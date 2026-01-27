El líder de NVIDIA en América Latina: “Los gobiernos deben despertar y ser más ágiles”

Marcio Aguiar, director de la División Enterprise de NVIDIA para América Latina (Nvidia)

Marcio Aguiar lleva años al frente de NVIDIA en América Latina y ha visto de cerca cómo la compañía pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en el epicentro de la revolución de la inteligencia artificial. Cuando él comenzó en la compañía, valía unos 10.000 millones de dólares. Hoy vale 4,5 billones y sus chips son el recurso más codiciado por gobiernos y corporaciones de todo el mundo.

En entrevista con Infobae, Aguiar trazó un diagnóstico sobre lo que necesita América Latina para subirse a esa ola. Su mensaje central es claro: la región tiene condiciones favorables, pero le falta velocidad política. “Los líderes deberían despertarse y decir: tenemos todo lo que necesitan las grandes corporaciones. Tenemos que ser más ágiles, tener una visión mucho más estratégica”, advirtió.

El punto de partida, según Aguiar, es la infraestructura. Las aplicaciones de inteligencia artificial requieren un poder de cómputo que una computadora común no puede ofrecer: hacen falta miles de GPUs —las unidades de procesamiento que NVIDIA fabrica— trabajando en paralelo para procesar los volúmenes de datos que alimentan estos sistemas. NVIDIA llama a estos centros de datos especializados “AI Factories”, fábricas de inteligencia artificial. “Sin un data center con miles de GPUs, nada va a pasar”, sentenció Aguiar. “Es el primer pilar. Los científicos ya tienen las aplicaciones, que en su mayoría son open source, pero hoy no tienen dónde correrlas”.

FOTO DE ARCHIVO: Un logotipo de NVIDIA y una placa madre de computadora aparecen en esta ilustración tomada el 25 de agosto de 2025 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

América Latina está empezando a moverse en esa dirección. Aguiar detalló que NVIDIA trabaja actualmente en cuatro proyectos de data centers en Chile, ocho en Brasil —pendientes de un plan de reducción impositiva—, tres en México y uno en El Salvador. Uruguay, agregó, está en etapa de discusiones iniciales. Pero la compañía no avala cualquier iniciativa. “Trabajamos mucho con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene visibilidad sobre las necesidades de inversión en la región. Nos interesa que un país tenga infraestructura, pero sobre todo que saque provecho real de esa inversión y no lo haga solo por política”, explicó. Y añadió: “Decir ‘tengo la computadora más grande de Argentina’ está bien, pero ¿qué van a hacer con eso? Porque esa computadora, si no está haciendo nada, en seis meses ya está vieja”.

De los más de 310.000 desarrolladores que NVIDIA tiene registrados en la región, 132.000 están en Brasil, el país con el ecosistema más maduro y el mejor sistema eléctrico de América Latina. Sin embargo, enfrenta un obstáculo mayor: los impuestos de importación pueden llegar al 60 o 70 por ciento. “Eso inhibe mucho a quien quiere invertir”, reconoció Aguiar. El gobierno de Lula anunció un plan llamado Redata para reducir esa carga a quienes inviertan en data centers, pero aún no se ha implementado. México, por su parte, se beneficia de su cercanía con Estados Unidos y del acuerdo comercial con ese país y Canadá. “Las empresas estadounidenses se sienten más seguras ahí”, dijo Aguiar. “Pero les gustaría también estar en Brasil, porque el ecosistema ya está listo”.

Argentina aparece en el radar por su potencial: la Patagonia ofrece un clima frío que reduce los costos de refrigeración de estas instalaciones, y la región tiene recursos hídricos y eólicos que podrían desarrollarse. Aguiar mencionó que la cercanía entre el presidente Javier Milei y Donald Trump ha generado interés del lado estadounidense. “Las compañías estadounidenses están mirando a Argentina como un posible destino para sus data centers”, dijo.

FOTO DE ARCHIVO: Los servidores del centro de datos y los componentes que contienen los chips de inteligencia artificial más nuevos de Nvidia se ven en exhibición en la conferencia de desarrolladores de software GTC de la compañía en San José, California, EEUU, el 19 de marzo de 2025 (REUTERS/Stephen Nellis/Foto de archivo)

En ese contexto se inscribe el proyecto Stargate. Fue anunciado en octubre por OpenAI y Sur Energy con una inversión proyectada de 25.000 millones de dólares, y NVIDIA figuraría como socio tecnológico. Pero Aguiar aclaró los límites del involucramiento de su empresa: “Ese es un proyecto de OpenAI, no una iniciativa de NVIDIA. Nosotros somos socios tecnológicos en todo lo vinculado a inteligencia artificial, pero Stargate es de ellos”. Sobre el estado actual, fue cauto: “Lo que hemos escuchado es que OpenAI tiene ideas, está hablando con varios gobiernos porque hay abundancia de tierra y energía en nuestros países. Sur Energy probablemente pondrá la infraestructura para que OpenAI traiga las computadoras, y ojalá que venga con NVIDIA”. Y reconoció: “Los valores son muy altos para Argentina. Nunca tuvimos un anuncio de inversión así. Y lo mismo pasa en Brasil: hay muchos anuncios de grandes data centers, pero todavía no salieron del papel”.

Más allá de la infraestructura, Aguiar subrayó que los países necesitan marcos regulatorios que protejan la soberanía de los datos. “Es imprescindible que un gobierno tenga control de los datos que van a ser procesados en su país”, dijo. “Los países empiezan a entender que es importantísimo tener una infraestructura local, manejada por sus ministerios, como algo de defensa”.

La conversación también tocó el conflicto entre Estados Unidos y China, que afecta directamente a NVIDIA. Desde el gobierno de Joe Biden —y continuado por Donald Trump— Washington restringió la venta de chips avanzados al gigante asiático, lo que impactó los números de la compañía. Aguiar describió una estrategia de adaptación: “Nunca desarrollamos nuestro negocio pensando que íbamos a estar en el medio de una guerra geopolítica. Pero otros países despertaron a la necesidad de tener su propia infraestructura, y eso compensó mucho la pérdida que tuvimos con China”.

FOTO DE ARCHIVO: Un técnico trabaja en un centro de datos de inteligencia artificial de Amazon Web Services en New Carlisle, Indiana, EEUU, el 2 de octubre de 2025 (REUTERS/Noah Berger para AWS/Foto de archivo)

La postura actual de NVIDIA es no contar con el mercado chino en sus proyecciones. “Internamente decimos: no vamos a vender. Si vendemos, es lucro, pero no está en nuestro plan”, explicó. ¿Puede China desarrollar una alternativa a los chips de NVIDIA? “Por supuesto, pero va a tardar mucho”, respondió. “Desarrollar un chip no es el tema. El tema es desarrollar un ecosistema: software, desarrolladores, startups, arquitecturas. Muchas compañías pueden hacer un chip, pero ¿qué vas a procesar con él?”.

Ante la pregunta de si NVIDIA se percibe a sí misma como un actor geopolítico, Aguiar fue tajante: “Siempre somos una empresa tecnológica, no entramos en política. Nunca. Queremos elevar el valor de los países y las organizaciones, pero jamás meternos en el tema político”.

Algunos analistas hablan de una burbuja en torno a NVIDIA; otros proyectan que la compañía podría duplicar su valor en dos años. Aguiar desestimó las alarmas: “A la gente le gusta el drama. Nosotros estamos apenas empezando. Hay muchas compañías que todavía no adoptaron los conceptos de inteligencia artificial o no entendieron cómo puede ayudarles. Nuestro trabajo es mostrarles el valor”.