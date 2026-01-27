Bomberos uruguayos fueron recibidos en Chile para hacer frente a los mega incendios forestales

Bomberos uruguayos en Chile

Un contingente de 31 bomberos uruguayos está en Chile, que vive un estado de catástrofe por la serie de incendios forestales que mantiene a varias regiones bajo condiciones de alerta máxima. La misión, coordinada entre organismos de ambos países, se extenderá hasta el 31 de enero.

En los primeros días, la delegación uruguaya realizó tareas en la región de Biobío, que incluyeron planificación de tareas asignadas, reconocimiento de la topografía y ataques indirectos al fuego, mediante la construcción de cortafuegos con herramientas manuales. Fue una tarea realizada en conjunto con las Brigadas Forestales Chilenas.

“Nuestra tarea es expandir y mejorar las líneas por el personal antes de nuestra llegada”, relató Gonzalo Peralta, un bombero uruguayo ayudante de la delegación.

Para el domingo, en tanto, estaba previsto continuar con actividades similares. El lunes, en cambio, los bomberos uruguayos se desplazarían a otra zona afectada.

Los bomberos uruguayos partieron el viernes 23 en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya. Esta es la tercera misión de cooperación realizada en Chile, tras las experiencias de 2012 y 2014.

La intervención fue autorizada por el presidente uruguayo Yamandú Orsi y responde a una solicitud formal del gobierno chileno. “Gracias Uruguay”, escribió el mandatario trasandino en la red social X.

La semana pasada, fue el presidente Orsi quien anunció en una rueda de prensa que se estaría concretando esta ayuda. Expresó que la selección sería “por temas de salud o estado físico”, y aseguró que influirían también “múltiples variables”.

“Esto no es la primera vez que ocurre. Ya Uruguay envió efectivos de Bomberos a la misma nación en otras circunstancias o en circunstancias parecidas, donde la experiencia de trabajo fue muy ardua, pero, así como es ardua, también es enriquecedora para lo que es el trabajo de esta gente que es profesional del fuego”, dijo Orsi en una declaración que emitió ante los medios.

“Acá lo que nos piden es apoyo humano, ¿por qué? Porque hay zonas donde no entras con máquina, se entra a pie y se trabaja ahí a pie, y el trabajo individual de gente entendida para ellos es fundamental”, expresó.

El mandatario uruguayo dijo que no habló con su par chileno sobre este tema y señaló que, en cambio, la ayuda se gestionó a través de las cancillerías.

“Preferimos hacerlo rápido así, y después hablaremos con ellos para ver cómo sigue la cosa, que por lo que tengo entendido es complicado”, afirmó.

Orsi dijo en su declaración que no identificaron a ningún uruguayo en las regiones de incendios.

Hasta el momento son 21 las víctimas mortales de los incendios en Chile. En la última semana, el fuego calcinó más de 64.000 hectáreas y llevó a la detención de una decena de personas.

Bomberos combaten un incendio en una casa mientras los fuegos forestales arden en Lirquén, Chile, el 18 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

Las cifras de la Fiscalía coinciden con el balance oficial presentado por el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), que da cuenta de 21 personas fallecidas a nivel nacional, 20.568 afectados y 2.707 viviendas destruidas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde sigue vigente la alerta roja.

En cuanto a la labor policial, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó en rueda de prensa que hay once personas detenidas por diversas infracciones o delitos vinculados a los incendios. Cuatro de estos detenidos enfrentan cargos por el delito de provocar incendios y fueron arrestados en la localidad de Perquenco, en la región de La Araucanía.

Durante los operativos, las autoridades incautaron combustible y acelerantes, elementos clave para la generación o intensificación de los focos de fuego. La Fiscalía solicitó la ampliación del plazo de detención para los implicados y ya se presentó una querella formal contra ellos.