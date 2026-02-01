Alerta terrorista en Brasil: crece la preocupación tras el arresto de un joven que planeaba un ataque suicida en nombre de ISIS

El arresto de Leonardo Claro Teles Rosa reavivó la preocupación de las autoridades brasileñas ante posibles ataques terroristas (EFE/ Antonio Lacerda)

El caso de Leonardo Claro Teles Rosa, el joven de dieciocho años de Bauru, en el estado de San Pablo, arrestado el jueves por terrorismo, ha reavivado la alerta en Brasil sobre la posibilidad de atentados perpetrados por jóvenes lobos solitarios radicalizados en línea por miembros del Estado Islámico. En la vivienda de Teles Rosa fue encontrado un chaleco y en su oficina material explosivo que había adquirido en línea. El joven, según la acusación, estaba listo para llevar a cabo un atentado suicida en nombre del ISIS durante un gran evento en territorio nacional, del cual no se han dado detalles. Teles Rosa había entrado en el radar de la Policía Federal y del FBI tras el despliegue de la operación brasileña Machete, que a finales de 2024 condujo al arresto de Thiago José Silva Barboza de Paula, de 46 años, considerado por la Policía Federal un reclutador del Estado Islámico en Brasil, así como del propio Leonardo Claro Teles Rosa. El hombre fue condenado el pasado mes de julio a 11 años de prisión por actos preparatorios de terrorismo. Infobae había relatado en exclusiva las dinámicas del grupo en línea del que De Paula era administrador, Comando860.

En los chats del grupo analizados por el Atlántico Intelligence Group y a los que Infobae tuvo acceso, se compartían archivos y enlaces de propaganda de ISIS y manuales de guerrilla y fabricación de explosivos. El 11 de septiembre de 2024 se publicaba el llamado Bay’a, el juramento de lealtad al Estado Islámico. Salafi860, que según los investigadores era de Paula, también difundía enlaces a antiguas revistas del ISIS como Dabiq y Rumiyah, además de compartir un archivo titulado “Documentos militares brasileños”, y dos titulados “Guía del muyahidín para sobrevivir y esconderse” y “Ciclo de gimnasios de la industria del terrorismo”, respectivamente. En esta máquina de propaganda yihadista no faltaban los archivos compartidos titulados “Matar a los insolentes es un derecho de cualquier musulmán” y “Buenas noticias para los que llevan a cabo operaciones de martirio”. Otros miembros, probablemente brasileños, intervenían en el chat, escribiendo en portugués y llevando la palabra “al-Brazili” en sus apodos. También había extranjeros pidiendo material en inglés o urdu, la lengua oficial de Pakistán, o remitiendo a otros grupos de la plataforma de mensajería instantánea Discord. También se compartía y comentaba en el chat el mensaje de un miembro que probablemente reside en Francia y que estaba dispuesto a llevar a cabo un ataque virtual en un supuesto chat de Al Qaeda, al que se refieren como “nuestros enemigos”. En el último mensaje de Salafi860, publicado el 11 de diciembre de 2024, se mostraba una pistola Heckler & Koch Mark 23 con silenciador.

Leonardo Claro Teles Rosa estaba planeando un ataque suicida en Brasil

El Comando860 utilizaba TechHaven para las comunicaciones entre sus miembros y la difusión de material propagandístico del ISIS. “TechHaven es un servidor cuyo directorio de canales ha demostrado que se utiliza casi exclusivamente para alojar contenido pro-ISIS, lo que indica que los seguidores del ISIS tienen casi con toda seguridad el control del servidor”, había escrito ya en 2019 el experto en redes digitales yihadistas Peter King en su informe titulado “Experimentos del grupo Estado Islámico con la web descentralizada” (“Islamic State Group’s Experiments with the Decentralised Web” en inglés). “La red de simpatizantes latinoamericanos del Estado Islámico se ha vuelto cada vez más descentralizada e individualista, y depende del espacio digital para establecer vínculos directos e indirectos con otros seguidores”, explica a Infobae el experto estadounidense en extremismo yihadista en línea Harold Chambers, autor de “Jihad America: el retorno de la campaña latinoamericana del Estado Islámico”, publicado por Tech Against Terrorism, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a combatir la difusión de contenidos terroristas en internet. Según un informe de 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los grupos terroristas y extremistas violentos aprovechan cada vez más la web descentralizada (DWeb), utilizando sus aplicaciones de mensajería, redes sociales y sistemas de alojamiento como Skynet para distribuir contenidos y eludir la moderación. “La relativa estabilidad, seguridad y apertura de TechHaven en comparación con otras plataformas la convierten en un espacio ideal como hub de radicalización. Es una herramienta clave para intentar movilizar a los simpatizantes a la acción, proporcionándoles conocimientos técnicos y asesoramiento”, añade Chambers.

Lo que más llama la atención de los investigadores es la facilidad con la que jóvenes sin ningún contacto previo con la religión islámica, encerrados en su habitación y a través de un simple ordenador, logran acceder rápidamente al extremismo más radical predicado por el ISIS y quedar influenciados por él. El paso de la teoría a la acción también se ve facilitado por grupos terroristas en línea como la Fundación Al-Saqri para la Ciencia Militar, cercana al Estado Islámico y activa al menos desde 2018. “La amplia biblioteca de la Fundación Al-Saqri la convierte en una de las fuentes de información más populares para planificar cada etapa de un ataque. El grupo no se limita a publicar guías técnicas, sino que también difunde artículos sobre la guerra simbólica para ofrecer motivaciones más generales para los atentados y la selección de objetivos”, explica Chambers a Infobae. El experto advierte que entre los puntos fuertes del grupo se encuentra su accesibilidad en diversas plataformas de redes sociales cifradas, además de la oferta de un acompañamiento individual para la preparación de ataques. “El hecho de que durante el reciente arresto de Teles Rosa se haya encontrado un artefacto explosivo es muy preocupante, ya que otros simpatizantes brasileños del Estado Islámico habían señalado anteriormente en la red dificultades para fabricar explosivos debido a la escasa disponibilidad de precursores”.

Símbolo del grupo Comando860

En realidad, materiales como el nitrato de amonio y el nitrato de urea se utilizan ampliamente en Brasil en la producción de fertilizantes y se comercializan libremente en el país, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la venta del nitrato de amonio está controlada. El elevado poder destructivo especialmente de esta substancia ya ha causado tragedias como la ocurrida en el puerto de Beirut, en Líbano, en agosto de 2020, cuando más de 240 personas murieron en la explosión de un almacén que contenía casi tres toneladas de la sustancia. En Brasil, su uso ilícito se ha registrado sobre todo en los asaltos conocidos como “Nuevo Cangaço”, es decir, ataques fuertemente armados a sucursales bancarias en el interior del país, en los que se utilizan vehículos como barricadas improvisadas para impedir el acceso al lugar del robo y se hacen explotar los cajeros automáticos con nitrato de amonio.

En cuanto al número de jóvenes radicalizados en línea, en los últimos dos años ha aumentado no solo en Brasil, sino en toda América Latina. En marzo del año pasado, en la periferia de San Pablo, fue arrestado Matheus De Aguiar Avelino. Según la investigación, quería cometer un atentado suicida contra una sede de la Policía Federal: “Espero tener una muerte muy violenta, como la de un mártir”, había escrito en un diario que luego fue hallado por los investigadores. En julio de 2024, Fabio Samuel da Costa Oliveira, hoy de 21 años, fue condenado a siete años de prisión por terrorismo. Además de reclutar a menores en línea dispuestos a comprar armas, planeaba atentados contra el consulado de Israel en San Pablo. En Uruguay también fue detenido un adolescente de 14 años después de haber publicado en TechHaven un vídeo en el que amenazaba con un atentado contra la sinagoga de Montevideo.

En los últimos dos años aumentó el número de jóvenes radicalizados por ISIS en América Latina

“El aumento de jóvenes latinoamericanos que apoyan al Estado Islámico puede atribuirse en parte a los mismos factores observados a nivel global, como la rabia por el estado del mundo, el sentimiento de impotencia y el aislamiento en la vida real y digital, por mencionar solo algunos”. Según el experto, “los contenidos del Estado Islámico y las redes de simpatizantes no son difíciles de encontrar en las principales plataformas de redes sociales, pero la confidencialidad de los procesos judiciales contra estos jóvenes detenidos hace que los factores específicos de su radicalización no se conozcan actualmente”. Los jóvenes arrestados hasta ahora en Brasil, incluidos los de la operación Hashtag, que en 2016 desarticuló una red que planeaba atentados durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, proceden todos de clases sociales bajas y con escaso acceso a la educación. “El seguimiento continuo de las plataformas más seguras, junto con una mayor presión para moderar los contenidos terroristas en los sitios más accesibles y populares, son pasos fundamentales para contener la ola de radicalización en línea. Esto es aún más relevante en lo que respecta a la difusión de guías para la fabricación de explosivos”, explica Chambers. “El problema principal es que la solución de fondo para contener esta ola no está en internet, sino en el mundo real, donde existen los factores estructurales que han empujado a estos individuos hacia la radicalización”, concluye el experto.