República Dominicána

La aerolínea Uniworld Air Cargo inaugura vuelos de carga entre República Dominicana y Europa

El servicio se estableció como parte de una alianza con DP World y el Punta Cana Free Trade Zone, habilitando el traslado regular de mercancías con dos frecuencias semanales y capacidad para movilizar 120 toneladas cada mes

Uniworld Air Cargo inicia rutas
Uniworld Air Cargo inicia rutas directas entre República Dominicana y Europa, fortaleciendo la conectividad aérea internacional desde Punta Cana. (@uniworldoficial)

La aerolínea panameña Uniworld Air Cargo inició vuelos regulares entre República Dominicana y Europa, consolidando un nuevo hub de logística aérea en el Punta Cana Free Trade Zone. El acuerdo, resultado de la alianza entre DP World en República Dominicana y Punta Cana Free Trade Zone, impulsa la conectividad internacional y busca dinamizar tanto el comercio regional como la economía local, al facilitar la exportación e importación de mercancías de alto valor agregado, según declaraciones de los principales ejecutivos de las plataformas logísticas implicadas.

Llevarán 120 toneladas al mes

El arranque de operaciones se materializó con el vuelo inaugural de la aerolínea hacia el Punta Cana Air Cargo Hub. Según precisó la alianza entre DP World y Punta Cana Free Trade Zone, este lanzamiento introduce un servicio regular de carga aérea que movilizará un promedio de 120 toneladas mensuales.

La ruta incluirá dos frecuencias semanales, los sábados y los martes, orientadas al tránsito de mercancías desde Centroamérica, Suramérica y el Caribe hacia ciudades europeas como Madrid, Frankfurt y Londres, con la posibilidad de sumar destinos en Canadá más adelante.

La nueva ruta de Uniworld
La nueva ruta de Uniworld Air Cargo facilitará la exportación de mercancías de alto valor agregado desde Centroamérica, Suramérica y el Caribe hacia Europa. (@uniworldoficial)

Romen González, director ejecutivo de Uniworld Air Cargo, subrayó durante el evento inaugural que esta expansión concreta un objetivo estratégico: “La inauguración de este vuelo desde Punta Cana representa mucho más que la apertura de una nueva ruta para UniWorld Air Cargo; es la ejecución de una visión estratégica que posiciona al Air Hub de Punta Cana como una puerta de entrada a Europa. Este es un día significativo para nuestra operación, para nuestros clientes y para el equipo humano que hace posible cada vuelo”.

También, enfatizó estar construyendo conexiones que impulsan el comercio, fortalecen la confianza y generan oportunidades reales para la región.

El Punta Cana Free Trade Zone fue desarrollado en 2022 gracias a la unión entre DP World y el Grupo Puntacana. La plataforma integra servicios logísticos de avanzada, infraestructura moderna, cuartos fríos y procesos de tránsito eficaces, permitiendo el traslado ágil de productos perecederos, farmacéuticos, paquetería y carga seca, con conectividad hacia y desde países como Colombia, Ecuador y Perú.

El Punta Cana Free Trade
El Punta Cana Free Trade Zone se consolida como nuevo hub logístico gracias a la alianza DP World y Grupo Puntacana. (grupopuntacana.com.do)

Desde la gerencia de Punta Cana Free Trade Zone, Manuel Martínez remarcó que la llegada de Uniworld Air Cargo refuerza el posicionamiento de Punta Cana como punto clave en las rutas comerciales del continente.

A su vez, Ebell De Castro, también ejecutivo de PCFTZ, destacó el impacto de la infraestructura sobre el desarrollo económico y en la generación de empleo de calidad en la zona.

Uniworld Air Cargo fue fundada en 2014, enfocada desde sus inicios en prestar servicios eficientes para rutas entre América Central y el Caribe. Su flota inicial, conformada por un McDonnell Douglas DC-9-30F, evolucionó hacia Boeing 727-200F y, en 2023, sumó un Boeing 737-300F y otro Boeing 727-200F, lo que aumentó la capacidad de la empresa para atender la demanda del mercado internacional.

La Terminal de Carga Aérea del Aeropuerto de Punta Cana se encuentra dentro de la Zona Franca, lo que permite a los operadores logísticos y empresas beneficiarse de una integración directa entre las operaciones de exportación e importación.

