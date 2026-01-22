Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron un 6,4% en 2025 (Reuters)

El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe registró un crecimiento de 6,4% en 2025, superando el 4,7% del año anterior, según el informe “Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe” elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El avance estuvo sustentado principalmente en el aumento de los volúmenes exportados, mientras que los precios de los productos básicos mantuvieron trayectorias dispares y una elevada volatilidad.

De acuerdo con los datos del BID, la mejora fue generalizada en todas las subregiones, aunque con diferencias significativas en ritmo y composición.

Sudamérica mostró un incremento estimado de 5,1%, con un repunte en la segunda mitad del año gracias al dinamismo de los volúmenes despachados, especialmente hacia China, que explicó el 40% del crecimiento en la subregión.

Variación del valor de las exportaciones. Tasa de variación anual, % 2025 y 2024

Las ventas a la Unión Europea y dentro de Sudamérica también contribuyeron, mientras que los envíos al resto de Asia se redujeron. Entre los productos más relevantes figuraron el oro, el cobre, el café y la carne bovina.

En Mesoamérica, el valor exportado creció 7,2%, casi el doble de la tasa registrada en 2024. El repunte fue generalizado, con todos los países mostrando mejoras, y con un salto promedio de 11,5% en Centroamérica.

El crecimiento respondió a la recuperación de economías como El Salvador, Honduras y Panamá, junto al mayor ritmo en el resto de los países de la región. Estados Unidos, Asia y la Unión Europea fueron los principales destinos que impulsaron el avance. México elevó su tasa de crecimiento a 6,6%, gracias al aumento de volúmenes hacia el mercado estadounidense.

El Caribe continuó la senda expansiva, aunque con una tasa de 14,6% luego del salto de 41,2% en 2024. El informe del BID detalla que el desempeño estuvo muy concentrado en países como Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago, mientras que Bahamas, Barbados, Belice y Jamaica sufrieron caídas en sus ventas externas.

El informe resaltó que el volumen total de exportaciones regionales creció 5,2%, marcando una aceleración frente al 4,4% de 2024. La expansión fue generalizada, aunque con dinámicas diferenciadas por subregión. Las importaciones también aceleraron su ritmo, con un aumento de 6,1% en 2025 frente al 3,2% del año anterior.

En cuanto a los precios de los productos básicos, el comportamiento fue dispar. El café mostró un aumento promedio de 49,9% entre enero y noviembre de 2025, mientras que el oro subió 42,2% y el cobre 12,9%.

Por el contrario, la soja retrocedió 6,7%, el azúcar perdió 17,4%, el mineral de hierro bajó 7,8%, y el petróleo cayó 14,3%.

Esta volatilidad se explica por factores climáticos, cambios regulatorios, tensiones geopolíticas y fluctuaciones en la demanda global.

El café mostró un aumento promedio de 49,9% entre enero y noviembre de 2025 (AP Foto/Andre Penner/Archivo)

El análisis del BID destacó que, pese a la consolidación de una fase de expansión comercial sostenida, el entorno internacional sigue marcado por alta incertidumbre, debido a la volatilidad de las políticas comerciales, las tensiones geopolíticas y la evolución descendente de los precios de varios productos básicos.

Por países, el informe señaló que Perú lideró el crecimiento en Sudamérica, con un alza estimada de 20%, seguido por Uruguay (9,8%) y Argentina (8,1%), mientras que Brasil, Colombia, Bolivia y Paraguay revirtieron caídas previas.

En Mesoamérica, destacó el fuerte avance de Costa Rica (15,3%), Honduras (12%) y República Dominicana (10%).

Las recomendaciones del BID hacen énfasis en la necesidad de impulsar reformas estructurales y canalizar inversiones para fortalecer la productividad y competitividad de las economías latinoamericanas y caribeñas.

El documento subrayó la importancia de reducir costos de comercio, promover las exportaciones y atraer capitales, con el objetivo de que el comercio internacional continúe siendo un motor relevante para el crecimiento regional.

El informe, coordinado por Paolo Giordano, economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID, concluyó que el balance de riesgos para el comercio regional permanece sesgado a la baja, por lo que las perspectivas de la región siguen sujetas a un contexto global impredecible y a la evolución de los precios internacionales.