer frente a la situación o tuvieron que cambiar sus decisiones de inversión y de generación de empleo”, expresó.

La presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, dijo al semanario Búsqueda que la decisión de adelantar la reunión “era absolutamente indispensable”. “Hay una preocupación real más allá de que hemos escuchado al presidente del Banco Central en diciembre diciendo que no estaba cómodo con el valor del dólar”, expresó.

La cotización de la divisa estadounidense se depreció un 11% en 2025 respecto al peso uruguayo, al tiempo que enero su caída llegó a ser del 4%.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (BCU)

“Me imagino que sigue su incomodidad y, claramente, lo nuestro ya no es incomodidad, es desesperación. Porque, obviamente, el dólar está afectado por factores internacionales, pero en Uruguay ha respondido diferente si lo comparamos con otros países. En Uruguay han pegado más los efectos internacionales, entonces seguramente tenemos algo para hacer localmente, que se debería haber hecho antes, porque estamos llegando a un punto en el que ya la situación es absolutamente crítica”, expresó Porteiro.

El agro se expresó en una línea similar. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, dijo que se llegó a una “situación límite”. En declaraciones consignadas por El País, dijo que se mira “el medio vaso lleno” y destacó que el ministro de Economía y su equipo “no subestiman el problema”.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Archivo/Presidencia)

El sector se reunió este miércoles con Oddone y una de las ideas que estuvo sobre la mesa fue que el agro pague los impuestos en dólares.

“Estamos hace 25 años con presupuestos que gastan más de lo que le entra, que fijan crecimientos para gastar determinados montos en los presupuestos que después no se dan, entonces es doble el problema”, expresó Ferber. Una de las consecuencias del dólar bajo es que termina “destruyendo el empleo”.

¿Qué medidas tomaron el Ministerio de Economía y el Banco Central?

El Comité de Política Monetaria de Uruguay reunido este lunes para definir una baja de 100 puntos básicos de la tasa de interés (Banco Central del Uruguay)

La autoridad monetaria resolvió una reducción de 100 puntos básicos de su política monetaria hasta 6,5%. Los niveles de inflación del país preocupan a las autoridades porque está por debajo del objetivo (4,5%) y existe el riesgo de que sea menor al 3%, el piso del rango de tolerancia fijado por las autoridades.

El martes fue el momento para Oddone que presentó acciones de esa cartera para atenuar el debilitamiento global del dólar. Una de las resoluciones es la compra de dólares a futuro para afrontar vencimientos a lo largo del año. También se coordinará con las empresas públicas –en especial la petrolera Ancap y la eléctrica UTE– para que salgan al mercado cambiario a comprar la divisa estadounidense y así cumplir con sus obligaciones. Una tercera decisión anunciada fue la de “profundizar” el mercado financiero en pesos dentro del mercado doméstico para evitar emitir dólares en los mercados internacionales, para luego pasarlo a pesos para cumplir con los vencimientos.