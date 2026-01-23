América Latina

Ecuador y Colombia abrieron un canal diplomático para frenar la escalada de aranceles

Bogotá propuso una reunión ministerial en Ipiales para el 25 de enero tras rechazar la tasa del 30% impuesta por Quito

Guardar
Daniel Noboa y Gustavo Petro.
Daniel Noboa y Gustavo Petro. EFE/ Presidencia De Ecuador

Ecuador y Colombia comenzaron a explorar una salida diplomática para contener la escalada comercial desencadenada por la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, anunciada para entrar en vigencia el 1 de febrero. En Bogotá, la Cancillería colombiana formalizó su rechazo mediante una nota verbal y planteó instalar una mesa binacional de alto nivel en frontera, mientras que la Cancillería ecuatoriana dejó abierta la posibilidad de una cita, pero en una fecha distinta aún no confirmada.

De acuerdo con la nota diplomática colombiana fechada en Bogotá el 21 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo que la medida ecuatoriana es unilateral y “contraria” al marco normativo de la Comunidad Andina (CAN).

En ese documento, Colombia recordó que ambos países, según su postura, mantienen una cooperación “estrecha e histórica” contra el crimen organizado y mencionó acciones adoptadas en el marco del Plan de Acción Resolutivo asociado a decisiones andinas, como argumento para desvirtuar la justificación de seguridad esgrimida por Quito. La cancillería colombiana advirtió además que un gravamen de esa naturaleza resultaría incompatible con obligaciones asumidas en los mecanismos de integración regional y con el principio de libre comercio intracomunitario que rige en la CAN.

Con este mensaje, el secretario
Con este mensaje, el secretario de la Comunidad Andina de Naciones, se pronunció frente a la crisis entre Ecuador y Colombia, Gonzalo Gutiérrez Reinel, busca apaciguar la crisis entre Ecuador y Colombia - crédito suministrada a Infobae Colombia

En ese mismo intercambio formal, Colombia propuso “adelantar una reunión, a nivel ministerial”, entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de ambos países el domingo 25 de enero, en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, con hora y lugar por confirmar. El objetivo explícito, según la nota, sería alcanzar una “resolución amistosa” y evitar que se consoliden represalias comerciales.

La búsqueda de una reunión ocurre en paralelo a una rápida escalada. Colombia anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador y, posteriormente, adelantó la imposición de un arancel del 30% a un grupo de productos ecuatorianos como respuesta a la decisión de Quito. En la frontera, el anuncio de gravámenes bilaterales desató una carrera logística para movilizar mercancías antes de la fecha de entrada en vigor, con congestión en los pasos fronterizos y mayores costos de transporte, según crónicas desde la zona.

En este escenario, la Comunidad Andina intervino con un llamado público a la contención. En un comunicado del Secretario General de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, fechado en Lima el 22 de enero de 2026 (captura adjunta), el organismo informó que remitió comunicaciones a los presidentes de ambos países solicitando la postergación de las medidas anunciadas y ofreciendo su apoyo para un “diálogo estrecho” que permita tramitar las preocupaciones de las dos partes, subrayando la integración regional como eje para proteger el bienestar de los ciudadanos andinos. Medios ecuatorianos también reportaron este pedido de postergación y la disposición del bloque para facilitar el acercamiento.

La Canciller del Ecuador, Gabriela
La Canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. REUTERS/Kylie Cooper

Aunque Colombia planteó una fecha concreta para el encuentro en Ipiales, la respuesta ecuatoriana no se alineó inmediatamente con ese calendario. Desde Davos, la Canciller, Gabriela Sommerfeld, indicó que la reunión podría concretarse más bien la semana subsiguiente a la fecha propuesta por Bogotá.

Lo que ocurra en los próximos días será determinante para dos frentes: el comercial, por el impacto directo en cadenas de suministro, transporte y precios; y el político-diplomático, por el precedente que podría sentar una disputa arancelaria entre socios de la CAN. Con la propuesta colombiana ya formulada por vía diplomática y con la CAN solicitando formalmente postergar medidas, el siguiente movimiento dependerá de si Quito confirma fecha, delegación y agenda, y de si ambos gobiernos aceptan algún mecanismo transitorio que evite nuevas represalias mientras se instala la mesa binacional para sortear el impasse.

Temas Relacionados

EcuadorColombiaTasas

Últimas Noticias

Principal terminal aérea de Panamá proyecta ingresos de hasta $356 millones en 2026

El aeropuerto de Tocumen sumará 10 puertas de abordaje y ejecutará proyectos de infraestructura para atender el crecimiento del tráfico aéreo.

Principal terminal aérea de Panamá

Las exportaciones salvadoreñas aumentan un 3.7 % entre enero y noviembre de 2025 con nuevos mercados regionales

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo destaca el crecimiento de ventas hacia Centroamérica y la Unión Europea, mientras las ventas a Estados Unidos y Asia registran retrocesos significativos según los datos publicados

Las exportaciones salvadoreñas aumentan un

La cárcel más violenta de Ecuador bajo escrutinio: se instala mesa de emergencia tras denuncias de casi 1.000 muertes

La instancia fue creada en el marco de medidas cautelares de la CIDH

La cárcel más violenta de

Chile: expertos advierten un duro escenario económico para el futuro gobierno de Kast por herencia fiscal de Boric

Economistas valoraron el plan de reactivación presentado por el flamante ministro de Hacienda, Jorge Quiroz

Chile: expertos advierten un duro

Crece el escándalo del Banco Master que salpica al Tribunal Supremo en Brasil: la Policía ejecutó órdenes de registro

Figuras del poder judicial y del sector financiero están bajo la lupa, mientras las autoridades buscan esclarecer el alcance del fraude y sus consecuencias para el sistema público

Crece el escándalo del Banco
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum se deslinda de investigación

Sheinbaum se deslinda de investigación contra exesposo de María del Pilar

Concierto de Bad Bunny en Medellín dejó ‘por las nubes’ los precios de hospedajes y otros servicios: alquilar un apartamento cuesta más de $26.000 dólares

Ciro Quiñónez recibió críticas tras anunciar su retiro temporal de redes sociales luego de la muerte de Yeison Jiménez: “Solo busca fama”

Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio en el que estudiaba Valeria Afanador, se pronunció tras medida de la CAR: “No es una sanción”

Asobancaria prende las alarmas por decreto que permitiría a empresas postales manejar dinero del público

INFOBAE AMÉRICA
Principal terminal aérea de Panamá

Principal terminal aérea de Panamá proyecta ingresos de hasta $356 millones en 2026

La OMS resalta que el acceso al tratamiento es clave para eliminar la lepra

El sur de EE.UU. se prepara para una tormeta de nieve que pone en alerta a las autoridades

La productora Atrece Creaciones recibe el premio Global Visionaries, que otorga Spain Film Commission, por 'Mudras'

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores de EE.UU. en junio

ENTRETENIMIENTO

Quién es Alex Honnold, el

Quién es Alex Honnold, el “mejor escalador del mundo” que busca conquistar la cima del Taipei 101

KPop Demon Hunters hizo historia con dos nominaciones a los Oscar y llevó la música surcoreana al cine global

Netflix transmitirá en vivo la escalada al rascacielos Taipei 101: fecha, horario y cómo verla

Will Smith contó el peligroso momento que vivió bajo el hielo del Polo Norte para su nueva serie documental

El peligroso reto de Alex Honnold: escalará el rascacielos Taipei 101 sin cuerdas y será transmitido para todo el mundo por Netflix en vivo