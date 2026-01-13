Dónde y cómo podrán ver los salvadoreños el Mundial FIFA 2026 en alta definición

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante la revelación del calendario de juegos para la Copa Mundial de fútbol de 2026 en Washington, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Photo/Chris Carlson)

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará hitos para El Salvador y el continente. El operador de telecomunicaciones Tigo anunció que transmitirá los 104 partidos del torneo a través de su señal en el país. La decisión representa la mayor cobertura de un evento FIFA realizada por la compañía en territorio salvadoreño a la fecha. Durante un evento realizado el 12 de enero en Zaragoza, La Libertad Este, la empresa confirmó que pondrá a disposición de hogares y negocios toda la acción del torneo, que por primera vez en la historia será organizado en Estados Unidos, México y Canadá, con un récord de 48 equipos participantes.

En la presentación oficial, la compañía explicó que “Tigo Sports contará con una cobertura ampliada para el Mundial 2026”. Según información detallada por la empresa, la transmisión será respaldada por una infraestructura tecnológica reforzada que tiene como objetivo “garantizar estabilidad y continuidad durante el torneo, además de fortalecer su equipo de narradores y analistas deportivos”.

Como novedad, la programación incorporará “narradores y comentaristas de talento local”, un equipo que mantendrá el análisis y los comentarios a lo largo de toda la jornada mundialista. La cobertura contempla jornadas de hasta 12 horas continuas de fútbol en los días donde la agenda proponga hasta seis partidos en 24 horas. Además, especificó que 64 de los 104 encuentros del Mundial serán transmitidos de manera exclusiva por Tigo Sports en El Salvador.

Aficionados franceses festejan un gol durante la final del Mundial entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail, Qatar, el domingo 18 de diciembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek)

La compañía confirmó que los clientes residenciales tendrán acceso a una “experiencia multipantalla”, ya que los partidos se podrán ver tanto en los canales 3 y 300 de la televisión por cable, como a través de su aplicación móvil. Esto permitirá que los fanáticos sigan los encuentros desde distintos dispositivos y ubicaciones, según recalcó la empresa en el anuncio.

El mundial de 2026 contará con un álbum oficial, para que los aficionados conozcan a las 48 selecciones y sus jugadores - crédito Panini

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el jueves 11 de junio con el partido inaugural y concluirá el domingo 19 de julio, cuando la final se dispute en Nueva York Nueva Jersey.