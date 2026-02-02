América Latina

La embajada de Estados Unidos en Uruguay dijo que sigue “con preocupación” la gira de Yamandú Orsi por China

La delegación diplomática expresó su especial atención sobre el accionar del gigante asiático en temas de seguridad, prácticas laborales y comerciales

Presidente Yamandú Orsi en China
Presidente Yamandú Orsi en China (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El presidente uruguayo Yamandú Orsi inició este domingo una gira por China, el principal destino de las exportaciones del país, que se extenderá durante una semana por las ciudades de Beijing y Shanghái. El mandatario encabeza una delegación de 150 personas, entre jerarcas, empresarios y sindicalistas, que viajan con la intención de aumentar los acuerdos de cooperación para el país.

Este viaje de Orsi es seguido “de cerca” por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, que alertó por la preocupación que le genera las prácticas comerciales, de seguridad y laborales del gigante asiático, según informó el semanario uruguayo Búsqueda, en base a los comentarios de un oficial de esa oficina diplomática en el país.

“Seguimos de cerca el próximo viaje del gobierno del Uruguay a China. Nuestra amistad con Uruguay implica trabajar juntos en numerosos temas y asuntos y buscar permanentemente formas de ayudarnos mutuamente”, señaló ese oficial citado por el medio uruguayo.

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al embajador de Estados Unidos en el país, Lou Rinaldo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En la Embajada de Estados Unidos en Uruguay observan con preocupación las “prácticas de vigilancia y las amenazas a la protección de datos”. Como ejemplo, menciona una situación divulgada por medios paraguayos que informaron que un empleado de Huawei estuvo vigilando a un diplomático de Paraguay.

El funcionario norteamericano en Uruguay dijo que también “inquietan las deficientes prácticas laborales y de derechos humanos de China” y como ejemplo mencionó que en Uruguay China Machinery Engineering Corporation cometió “múltiples violaciones laborales, algunas de las cuales derivaron en la muerte de trabajadores, mientras actuaba como contratista de UTE”, la empresa estatal encargada del suministro eléctrico.

“Nos preocupan prácticas comerciales en China. El país asiático subsidia su sector manufacturero e inunda al Uruguay con bienes a precios artificialmente bajos. Como ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fabricantes de Juguetes informó que, en 2025, estas prácticas provocaron la pérdida de 150 puestos de trabajo”, agregó el oficial de Estados Unidos en Uruguay.

Presidente Yamandú Orsi en China
Presidente Yamandú Orsi en China (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

La Presidencia uruguaya informó que el objetivo del viaje es fortalecer el vínculo bilateral, el intercambio político y la promoción comercial, académica y cultural.

A su arribo, el presidente Orsi fue recibido por el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Han Jun, el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, y el embajador de Uruguay en China, Aníbal Cabral.

Durante la tarde, Orsi realizó una recorrida por el Museo de Historia del Partido Comunista Chino y este lunes visitaron la Gran Muralla China, por la mañana, y por la tarde la Ciudad Prohibida.

El martes 3 inicia el núcleo político de la agenda de Orsi, con una reunión con su par chino, Xi Jinping. Tras este encuentro, ambos mandatarios encabezarán la firma de acuerdos destinados a profundizar distintos aspectos de la relación bilateral.

Este martes, también, Orsi colocará una ofrenda floral ante el Monumento a los Héroes Nacionales, en la plaza de Tiananmen, y mantendrá reuniones con el ministro Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji, en el Gran Salón del Pueblo.

Presidente Yamandú Orsi en la
Presidente Yamandú Orsi en la Gran Muralla China (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

La agenda oficial se complementa con instancias de promoción comercial y cooperación académica y científica. La delegación empresarial que acompaña a Orsi participará de eventos organizados por la oficina de promoción Uruguay XXI y el Consejo China para la Promoción del Comercio Internacional. Orsi, en tanto, encabezará visitas a universidades y centros de investigación en Beijing y Shanghái.

China fue el principal destino de las exportaciones uruguayas en 2025. Las ventas al país asiático alcanzaron los USD 3.493 millones, lo que representó el 26% del total exportado por el país, con un crecimiento cercano al 12% respecto al 2024.

El mercado chino concentró, además, el 86% de las exportaciones de soja uruguaya y fue el principal comprador de la celulosa que se produce en el país.

