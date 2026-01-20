América Latina

Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba

La organización denunció la opacidad y las condiciones arbitrarias del proceso impulsado por la dictadura cubana y advirtió que persisten prácticas represivas

Guardar
Fotografía de archivo de manifestantes
Fotografía de archivo de manifestantes frente al Instituto de Radio y Televisión (ICRT) mientras son montados en un camión en una calle en La Habana (Cuba) (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Amnistía Internacional reclamó este lunes la “libertad inmediata” de todas las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, al cumplirse un año del proceso de excarcelaciones anunciadas por la dictadura caribeña, que según datos oficiales benefició a 553 personas. La ONG sostuvo que la iniciativa no garantizó derechos fundamentales ni supuso un cambio real en la política represiva del Estado.

En un comunicado, la organización señaló que las excarcelaciones estuvieron marcadas por la opacidad, la falta de información pública y la ausencia de criterios claros, además de la imposición de condiciones consideradas arbitrarias. Según Amnistía, estas prácticas tuvieron un impacto psicológico severo en las personas liberadas y en sus familias, al quedar sujetas a amenazas de reencarcelamiento o a restricciones que limitan el ejercicio de libertades básicas.

El proceso se enmarcó en un acuerdo entre La Habana y Washington alcanzado en los últimos días de la Administración de Joe Biden, con mediación del Vaticano. Distintas organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Cuba, cuestionaron desde el inicio la medida y advirtieron que una parte significativa de los beneficiados no eran presos por motivos políticos, sino reclusos comunes.

Amnistía Internacional subrayó además que algunas personas excarceladas durante 2025 fueron forzadas al exilio y que otras regresaron a prisión, lo que, a su juicio, evidencia la persistencia de prácticas autoritarias y la inexistencia de garantías para ejercer derechos sin temor a represalias. Entre los casos mencionados figura el del opositor José Daniel Ferrer, que terminó exiliado en Estados Unidos tras volver a ser encarcelado, y el del disidente Félix Navarro, cuya excarcelación fue anulada por un tribunal y que continúa detenido.

ARCHIVO - Policía encubierto detiene
ARCHIVO - Policía encubierto detiene a un manifestante de oposición al gobierno en una protesta contra el desabastecimiento de alimentos y el alto precio de productos alimenticios, en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

La directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, afirmó que las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas presas de conciencia. En ese grupo mencionó a Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez —conocido como Maykel Osorbo— y Luis Manuel Otero Alcántara, figuras emblemáticas del activismo y la disidencia en la isla.

El pronunciamiento de Amnistía coincidió con un llamado público del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la mayor plataforma opositora del país, que instó a la unidad de la disidencia y de la ciudadanía para lograr una amnistía general durante 2026. El CTDC planteó la necesidad de un “pacto nacional por la libertad y la reconciliación” y defendió la amnistía como el punto de partida para una apertura democrática.

En su declaración, la plataforma sostuvo que el principal desafío no es solo la naturaleza del sistema político vigente, sino la capacidad de articular una alternativa cohesionada y operativa. Con ese objetivo, propuso la creación de un foro de acción orientado a consensuar un instrumento jurídico de amnistía y despenalización del disenso, así como a presentar un frente común ante organismos multilaterales.

Según el último informe mensual de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, Cuba cerró 2025 con 1.197 personas encarceladas por motivos políticos, una cifra que refuerza las críticas de Amnistía Internacional sobre la insuficiencia del proceso de excarcelaciones anunciado por el Gobierno.

Temas Relacionados

CubaPrisioneros políticos

Últimas Noticias

La dictadura de Cuba condenó a un rapero a cinco años de prisión por difundir mensajes a favor de los derechos humanos

El fallo del Tribunal Provincial Popular de La Habana sostuvo que las consignas desplegadas por Fernando Almenares Rivera en la vía pública buscaban “alterar el orden social” y “crear descontento en la población”

La dictadura de Cuba condenó

La CIDH ordenó la liberación inmediata de tres ex policías venezolanos condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson

El tribunal internacional concluyó que el proceso estuvo viciado por torturas, desaparición forzada y manipulación de pruebas, declarando nula la sentencia dictada por el régimen de Venezuela

La CIDH ordenó la liberación

El Salvador recibe el Panamericano de ajedrez juvenil continental

El país será sede del XV Campeonato Panamericano U7–U17 de Ajedrez, evento que reunirá a más de 300 atletas de 42 países durante una intensa semana de competencias internacionales

El Salvador recibe el Panamericano

La deuda pública de El Salvador superó el 89% del PIB hasta noviembre de 2025

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que el endeudamiento del Estado, incluidas las obligaciones previsionales, alcanzó los $32,613 millones, intensificando los desafíos de sostenibilidad para la economía salvadoreña para este año

La deuda pública de El

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia

Sus allegados afirman que “está a buen recaudo en la patria grande” mientras el Gobierno asegura que no hay registro de su salida oficial del país

La ausencia de Evo Morales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan endurecer las sanciones a

Buscan endurecer las sanciones a pasajeros que se portan mal y ya hizo petición al Congreso de la República

Karol G y Feid se separaron después de 3 años de relación, según TMZ

Iván Marín, capitán del CD Avejoe Adamuz y uno de los primeros en llegar al accidente: “Había cuerpos tirados por la vía... mejor no verlo”

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de enero: liberan vialidad Pino Suárez en el Centro Histórico

Alimentos fermentados: qué beneficios aportan los microorganismos vivos a la salud intestinal

INFOBAE AMÉRICA
Advierten que si se profundiza

Advierten que si se profundiza la crisis en Irán podría haber riesgos de proliferación nuclear: el antecedente de la URSS

Indonesia halla "varias piezas" del avión desaparecido con 10 personas en el centro-este

Dos terremotos de magnitud 4,7 y 4,9 sacuden el noreste de Taiwán sin provocar daños

El Ejército de Irak asume el control total de la antigua base principal de EEUU en el país

Al menos ocho personas muertas en tres avalanchas en Austria

ENTRETENIMIENTO

‘Heated Rivalry’ inspiró a un

‘Heated Rivalry’ inspiró a un jugador profesional de hockey a salir del clóset

La razón por la que Gwyneth Paltrow estaba nerviosa por las escenas de sexo junto a Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’

Así se siente Nicole Kidman tras finalizar su divorcio de Keith Urban: “Está renovada y optimista”

Noel Gallagher alimentó las expectativas sobre el próximo álbum de Oasis

Emma Stone habló de su papel en Pobres criaturas: “Si tuviera la oportunidad de volver a interpretar a Bella para siempre, lo haría”