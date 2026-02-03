América Latina

El momento en que un policía de 21 años abatió a un ladrón que le disparaba en plena carretera

Ocurrió en el acceso oeste de Montevideo, Uruguay. El ataque se produjo a toda velocidad y un acompañante del delincuente fallecido resultó herido

El efectivo policial abatió a un joven e hirió a otros que intentó rapiñarlo en los accesos a Montevideo (Facebook Info Ciudad del Plata)

Un policía de 21 años de Uruguay iba transitando en su moto por la ruta 1, en la zona del acceso oeste de Montevideo. En un momento detiene su marcha para enviar un mensaje y cuando retoma la marcha dos rapiñeros en otra moto lo intentan chocar.

Una cámara de seguridad de la zona, difundida por el medio Info ciudad del Plata en su página de Facebook, muestra cómo fue el momento de la agresión.

En las imágenes se ve que la moto en la que iban los rapiñeros se acerca en un momento hacia la del policía, que iba vestido de particular. Los delincuente le apuntaron y dispararon al agente policial, que repele la agresión.

El efectivo policial abatió a un joven e hirió a otros que intentó rapiñarlo en los accesos a Montevideo (Facebook Info Ciudad del Plata) (Captura de video)

El policía detuvo la moto unos metros más adelante y se sacó un casco. Fue este elemento de seguridad el que le salvó la vida: los rapiñeros llegaron a dispararle y la bala dio en el casco, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

El efectivo policial disparó cuatro veces a los delincuentes con su arma de reglamento, para repeler la agresión. Cuando disparó nunca logró saber si llegó a herir a los rapiñeros porque se dieron a la fuga.

La bala luego le terminó rozando el cuello y le generó un breve sangrado, pero no fue de gravedad.

(Captura de video)

Los delincuentes tenían entre 18 y 22 años.

Uno de ellos murió productos de las heridas. Cuando los investigadores llegaron al lugar, lo ubicaron al joven en el suelo sin signos vitales: estaba junto a su moto y un arma de fuego.

El otro logró fugarse, intentó esconderse en una casa cercana y fue el propietario de esa vivienda el que llamó al 911 para comunicar que hay una persona herida.

La bala que le tiraron los rapiñeros a un policía pegó en su casco (cedida a Infobae)

Este herido fue trasladado al Hospital del Cerro, el sanatorio público que está más cercano. En el centro de salud diagnosticaron que tuvo una herida de arma de fuego en la cadera, “con orificio en muslo con entrada ey y salida”. Cuando declaró ante los policías, expresó que él estaba circulando en moto con un amigo y que los habían intentado rapiñar.

(Captura de video)

Cuando el rapiñero dijo esa versión, la Policía ya manejaba la información de que había habido un intento de rapiña contra un agente. Las cámaras de seguridad comprobaron lo que declaró este efectivo.

El rapiñero que sobrevivió al ataque se encuentra internado porque recibió dos disparos: uno en un muslo y el otro en la cadera, según la información de Telemundo. Está fuera de peligro.

El caso se investiga de manera simultánea por dos fiscalías. La Fiscalía de Flagrancia está investigando el intento de rapiña; ante ella tendrá que declarar el delincuente que se salvó.

La Guardia Republicana, una fuerza especial de la Policía uruguaya (Ministerio del Interior)

La fiscal dispuso que la Policía Científica realice el relevamiento de la escena, de las cámaras de seguridad públicas y privadas y que luego se comunique el episodio a la Fiscalía de Homicidios por el fallecimiento que se registró. Además, dispuso una custodia policial sobre el joven policía y el seguimiento de su estado de salud.

La Fiscalía de Homicidios, entonces, investiga el caso del delincuente que terminó abatido y, por tanto, la eventual responsabilidad del policía en este crimen.

El policía que disparó era nuevo en la tarea e integra la Guardia Republicana, una fuerza especial de la Policía uruguaya. Estaba en su día libre en el momento en el que ocurrió el crimen.

El abatido tenía 22 años y tenía un antecedente penal por rapiña especialmente agravada y por porte y tenencia de arma de fuego, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Estos delitos los cometió en 2022.

En la escena se incautaron tres casquillos calibre 9x19 milímetros, un proyectil, un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos y una vaina, una pistola Glock 17 del funcionario policial, una moto Zanella y un casco.

