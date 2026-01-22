Santiago Peña dijo que el acuerdo UE-Mercosur puede ser implementado mientras la justicia europea lo analiza

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (Presidencia de Paraguay/Europa Press)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur a la justicia no representa un “inconveniente” para su puesta en marcha.

“No visualizo que esto vaya a ser un inconveniente”, declaró el mandatario ante periodistas, tras la resolución de la Eurocámara que detuvo la aplicación del convenio, firmado el sábado en Paraguay.

Peña señaló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le transmitió que si el acuerdo llegaba a la justicia, como ocurrió este miércoles, la UE “tiene las herramientas legales para implementar de manera inmediata, inclusive, antes de la promulgación por parte del Parlamento”.

En esa línea, sostuvo que es posible una aplicación “transitoria” del acuerdo, fórmula que, según explicó, ya se utilizó con otros documentos sometidos a la justicia europea.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a Ursula von der Leyen y António Costa antes de la firma del tratado UE-Mercosur (Santiago Peña en X/Europa Press)

“Si la Unión Europea pone ya en ejecución el acuerdo, aunque sea de manera transitoria, (en) los países del Mercosur, en la medida en que vayan aprobando, ya se va a ir aplicando”, añadió.

El presidente comunicó que postergó para la semana próxima la presentación del documento firmado en Asunción ante la Comisión Permanente del Congreso, cuya sesión se extiende de diciembre a marzo por el receso legislativo, una cita que inicialmente estaba prevista para este jueves.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe determinar si el acuerdo, que requirió 26 años de negociaciones, es compatible con los tratados comunitarios, por lo que su tramitación permanece detenida hasta que haya un fallo judicial.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el pacto hasta que la justicia se pronuncie, aunque legalmente la Comisión Europea no está obligada a esperar y podría comenzar a aplicarlo provisionalmente.

El único requisito para la implementación es que alguno de los países del Mercosur ratifique el acuerdo.

A pesar de esto, debido a las diferencias políticas entre los países europeos respecto al pacto, la Comisión opta por aguardar la opinión de los líderes europeos tras el rechazo parlamentario.