Paraguay afirmó que trabajará en “estrecha colaboración” con el presidente hondureño, Nasry Asfura

El presidente de Paraguay, Santiago Peña

El Gobierno de Paraguay felicitó este miércoles a Nasry “Tito” Asfura tras su toma de posesión como presidente de Honduras y manifestó que están “listos” para cooperar en “estrecha colaboración” en una agenda bilateral de beneficio mutuo.

“El Paraguay felicita a Nasry Asfura por su asunción como presidente electo de Honduras”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo en un comunicado.

“Estamos listos para trabajar en estrecha colaboración definiendo una agenda bilateral en beneficio de nuestros países, en base a los valores compartidos de libertad, democracia y Estado de derecho”, añadió la Cancillería.

El líder del conservador Partido Nacional asumió la presidencia de Honduras el martes, para el período 2026-2030, en reemplazo de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Castro no reconoció a Asfura como nuevo mandatario, alegando que existió “fraude” en los comicios generales del 30 de noviembre, aunque el lunes le deseó “suerte”.

Nasry Asfura asumió el martes la Presidencia de Honduras (REUTERS/Fredy Rodríguez)

La investidura del nuevo presidente se realizó en el Parlamento hondureño, en una ceremonia sobria, sin la presencia de presidentes ni jefes de Estado de otros países, debido a razones de “austeridad”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, conversó con Asfura el pasado 25 de diciembre y le transmitió su intención de trabajar juntos “en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero”.

El nuevo gobierno hondureño cuenta con el respaldo expreso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien solicitó votar por Asfura en noviembre, con la expectativa de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

En otro orden, y ya en el plano interno, Asfura asumirá la titularidad de la Secretaría de Salud, con el respaldo de sus tres designados presidenciales (vicepresidentes), informó este miércoles el ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta.

El nuevo gabinete de Honduras

“La cabeza ministerial de la Secretaría de Salud la llevará el propio presidente Nasry Asfura, con un equipo conformado por sus designados presidenciales”, subrayó Argueta en una comparecencia de prensa en la Casa Presidencial.

Agregó que el equipo de apoyo directo estará integrado por los vicepresidentes María Antonieta Mejía, quien coordinará los procesos legislativos y normativos; Carlos Flores, quien servirá de enlace con el gremio médico; y Diana Herrera, encargada de la seguridad alimentaria y la relación con la empresa privada.

Asfura se comprometió a eliminar la mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales estatales.

La decisión del Ejecutivo de intervenir directamente en el área sanitaria responde a una crisis que mantiene en vilo a entre 13.000 y 15.000 pacientes, quienes integran la lista de espera para una cirugía en el sistema público, según estimaciones del sector salud.