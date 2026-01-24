El 26.4% de los hogares salvadoreños depende de remesas, con envíos mensuales promedio de $424.7 por remitente

La mayoría de los ingresos que se envían del exterior- para nueve de cada diez familias- es usado para consumo.

El flujo de remesas familiares enviadas por la población salvadoreña en Estados Unidos no sólo sostiene a millones de hogares en El Salvador, sino que además impulsa la economía nacional, con un volumen que en 2024 alcanzó US$8,479,7 millones, equivalentes al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Esta es una de las principales conclusiones reveladas por la octava edición de la encuesta sociodemográfica y económica realizada por el Banco Central de Reserva, BCR, que traza el perfil de los migrantes salvadoreños, sus ingresos y la dinámica de los envíos.

El estudio revela que 1.5 millones de personas nacidas en El Salvador residen en Estados Unidos, y de ellas, aproximadamente 1,4 millones son mayores de 18 años. Más del 86% de esa población envía algún tipo de remesa—ya sea periódica, en especie, en efectivo o a través de canales digitales—generando un entramado económico y social transnacional.

Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, el 26.4% de los hogares en El Salvador reciben remesas, una cifra que da cuenta del carácter estructural de estos ingresos familiares.

Mujeres las que más envían y principal ciudad emisora es California

La encuesta, basada en entrevistas cara a cara a 1,392 personas en 21 estados, refleja que el 79.4% de los remitentes tienen entre 28 y 57 años, con una edad promedio de 45 años, y que el género femenino se ha consolidado como actor relevante en los envíos.

El nivel educativo marca diferencias: solo el 9.5% de los hombres y el 11.1% de las mujeres remitentes alcanzaron estudios superiores.

En términos geográficos, la comunidad salvadoreña se concentra principalmente en California, Texas, Maryland, Nueva York y Virginia, estados que concentran el 83% de los remitentes.

Esta dispersión territorial tiene un correlato en la distribución de las remesas: la mayor parte va dirigida a San Salvador, Santa Ana y San Miguel, replicando los puntos de origen de la migración.

El impacto económico es tangible: el ingreso mensual promedio de los remitentes se sitúa en US$4,692, y destinan, en promedio, 13.3% de sus ingresos mensuales a remesas familiares.

Esta proporción puede parecer modesta, pero, en conjunto, equivale a US$3,840.7 millones mensuales generados por migrantes, de los cuales US$424.7 es el promedio mensual remitido por persona.

El flujo de remesas desde el exterior, con datos hasta noviembre de 2025, superó los 9,000 millones de dólares.

La participación laboral es alta: nueve de cada diez remitentes perciben ingresos, fundamentalmente derivados de trabajos en construcción, limpieza y restaurantes. Además, el 28.8% de los migrantes salvadoreños declara poseer un negocio propio en sectores como reparación, comercio y servicios.

Predomina situación migratoria regular

La cuestión migratoria define la vida de los remitentes. Solo el 53.4% cuenta con un estatus migratorio regular (como residencia, ciudadanía, o beneficios como el TPS—Estatus de Protección Temporal), mientras que el 42.5% permanece en situación irregular.

El estatus migratorio también influye en el volumen de la remesa: quienes están indocumentados suelen enviar US$455.2 en promedio al mes, contra US$412,6 enviados por quienes tienen un permiso de trabajo.

En la relación con El Salvador, la red de dependientes no se limita al país de origen: en promedio, los remitentes tienen 1.8 dependientes en Estados Unidos y 4.2 personas dependientes en total, sumando ambos territorios.

Además, el 27.3% señala que la remesa es la única fuente de ingresos del hogar receptor, mientras otro 15.7% la define como la fuente principal.

Mayoría es usada para consumo

El uso de la remesa es variado, pero el 91.7% de los remitentes cita el consumo y manutención como finalidad principal, seguido por gastos médicos, educación y ahorros. La frecuencia del envío es elevada: el 86.5% realiza al menos un envío mensual.

Aunque sigue predominando el cobro en efectivo, también crece el uso de otros canales.

El cambio tecnológico es uno de los hallazgos centrales de la encuesta: el 17.3% de los remitentes utiliza aplicaciones o sitios web para transferencias, desplazando progresivamente a las tradicionales remesadoras.

Plataformas digitales y billeteras de criptomonedas ya forman parte del repertorio de opciones, con una adopción creciente tanto entre hombres como entre mujeres.

El fenómeno del turismo migratorio también gana fuerza. El 16,4% de los salvadoreños en Estados Unidos visitó El Salvador en 2023, y, de ese grupo, el 62% dejó remesas en su visita, con un promedio de US$861.2 en 2024, cifra que representa un aumento del 4.5% respecto al año anterior.

Las remesas en efectivo representan el 3.9% del total remitido, y han crecido 44.5% desde 2022, impulsadas principalmente por quienes visitan el país y entregan dinero en mano. El canal más frecuente sigue siendo el envío a través de familiares o amigos viajeros.

También destacan las remesas ocasionales o de envíos especiales: en 2023, 431,891 personas realizaron este tipo de envíos, destinados principalmente a la compra o mejora de vivienda y tratamientos médicos, en montos significativamente más altos—hasta US$8.725,5 anuales en el caso de inversiones inmobiliarias.

En cuanto a las remesas en especie, el 26.9% de la población envió bienes o servicios a sus familiares, totalizando US$299.5 millones en ese rubro. La modalidad más frecuente consiste en la compra en supermercados y tiendas de El Salvador, aprovechando canales digitales e intermediarios.