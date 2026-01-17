Brasil afirmó que el acuerdo Mercosur-UE debe desarrollarse de forma “justa” y “equilibrada”

Mauro Vieira, canciller de Brasil

El acuerdo de libre comercio firmado este sábado en Asunción entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur marca, según el canciller brasileño Mauro Vieira, el inicio de una nueva etapa de cooperación internacional que debe desarrollarse de manera “justa” y “equilibrada” para todas las partes. La ceremonia, que tuvo lugar en la sede del Banco Central de Paraguay, reunió a los principales líderes de ambos bloques, aunque contó con la ausencia destacada del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien no asistió debido a cambios de protocolo de última hora.

Vieira resaltó el compromiso de Brasil y del Mercosur con el sistema multilateral y subrayó la importancia de los capítulos del acuerdo que abordan temas medioambientales, sociales y laborales. El canciller destacó especialmente el apartado sobre comercio y género, que contempla la implementación de políticas públicas orientadas a la inclusión y el empoderamiento de las mujeres en ambas regiones. “El pacto refleja el compromiso de ambas partes con una integración basada en el respeto a los derechos y a la equidad social”, afirmó durante su intervención.

La firma del tratado se produjo en un lugar simbólico para el bloque sudamericano, ya que ese mismo edificio vio nacer al Mercosur en 1991 con sus cuatro miembros fundadores: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La ceremonia contó con la presencia de líderes europeos, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Por el lado sudamericano, asistieron los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Argentina, Javier Milei; y de Uruguay, Yamandú Orsi. También participaron el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, cuyo país se incorporó recientemente al bloque como Estado asociado.

Santiago Peña destacó el papel de Lula como uno de los principales impulsores del acuerdo y expresó su reconocimiento a la labor de Von der Leyen para alcanzar la firma del tratado. “Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI”, declaró Peña en calidad de presidente pro tempore del bloque.

La concreción del acuerdo pone fin a 26 años de negociaciones y permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con una población conjunta de 720 millones de personas y un volumen económico estimado en 22 billones de dólares (19 billones de euros). El tratado prevé la reducción o eliminación gradual de aranceles para el 90 % de los bienes y servicios comercializados entre ambas regiones, un punto que ha generado resistencia entre algunos sectores del agro europeo.

Durante el evento, Von der Leyen subrayó que el acuerdo representa una apuesta firme por la cooperación internacional y el multilateralismo. “Este acuerdo envía un mensaje muy poderoso al mundo. Refleja una elección clara y deliberada”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea ante los mandatarios presentes. La funcionaria europea destacó que ambos bloques suman cerca del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) global y que la nueva zona de libre comercio unirá a dos de los principales mercados internacionales.

Lula recibió el viernes en Brasil a Ursula von der Leyen, pero no estuvo presente este sábado en la ceremonia de firma del acuerdo en Paraguay (REUTERS/Ricardo Moraes)

Por su parte, Javier Milei, presidente de Argentina, advirtió que la firma del acuerdo no constituye una meta final, sino el punto de partida de una estrategia más ambiciosa de vinculación económica internacional. “Celebramos haber alcanzado un objetivo, pero sobre todo, estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia”, señaló el mandatario argentino. Milei aprovechó su intervención para reclamar la liberación de los denominados “presos políticos” en Venezuela y, en particular, la del ciudadano argentino Nahuel Gallo. También mencionó la “determinación” del presidente estadounidense Donald Trump en las acciones contra el gobierno venezolano.

La jornada en Asunción fue descrita por varios de los asistentes como histórica, tanto por el alcance del acuerdo como por la simbología de la cita. Peña instó a los presentes a trabajar juntos para construir una nueva “hermandad europea y americana”, aludiendo a leyendas de la mitología guaraní para ilustrar la necesidad de superar el unilateralismo. La ceremonia reunió a jefes de Estado y altos funcionarios de Mercosur, la Unión Europea y países asociados, consolidando un espacio de diálogo y cooperación con impacto global.

Von der Leyen sostuvo que los países de América Latina han optado por la democracia y la cooperación, en contraste con la rivalidad. “El acuerdo con Mercosur es el logro de una generación para beneficio de las próximas generaciones. Larga vida a la amistad entre nuestros pueblos y entre nuestros países”, expresó la presidenta europea en uno de los pasajes destacados de la jornada.

La implementación del acuerdo estará sujeta a la ratificación de los parlamentos de los países involucrados y abrirá un proceso de adaptación normativa y comercial entre las partes. El texto prevé mecanismos de monitoreo y revisión periódica para garantizar que los compromisos asumidos se cumplan de forma equitativa.