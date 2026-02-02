El nuevo salario mínimo en la República Dominicana entra en vigor con un aumento del 8% para el sector privado

A partir del 1 de febrero más de la mitad de quienes laboran en el empleo formal accederán a un nuevo salario mínimo, con un incremento de 8% Foto: Getty Images

El reciente ajuste salarial aprobado para el sector privado en la República Dominicana comienza a materializarse en medio de una presión creciente por el encarecimiento del costo de vida y el aumento sostenido de la canasta básica familiar.

A partir del 1 de febrero, según recordó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, más de la mitad de quienes laboran en el empleo formal accederán a un nuevo salario mínimo, con un incremento de 8% que busca no solo reducir las brechas salariales, sino también mejorar la calidad de vida de los trabajadores y dinamizar la economía nacional.

Este impacto cobra especial relevancia tras los últimos datos sobre la canasta básica nacional. Según cifras de Diario Libre, el costo promedio pasó de RD$46,420.68 en enero de 2025 a RD$47,534.46 en septiembre, lo que representa una subida de RD$1,113.78 y un aumento del 2,4% solo en los primeros nueve meses del año. Estas alzas han estado empujadas principalmente por incrementos en alimentos, transporte y servicios.

El nuevo esquema salarial establece que los empleados de empresas grandes percibirán un mínimo de RD$29,888, suficiente para cubrir el primer quintil de la canasta básica familiar. | Crédito: Cuartoscuro

En detalle, el nuevo esquema salarial establece que los empleados de empresas grandes percibirán un mínimo de RD$29,888, suficiente para cubrir el primer quintil de la canasta básica familiar, según precisó el ministro Olivares.

Para empresas medianas, el salario mínimo será de RD$27,489. Las pequeñas empresas fijan el mínimo en RD$18,421, y las microempresas en RD$16,993.20. Estos montos fueron confirmados también por PwC en su revisión de los dos tramos de aumentos: una primera fase se aplicó en abril de 2025, seguida por la definitiva en febrero de 2026.

Salarios mínimo versus canasta básica

A pesar de estos ajustes en el sueldo mínimo, la tensión persiste para los hogares de menores ingresos, dado que el incremento en el salario mínimo compite directamente con la evolución del costo de la canasta familiar.

Aunque el aumento salarial apunta a reforzar el poder adquisitivo y dignificar condiciones laborales, el impacto real dependerá de cómo se comporte la inflación en los próximos meses.

En términos regionales, la República Dominicana mantiene uno de los precios más bajos de la canasta básica alimentaria. Según la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras, el valor es US$189.46, siendo el más barato si se compara con El Salvador (US$249.09), Panamá (US$286.38) y Honduras (US$341.83), de acuerdo a presidencia.gob.do.

La República Dominicana mantiene uno de los precios más bajos de la canasta básica alimentaria. (Europa Press).

El costo de la canasta básica familiar en la República Dominicana se posicionó en RD$48,541 al cierre de 2025, según cifras oficiales, lo que evidencia el impacto del aumento de precios sobre el nivel de vida nacional.

Durante los últimos seis años, el incremento acumulado en el precio de la canasta fue de RD$13,549 (un 38.7% más respecto a 2019, cuando costaba RD$34,992), un alza que se reflejó en todos los quintiles de ingresos.

El 20% de la población con menores ingresos (quintil 1) es uno de los segmentos más golpeados: dentro de este grupo, el costo subió de RD$20,418 en 2019 a RD$29,137.89 en 2025, lo que implica un crecimiento porcentual del 42.7%.

El 20% de la población con menores ingresos (quintil 1) es uno de los segmentos más golpeados. - Créditos Reuters/Yonhap

Por zonas geográficas, la región Ozama—que engloba el Distrito Nacional y Santo Domingo—marcó el máximo registro nacional con RD$55,522.9 en noviembre de 2025, mientras que la región Sur presentó el monto más bajo del país, con RD$38,779.2.

Esta nueva estructura salarial y el control relativo en los precios de la canasta alimentaria refuerzan la posición del país frente a sus vecinos, aunque el desafío de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación sigue vigente, según los análisis sectoriales publicados por Diario Libre y PwC.