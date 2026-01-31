El régimen cubano realizó ejercicios militares en medio de las tensiones con Estados Unidos

Soldados cubanos en plenos ejercicios militares (Roberto Morales en X)

Las autoridades del régimen cubano anunciaron este sábado la “multiplicación de las actividades de defensa” en todo el país, como parte de la “preparación combativa” ante una potencial agresión militar de Estados Unidos.

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, expresó en redes sociales: “Se multiplican las actividades de la defensa en todo el país. La guerra de todo el pueblo es nuestra doctrina estratégica y las palabras ‘rendición’ y ‘derrota’ están borradas”.

El dictador Miguel Díaz-Canel supervisó los ejercicios (Roberto Morales en X)

Morales acompañó su mensaje con imágenes de ejercicios militares, en las que el dictador Miguel Díaz-Canel aparece con uniforme verde junto a lo que parecen ser misiles.

Tanto Díaz-Canel como otros altos mandos militares han realizado estas prácticas durante cuatro sábados consecutivos, tras la captura de Nicolás Maduro ocurrida luego de la intervención estadounidense el pasado 3 de enero.

Ejercicios militares en Cuba (Roberto Morales en X)

Los ejercicios incluyen ensayos de emboscadas, entrenamiento para la colocación de minas, protección a la población y clases en áreas como sanidad militar y defensa contra armas de exterminio en masa.

El Consejo de Defensa Nacional aprobó hace dos semanas los “planes y medidas” que habilitan el “Estado de Guerra”, aunque los medios estatales no detallaron en qué consisten.

Tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela, el régimen cubano intensificó el enfrentamiento verbal con Washington. Durante un acto en homenaje a militares fallecidos en Caracas, Díaz-Canel afirmó: “No hay rendición ni claudicación posible” ante un posible ataque estadounidense.

Imágenes que publicó Roberto Morales (Roberto Morales en X)

José Daniel Ferrer pidió una transición “urgente” hacia la democracia

Por su parte, el líder opositor José Daniel Ferrer dijo que la crisis en Cuba, definida por una combinación de represión política, desplome económico y una severa emergencia social, alzancó niveles “insostenibles”.

El disidente, quien se encuentra en el exilio tras haber sido un preso político, remarcó la urgencia de una transición democrática; y señaló: “Cuba no puede esperar más, el pueblo merece libertad”.

Ferrer ilustró el contexto con inquietud y subrayó el deterioro de la calidad de vida y la falta de respuesta institucional adecuada. “La situación de Cuba es insostenible”, reiteró, al describir que el país vive “la crisis más profunda de su historia contemporánea, marcada por una combinación devastadora de represión política, miseria económica y desesperanza social”. Insistió en que es “impostergable iniciar una transición urgente hacia la democracia: no violenta, organizada, lo menos traumática posible, pero rápida”.

Quienes denuncian la situación se enfrentan de forma constante a la represión, según expresó Ferrer. “Cada vez que una voz se levanta para reclamar derechos y libertades, el régimen responde con represión: detenciones arbitrarias, golpizas, allanamientos de viviendas y encarcelamientos en las peores prisiones del continente”. Añadió que “los presos políticos son sometidos a torturas, condiciones de insalubridad extrema y tratos crueles e inhumanos”.

El disidente cubano José Daniel Ferrer (AP Foto/Marta Lavandier)

Luego detalló que varios detenidos perdieron la vida: “En los últimos años, una decena de prisioneros políticos ha muerto bajo custodia del régimen”, enfatizó.

Al plantear las posibilidades de cambio, Ferrer defendió dos caminos. “La primera alternativa, la más justa y correcta para cualquier cubano comprometido con su país, es una transición no violenta a la democracia, lo más rápida posible. Sin embargo, la tiranía se niega sistemáticamente”. Explicó que el régimen “hace todo lo que está a su alcance para conservar el poder, mantener el control absoluto sobre la población y prolongar un sistema que oprime y empobrece al pueblo”.

Si la vía pacífica continúa bloqueada, Ferrer señaló una segunda opción: “Surge una segunda opción legítima: una acción internacional quirúrgica, liderada por Estados Unidos, la única nación con capacidad real para actuar con rapidez y determinación en defensa de la libertad”. Matizó que no se trataría de una invasión, sino de una “operación precisa orientada a desmontar la cúpula represiva y facilitar un proceso de transición democrática”.