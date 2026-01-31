América Latina

El régimen cubano realizó ejercicios militares en medio de las tensiones con Estados Unidos

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, expresó que “las palabras ‘rendición’ y ‘derrota’ están borradas”

Guardar
Soldados cubanos en plenos ejercicios
Soldados cubanos en plenos ejercicios militares (Roberto Morales en X)

Las autoridades del régimen cubano anunciaron este sábado la “multiplicación de las actividades de defensa” en todo el país, como parte de la “preparación combativa” ante una potencial agresión militar de Estados Unidos.

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, expresó en redes sociales: “Se multiplican las actividades de la defensa en todo el país. La guerra de todo el pueblo es nuestra doctrina estratégica y las palabras ‘rendición’ y ‘derrota’ están borradas”.

El dictador Miguel Díaz-Canel supervisó
El dictador Miguel Díaz-Canel supervisó los ejercicios (Roberto Morales en X)

Morales acompañó su mensaje con imágenes de ejercicios militares, en las que el dictador Miguel Díaz-Canel aparece con uniforme verde junto a lo que parecen ser misiles.

Tanto Díaz-Canel como otros altos mandos militares han realizado estas prácticas durante cuatro sábados consecutivos, tras la captura de Nicolás Maduro ocurrida luego de la intervención estadounidense el pasado 3 de enero.

Ejercicios militares en Cuba (Roberto
Ejercicios militares en Cuba (Roberto Morales en X)

Los ejercicios incluyen ensayos de emboscadas, entrenamiento para la colocación de minas, protección a la población y clases en áreas como sanidad militar y defensa contra armas de exterminio en masa.

El Consejo de Defensa Nacional aprobó hace dos semanas los “planes y medidas” que habilitan el “Estado de Guerra”, aunque los medios estatales no detallaron en qué consisten.

Tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela, el régimen cubano intensificó el enfrentamiento verbal con Washington. Durante un acto en homenaje a militares fallecidos en Caracas, Díaz-Canel afirmó: “No hay rendición ni claudicación posible” ante un posible ataque estadounidense.

Imágenes que publicó Roberto Morales
Imágenes que publicó Roberto Morales (Roberto Morales en X)

José Daniel Ferrer pidió una transición “urgente” hacia la democracia

Por su parte, el líder opositor José Daniel Ferrer dijo que la crisis en Cuba, definida por una combinación de represión política, desplome económico y una severa emergencia social, alzancó niveles “insostenibles”.

El disidente, quien se encuentra en el exilio tras haber sido un preso político, remarcó la urgencia de una transición democrática; y señaló: “Cuba no puede esperar más, el pueblo merece libertad”.

Ferrer ilustró el contexto con inquietud y subrayó el deterioro de la calidad de vida y la falta de respuesta institucional adecuada. “La situación de Cuba es insostenible”, reiteró, al describir que el país vive “la crisis más profunda de su historia contemporánea, marcada por una combinación devastadora de represión política, miseria económica y desesperanza social”. Insistió en que es “impostergable iniciar una transición urgente hacia la democracia: no violenta, organizada, lo menos traumática posible, pero rápida”.

Quienes denuncian la situación se enfrentan de forma constante a la represión, según expresó Ferrer. “Cada vez que una voz se levanta para reclamar derechos y libertades, el régimen responde con represión: detenciones arbitrarias, golpizas, allanamientos de viviendas y encarcelamientos en las peores prisiones del continente”. Añadió que “los presos políticos son sometidos a torturas, condiciones de insalubridad extrema y tratos crueles e inhumanos”.

El disidente cubano José Daniel
El disidente cubano José Daniel Ferrer (AP Foto/Marta Lavandier)

Luego detalló que varios detenidos perdieron la vida: “En los últimos años, una decena de prisioneros políticos ha muerto bajo custodia del régimen”, enfatizó.

Al plantear las posibilidades de cambio, Ferrer defendió dos caminos. “La primera alternativa, la más justa y correcta para cualquier cubano comprometido con su país, es una transición no violenta a la democracia, lo más rápida posible. Sin embargo, la tiranía se niega sistemáticamente”. Explicó que el régimen “hace todo lo que está a su alcance para conservar el poder, mantener el control absoluto sobre la población y prolongar un sistema que oprime y empobrece al pueblo”.

Si la vía pacífica continúa bloqueada, Ferrer señaló una segunda opción: “Surge una segunda opción legítima: una acción internacional quirúrgica, liderada por Estados Unidos, la única nación con capacidad real para actuar con rapidez y determinación en defensa de la libertad”. Matizó que no se trataría de una invasión, sino de una “operación precisa orientada a desmontar la cúpula represiva y facilitar un proceso de transición democrática”.

Temas Relacionados

Cubaactividades de defensaMiguel Díaz-CanelÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

República Dominicana declara alerta verde en cinco provincias por lluvias asociadas a vaguada

Las previsiones meteorológicas anticipan un clima más frío, acompañado de episodios de lluvias localmente intensas y advertencias por nieblas en zonas elevadas y valles interiores durante la noche y madrugada

República Dominicana declara alerta verde

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

En diálogo con Infobae, el investigador de la ONG Rolando Cartaya analizó la situación del país tras la reciente orden ejecutiva del presidente de EEUU, Donald Trump, que impone aranceles a las naciones que abastecen de petróleo a la isla

El Observatorio Cubano de Conflictos

José Daniel Ferrer pidió una transición “urgente” hacia la democracia: “Cuba no puede esperar más”

El líder disidente puntualizó a Infobae la necesidad de una mayor presión internacional frente a un régimen que busca “prolongar un sistema que oprime y empobrece al pueblo”

José Daniel Ferrer pidió una

Obispos cubanos exigieron al régimen “cambios urgentes” en medio de la grave crisis humanitaria: “No podemos seguir así”

A través de un comunicado difundido este sábado, los prelados alertan sobre el riesgo real de que se produzca un caos social y episodios de violencia debido al deterioro de las condiciones de vida en la isla

Obispos cubanos exigieron al régimen

Cortes de luz, hambre y represión: el drama humanitario del pueblo cubano que pone a la dictadura al borde del colapso

La isla enfrenta un deterioro acelerado de sus servicios básicos, una crisis energética crónica, mientras crece la tensión con EEUU tras una orden de Trump de sancionar a quienes abastezcan de combustible al régimen

Cortes de luz, hambre y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Este es el enlace para ver en vivo el concierto homenaje a Yeison Jiménez en el Campín

La nueva estrategia de Juan Carlos Pinzón: pide a los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella que voten por él en la Gran Consulta por Colombia

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: manifestantes que llegaron desde División del Norte se han situado en Los Pinos

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

INFOBAE AMÉRICA
El centrocampista Leon Goretzka dejará

El centrocampista Leon Goretzka dejará el Bayern a final de temporada y no en este mercado invernal

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Guterres alerta del riesgo de "un conflicto más amplio" tras la última escalada de las hostilidades en Tigray

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

ENTRETENIMIENTO

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”