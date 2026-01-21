América Latina

Se fueron más venezolanos de los que llegaron a Uruguay en 2025, mientras se afianza la inmigración de cubanos

Cambió la tendencia de los inmigrantes de Venezuela en el país por primera vez desde que comenzó el éxodo masivo. Por qué la “nostalgia” explica en parte el fenómeno

Venezolanos en Uruguay, durante la
Venezolanos en Uruguay, durante la llegada de Edmundo González Urrutia al país (Foto AP/Matilde Campodónico)

El éxodo masivo de venezolanos hacia Uruguay se comenzó a registrar en 2013: ese año hubo un aumento exponencial de la llegadas hacia el país. En 2012, el saldo migratorio de venezolanos fue de 177 y al año siguiente creció a 1.007; y desde entonces el número incrementó hasta 2025, cuando volvió a ser negativo.

Los datos surgen de la Dirección Nacional de Migración de Uruguay y fueron informados por el diario local El Observador. Lo que muestra el número de 2025 entonces es que la tendencia se rompió y que por primera vez desde que hay un éxodo masivo más venezolanos se fueron de los que llegaron.

Mariangeles González es coordinadora de viajes de la empresa Remextiven, que se especializa en las rutas de Venezuela a Uruguay, y explicó que este fenómeno está relacionado con el sentimiento de “nostalgia”.

Miles de venezolanos residentes en
Miles de venezolanos residentes en Uruguay se concentraron en Montevideo como parte de la protesta mundial convocada por la oposición (Archivo/ EFE/ Federico Gutierrez)

Sin duda hubo un cambio de tendencia y va de la mano con la nostalgia. Siempre se extraña un poco y en el último año hubo un poco de mejoría (económica) en Venezuela. Los medicamentos siguen siendo carísimos, pero ya no hay tanta escasez. Pasó lo mismo con los alimentos, ahora se consiguen”, expresó González a ese medio uruguayo.

Pero una menor escasez –aclaró– no significa que Venezuela se haya “arreglado”. Más bien sigue “lejos” de esto y más aún si se considera el plano político. En 2025 todavía el dictador Nicolás Maduro seguía presidiendo Venezuela, aunque faltaba cada vez menos para que el líder del chavismo sea capturado por Estados Unidos e imputado allí.

El salto migratorio se calcula con una cuenta matemática muy sencilla: la resta entre quienes ingresaron al país desde Venezuela menos los venezolanos que se fueron. El 2022 fue el año que el saldo migratorio fue más positivo: la diferencia fue de 9.599.

El saldo migratorio de venezolanos
El saldo migratorio de venezolanos en Uruguay se detuvo (EFE/ Gastón Britos)

Lucía Pizzarulli, la jefa de la oficina en Uruguay de la Organización Internacional para las Migraciones, marcó que en este país había algunas diferencias si se comparaban los datos con el resto de la región.

“En los años siguientes fuimos viendo que el saldo seguía siendo positivo, con menor magnitud. Pero Uruguay mostraba una diferencia con el resto de la región: era el país que en relación a su proporción venía recibiendo más venezolanos, muchos de ellos que no habían tenido suerte en terceros países”, expresó en declaraciones a El Observador.

El artículo periodístico cuenta la historia de una mujer venezolana que, junto a su esposo, llevan ocho años viviendo en el país. Se trata de María de los Ángeles Abache, quien expresó su agradecimiento con Uruguay pero también reconoció sentir “nostalgia, añoranza, deseos, impotencia” y tener “ganas de volver a un país libre”.

Se avianza la migración de
Se avianza la migración de cubanos en Uruguay (EFE/Raúl Martínez)

“En Venezuela la mayoría de las personas no pagamos alquiler (porque es muy fácil el acceso a la vivienda), la mayoría teníamos auto y moto, vacaciones largas, muchos feriados y ni decir de nuestras playas”, expresó.

Pero más allá de las historias de venezolanos, el saldo migratorio en Uruguay fue positivo en 2025. Esto se explica principalmente porque llegaron más cubanos. De hecho, el año pasado terminó con el resultado más positivo de esa nacionalidad desde que hay registros.

“La política de (Donald) Trump está influyendo en que muchos prefieran no arriesgarse a irse a Estados Unidos”, explicó a ese diario Valeria España, la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay.

“La vida de muchos migrantes está en juego cuando en el proceso están involucradas las fuerzas militares”, agregó la jerarca del gobierno uruguayo. Consideró que un elemento clave para que más cubanos se queden en Uruguay es que el “tiempo de permanencia” hace que mejoren las “posibilidades para quedarse”.

