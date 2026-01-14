América Latina

Dos carabineros heridos a bala en el segundo día de desalojo de uno de los campamentos irregulares más grandes de Chile

La “toma” del Cerro Centinela abarca unas 250 hectáreas en San Antonio y allí unas 2 mil familias se resisten a dejar sus viviendas. Van 16 detenidos

Los pobladores armaron barricadas y lanzaron bombas molotov a la policía.

Con violentos enfrentamientos comenzó a primera hora de este lunes el desalojo de la “megatoma” del Cerro Centinela en San Antonio, campamento irregular donde unas 2 mil familias se resisten a abandonar sus casas armando barricadas y lanzando bombas molotov a Carabineros. Hasta ahora dos uniformados han sido heridos a bala, una máquina retroexcavadora resultó quemada y hay al menos 16 detenidos.

El asentamiento abarca unas 250 hectáreas y allí viven desde 2019 unas 4 mil familias, alrededor de 10 mil personas. Históricamente, el campamento ha sufrido problemas como la falta de servicios básicos, narcotráfico, presencia del crimen organizado y hasta tráfico ilegal de terrenos, convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para varios gobiernos.

A fin de dar una solución al problema, el Gobierno expropiará a los dueños del predio 100 hectáreas donde se construirán viviendas a las que podrán postular los actuales residentes mediante subsidios habitacionales. Sin embargo, unas 2 mil familias -la mitad del campamento-, se encuentran de manera irregular en Chile o no cumplen con los requisitos para postular a dichos beneficios sociales, por lo que están dispuestas a defender con uñas y dientes lo que consideran su propiedad.

Según el delegado presidencial en Valparaíso, Yanino Riquelme, el proceso de desalojo durará “varios meses” y “se irá evaluando día a día”.

Carabineros heridos

El lunes, Carabineros detuvo a 10 personas por su participación en los enfrentamientos y el martes, otras seis personas fueron apresadas, acusadas de disparar contra dos uniformados que sufrieron heridas de diversa consideración.

Se trata de un cabo segundo, quien recibió un perdigón en una rodilla, y un sargento que fue baleado en un brazo con un arma de fuego.

La general Patricia Vásquez, jefe de la V Zona de Carabineros, informó que tras ambos ataques miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) ingresaron al campamento y lograron apresar a cinco hombres y una mujer, quienes serán formalizados esta jornada por los delitos de homicidio frustrado a carabineros de servicio. Trascendió que cinco de ellos tienen antecedentes penales.

Vásquez detalló que gracias al uso de drones se logró identificar a dichas personas portando armas de fuego cortas en sectores cercanos a donde se desarrollaba el operativo, logrando decomisar en los arrestos munición y una escopeta hechiza.

La autoridad policial reconoció que ambas jornadas de desalojo han sido más que complejas. “Nos hemos encontrado con un alto grado de violencia, con presencia de armas de fuego y elementos asociados a crimen organizado”, remató.

