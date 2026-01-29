América Latina

Las exportaciones brasileñas de café soluble cayeron más de un 10% por los aranceles de Donald Trump

Pasaron de 4,13 millones de sacos en 2024 a 3,69 millones el año pasado

Granos de café preparados en
Granos de café preparados en una plantación de Braganca Paulista, Brasil, el lunes 4 de agosto de 2025 (AP Foto/Andre Penner)

Las exportaciones brasileñas de café soluble registraron en 2025 una baja del 10,6% respecto al récord de 2024. El descenso responde a los aranceles adicionales del 50% impuestos por Estados Unidos el año pasado, según informó la Asociación Brasileña de la Industria de Café Soluble (ABICS).

El informe anual de la entidad señala que las exportaciones de café instantáneo pasaron de 4,13 millones de sacos (de 60 kilos) en 2024 a 3,69 millones de sacos en 2025.

A pesar de la caída en volumen, los ingresos de los exportadores aumentaron un 14,4%, de 960,9 millones de dólares en 2024 a 1.099 millones de dólares en 2025, impulsados por el alza de los precios internacionales del grano.

Brasil se mantiene como el mayor productor y exportador global tanto de café en grano como de café instantáneo.

Estadísticas recientes señalan que los exportadores de café en grano alcanzaron ingresos históricos de 15.586 millones de dólares en el último año, un 24,1% más que en 2024, pese a un retroceso del 20,8% en el volumen exportado, que fue de 40 millones de sacos.

Una vista de dron muestra
Una vista de dron muestra a un trabajador revisando sacos con granos de café en un almacén de una cooperativa de agricultores en Franca, Brasil (REUTERS/Joel Silva)

El descenso en las exportaciones de café soluble se atribuye a la “guerra arancelaria” iniciada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que impuso un arancel adicional del 50% al producto brasileño, lo que encareció los envíos hacia el principal mercado consumidor.

Según la ABICS, este arancel, vigente desde agosto, generó una caída del 40% en las exportaciones en los cinco meses posteriores a su implementación y del 28,2% en el acumulado de 2025.

Aunque Estados Unidos se mantuvo como principal destino del café soluble brasileño, el volumen exportado a ese país bajó de 777.401 sacos en 2024 a 558.470 sacos en 2025.

Otros mercados relevantes fueron Argentina (291.919 sacos, +40,2%), Rusia (278.050 sacos, +9,8%) y Polonia (215.415 sacos, +7,2%).

El director de la ABICS, Aguinaldo Lima, explicó que, frente a la reducción de envíos a Estados Unidos, la industria buscó nuevos mercados, con crecimientos destacados en Colombia (+178,2%), Estonia (+36,8%) y Perú (+17,4%) en 2025.

